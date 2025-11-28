De la race en Amérique remporte le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025

Créé à l’initiative de Karen Reybier, le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier entend distinguer chaque année une œuvre capable de « penser le monde autrement, avec lucidité et sensibilité ». Doté de 15.000 € et assorti d’un accès privilégié à des résidences d’écriture, il récompense une voix intellectuelle marquante, capable d’apporter un éclairage neuf sur les crises, fractures ou mutations de notre époque.

Dans son rapport, Michel Winock, historien et membre du jury, résume toute la force de l’ouvrage : « Denis Lacorne démontre à quel point la grande démocratie d’Outre-Atlantique a été hantée jusqu’à nos jours par la “race”. »

L’historien rappelle le paradoxe fondateur des États-Unis : une nation proclamant l’égalité universelle, mais dont les premiers présidents - Washington, Jefferson, Madison - étaient propriétaires d’esclaves.

L’essai retrace ce long héritage : esclavage, guerre de Sécession, ségrégation, violences du Ku Klux Klan, puis illusion d’une « normalisation » après les droits civiques.

L’auteur montre combien la mort de George Floyd, en 2020, a révélé la persistance d’une société profondément racialisée, et replace cette fracture dans une perspective plus large : celle des peurs migratoires, de la « dégénérescence » fantasmée de la race anglo-saxonne, puis de l’arrivée massive des populations hispaniques.

Un point central du livre : la catégorie même de « Blancs » devient instable, puisque de nombreux Latinos s’identifient eux-mêmes comme tels, rebattant les cartes démographiques et politiques. L’ouvrage pose une question : les États-Unis deviendront-ils enfin le melting-pot rêvé, ou resteront-ils prisonniers d'une vision raciale du corps social ?

Denis Lacorne est un politologue français, directeur de recherche émérite au CERI (Sciences Po) et spécialiste reconnu des États-Unis. Diplômé de Sciences Po puis docteur en science politique de Yale, il a consacré ses travaux aux identités nationales, au multiculturalisme, aux élections américaines et aux questions de tolérance et de laïcité.

Chercheur invité dans de nombreuses universités internationales (NYU, Columbia, Waseda, Stanford), il publie régulièrement dans Le Monde. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il a par ailleurs reçu le prix du Sénat du livre d’histoire (2008) et le prix Montyon de l’Académie française (2017).

Le prix s’appuie sur un jury prestigieux réuni autour de Karen Reybier :

Pierre Assouline

Giuliano da Empoli

Jean-Noël Jeanneney

Michel Winock

Karen Reybier

Tous saluent un livre « profond, incisif et indispensable », inscrit dans la grande tradition de la pensée critique américaine et européenne.

Le jury 2025.

Le lauréat a été choisi parmi une liste resserrée de six essais particulièrement remarqués cette année :

Marie Gautheron, Désert, déserts, du Moyen Âge au XXIᵉ siècle (Gallimard)

Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure (Gallimard)

Denis Lacorne, De la race en Amérique (Gallimard)

Baptiste Roger-Lacan, Le roi. Une autre histoire de la droite (Passés Composés)

Didier Rykner, Mauvais genre au musée (Les Belles Lettres)

Francis Wolff, La vie a-t-elle une valeur ? (Philosophie Magazine)

Cette sélection témoigne de la volonté du prix d’explorer les grands débats contemporains : identité, musées, philosophie morale, migrations, modernité, politique.

Le groupe Michel Reybier a choisi La Réserve Paris comme lieu central du Grand Prix. Cette adresse emblématique deviendra un espace de rencontres intellectuelles : réunions du jury, débats thématiques, dialogues avec les auteurs, et bien sûr la cérémonie officielle de remise. Pensée comme « un think tank vivant », La Réserve Paris veut accueillir celles et ceux qui souhaitent faire vivre le débat d’idées, encourager la réflexion et soutenir l’écriture.

« Nous souhaitons célébrer les écrivains qui osent penser le monde autrement », souligne Karen Reybier.

En distinguant Denis Lacorne, le jury affirme son engagement envers une pensée exigeante, capable d’éclairer les fractures historiques et les défis politiques de notre temps.

