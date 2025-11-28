Catherine Lovey : confidences sur la route d’un festival itinérant

Catherine Lovey quitte la Suisse sous une pluie lourde, « celle qui s’attaque directement aux os », dit-elle. Elle espérait la neige, un signe clair pour marquer ce retour aux Petites Fugues, dix-sept ans après sa précédente participation. À Besançon, la pluie la poursuit, mais la chaleur humaine la devance déjà : Danièle, son accompagnatrice, l’accueille avec une attention qui surprend par sa simplicité. « On se sent attendu », glissera-t-elle plus tard.

Dès le lendemain, l’itinérance commence. Avec Fabienne, qui connaît bien la Suisse, la route se transforme en un premier espace de conversation, un sas avant l’immersion dans les salles de classe, les médiathèques, les petites mairies serrées contre novembre. Elle découvre avec une certaine admiration la précision de l’organisation : « incroyable », dit-elle presque pour elle-même. Mais derrière le soin, elle perçoit aussi des tensions : budgets contraints, incertitudes, et pourtant cette volonté intacte de faire vivre le livre.

Dans les lycées, les professeures documentalistes, les bénévoles et les médiathécaires rivalisent d’engagement. Et pourtant, une question se répète, lancinante : où sont les jeunes dans les rencontres publiques ? L’autrice ne dramatise pas, mais s’inquiète : « la place de la lecture s’est sévèrement réduite », constate-t-elle avec gravité.

Certaines rencontres, pourtant, lui offrent des éclats lumineux. À Héricourt, des lycéennes volontaires dressent son portrait d’écrivaine, discutent du comportement de Sandor, ce personnage malade qui marche sous la pluie : déni ou acte de liberté ? Lovey écoute, répond, retourne les questions. La littérature se précise comme « un territoire de liberté », un espace où chacun trouve sa propre voie. La générosité du moment est presque palpable : les étudiantes ont cuisiné des cakes et des cookies, partagés comme un symbole — petite douceur contre les rigueurs de novembre.

Le lendemain, à Lure, ce sont des collégiens qui transforment son premier roman en enquête joyeuse. Affiches de disparition, bande-annonce inventée, fausses breaking news, nouvelles couvertures, réécritures au féminin… « Formidable », répète-t-elle. Le texte, vieux de vingt ans, revit devant elle, repris, remodelé, réinterprété. Une preuve éclatante que les adolescents lisent encore — quand ils sont accompagnés.

Le soir venu, dans la petite mairie de Rigney noyée de brouillard, elle dîne avec ses hôtes avant la rencontre. Quelques minutes plus tard, malgré le froid, le public afflue ; on ajoute des chaises. Une femme lui demande alors si elle écrit sous pseudonyme. La « question qui tue », jamais entendue en vingt ans, la déstabilise et la réjouit à la fois. Elle raconte pourquoi elle n’a jamais pu s’autoriser un nom d’emprunt, évoque Alice Rivaz, la discrétion, la honte familiale. Le silence qui suit semble suspendu, dense, respectueux.

À Delle, enfin, elle rencontre des élèves de voie professionnelle. Peu lecteurs, dit-on. Pourtant ils lisent, à voix haute, avec une gravité presque pudique. Ils jugent la fin de son roman « très triste », mais reconnaissent la douceur du passage vers la mort. Certains s’approchent après la rencontre pour lui dire un mot simple : « merci ».

Sur les routes noyées de brouillard, elle mesure ce que l’itinérance exige : adaptation, endurance, écoute. « C’est un exercice physique et mental exigeant et bienfaisant », confie-t-elle. Mais ce qui domine, finalement, c’est l’investissement de toutes celles qui tiennent debout ce festival : autrices, médiathécaires, bénévoles, enseignantes. « Que ferait-on sans les femmes ? Elles sont actives partout, jusque dans les moindres détails », murmure-t-elle, presque étonnée par l’ampleur du constat.

Dans la pluie, le froid, les salles bondées ou presque, quelque chose persiste : un espace où les livres circulent encore, passés de main en main, comme un souffle qui se dérobe mais ne disparaît pas.

Crédits photos : Catherine Lovey

Par Inès Lefoulon

