Books : Voyages dans les vies, les idées et les vents du monde

Cette Booksletter explore cinq textes singuliers : la vie romanesque de la danseuse néerlandaise Darja Collin, l’essai critique de David Rieff sur le wokisme, le voyage érudit de Simon Winchester dans l’histoire du vent, le témoignage implacable d’un livreur de colis à Pékin et l’enquête intellectuelle sur la naissance du concept moderne d’Occident. Un ensemble riche qui interroge nos imaginaires, nos idées et nos façons d’habiter le monde.
Une danseuse oubliée, un essai contre le wokisme, la puissance du vent, le quotidien d’un livreur pékinois et l’histoire de l’Occident : cette Booksletter rassemble des récits et analyses qui éclairent notre monde sous des angles inattendus.
Elle eut une existence romanesque, peu banale pour une jeune femme dans la Hollande de son temps. Enfant, elle avait passé de longues périodes alitée et souffert de terribles cauchemars qui ne cesseraient qu’à l’adolescence. À 10 ans, elle assiste à une représentation du rodeo américain au théâtre Carré d’Amsterdam. Elle découvre les chevaux, les cowboys, l’exotisme de l’Ouest américain : la lumière. À 15 ans, elle tombe amoureuse d’un Javanais de dix ans son aîné, qui la quitte quelques années plus tard. Elle a 21 ans. Elle a tout donné, et ne veut plus rien devoir à personne. Mais la danse l’anima jusqu’à son dernier souffle.
La danse est l’art de l’éphémère. Une danse n’existe que le temps de son exécution, et ce dans un temps et un lieu précis. Et si les danseurs et danseuses restent parfois dans la mémoire, c’est plus rarement le cas des chorégraphes. Parfois, elles sont presque totalement oubliées. Sans avoir vraiment marqué l’histoire de la danse, la Hollandaise Darja Collin y a joué un rôle important aux Pays-Bas, un pays où cet art a longtemps fait l’objet d’un intérêt limité, voire de suspicion. Le journaliste Arend Hulshof s’est intéressé à elle après avoir lu l’histoire de la vie aventureuse de son compatriote Jan Slauerhoff, le poète et romancier dont elle a partagé les cinq dernières années. Lire l’article
Il ne fait pas bon critiquer le wokisme dans les milieux de gauche. La déferlante anti-woke du trumpisme paraît délégitimer a priori toute initiative de ce genre. Paru il y a déjà un an, le livre de l’essayiste de gauche américain David Rieff est d’autant plus intéressant.
C’est un réquisitoire. À ses yeux le wokisme n’est guère plus qu’une « version postmoderne des indulgences médiévales vendues par l’Église » pour permettre à tout un chacun de se dédouaner de ses péchés, un cache-sexe moral, un arsenal de « bonnes intentions » – qui serait même capable de « détruire ce que notre civilisation a de bon, sans améliorer ce qu’elle a de cruel et de monstrueux ». Il y voit aussi « l’expression d’une hypochondrie morale et sociale », car « nous vivons dans une culture dans laquelle ne pas se considérer comme une victime est une pathologie ». Lire l’article
On ne le voit pas, on ne le connaît que par ses effets, mais il a façonné la surface de notre planète et l’histoire de ceux qui vivent dessus. Il s’agit du vent, auquel le fameux géologue-journaliste britannique Simon Winchester, polygraphe et polymathe, consacre son dernier ouvrage sur les phénomènes naturels.
La puissance du vent, explique-t-il, connaît deux extrêmes : il souffle à 372 km/h au sommet du mont Washington dans le New Hampshire aux États-Unis, à cause d’une configuration de la chaîne de montagnes qui concentre plusieurs courants ; à l’inverse, dans la zone de convergence intertropicale atlantique, il ne souffle parfois pas du tout (le pot-au-noir). Les vents eux-mêmes sont tantôt calamiteux tantôt bénéfiques, mais tous ont été longtemps tenus pour inexplicables. Les hommes de jadis ont donc sorti le joker traditionnel et les ont divinisés. Lire l’article
Né en 1979, Hu Anyan raconte sa vie de livreur à Pékin – livreur d’objets commandés en ligne, ce dont les Chinois raffolent. Plus de 175 milliards de colis ont été livrés en 2024, soit 124 par personne, enfants compris, relève The Economist. Pour gagner le revenu mensuel qu’il recherche, Hu Anyan sait qu’il doit se faire 270 yuans pour chaque journée de travail, d’une durée de 11 heures, 26 jours par mois. Il compte deux heures pour préparer sa tournée.
Comme il reçoit deux yuans par colis, il doit en livrer un toutes les quatre minutes pendant neuf heures. « Il s’est mis à considérer chaque minute comme un demi-yuan potentiel, écrit The Economist. Aller aux toilettes : un yuan. Payer et manger son repas : 25 yuans. Il a appris à moins boire d’eau et à sauter son déjeuner. » Tout accroc à ce beau programme est une catastrophe. Le pire : quand le client a fait une erreur sur l’adresse. Lire l’article
Il fallait un chercheur grec installé à Londres pour le découvrir : l’Occident, au sens moderne du terme, est une idée française. Elle a été formulée par Auguste Comte dans les années 1840, après qu’a émergé, dans les années 1830, la crainte toute nouvelle du pouvoir russe. Il s’agissait de nommer une « entité civilisationnelle », écrit Hans Kundnani dans le Times Literary Supplement, qui excluait la Russie.
L’idée plongeait bien sûr ses racines dans un passé plus lointain, à commencer par la séparation entre l’empire romain d’Occident et celui d’Orient, berceau de la religion orthodoxe. C’est à partir des écrits de Comte que le concept de « West » a été exporté en Angleterre et aux États-Unis. L’aspect le plus nouveau était peut-être l’exclusion de la Russie, car au XVIIIe siècle, après Pierre le Grand et avec Catherine II, celle-ci était pleinement considérée comme européenne. Lire l’article
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez-leur à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur leur projet, rendez-vous sur page HelloAsso.
Crédits photo : l'écrivain Jan Jacob Slauerhoff et la danseuse Darja Collin - domaine public
Par Dépêche
