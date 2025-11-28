Inscription
Witkacy ou la Forme Pure : l’art en état de crise permanente

Stanisław Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy (1885-1939) est un « génie multiple » selon les mots d’Alain van Crugten. Peintre, dramaturge, romancier, photographe, mais aussi théoricien, il n’a cessé de penser l’art en des termes radicaux : ni instrument moral, ni relais politique, ni traduction psychologique. Par Charles Garatynski.

Le 28/11/2025 à 18:44 par Auteur invité

28/11/2025 à 18:44

Auteur invité

L’art, selon lui, ne vaut que par ses structures propres et par l’effet qu’elles provoquent sur le spectateur. Son objectif est clair : produire ce qu’il appelle une « sensation métaphysique », un trouble irréductible à l’explication rationnelle.

Une expérience de déstabilisation

Ce programme n’est pas sorti de nulle part. La trajectoire biographique de Witkacy éclaire cette position. Né dans une famille d’intellectuels et d’artistes, il grandit dans un univers où les exigences esthétiques sont centrales. Mais la guerre vient bouleverser ces certitudes. En 1914, il s’engage dans l’armée russe. Il vit l’expérience du front et découvre la violence d’un conflit industriel et massif. La Révolution de 1917 le plonge ensuite dans un monde où toutes les structures sociales et politiques se délitent.

À cette instabilité historique s’ajoute un drame personnel : le suicide de son ami Bronisław Malinowski, anthropologue dont la pensée marquait déjà les sciences sociales naissantes. Ce croisement du désastre collectif et de la perte intime donne à Witkacy une conscience aiguë de la fragilité des systèmes de valeurs.

De retour en Pologne, il s’installe à Zakopane, dans les Carpates. Ce choix d’une ville de montagne, à l’écart des capitales artistiques, est significatif : Witkacy ne cherche pas à rejoindre le centre, mais à construire un laboratoire en marge. Zakopane devient le lieu où il peint, écrit, expérimente, entoure son travail d’amis, de clients, d’adeptes. Ce retrait apparent est en réalité une position stratégique : se tenir en dehors des institutions, mais inventer une œuvre qui dialogue de manière oblique avec son temps.

C’est dans ce cadre qu’il formule la théorie de la Forme Pure. Dans Nouvelles formes en peinture (1919), il affirme que l’art doit être dégagé de tout contenu étranger à lui-même. Dans Introduction à la théorie de la Forme Pure au théâtre (1923), il transpose cette exigence au domaine scénique. L’œuvre n’a pas pour tâche d’expliquer, de transmettre un message ou de représenter fidèlement la réalité. Elle doit construire des structures capables d’arracher le spectateur à ses repères et de provoquer en lui une expérience de déstabilisation.  

Vers l’étrange

Cette théorie trouve une illustration concrète dans ses pièces. La Mère (Matka, 1924) est emblématique. La situation initiale paraît familière : Leon, intellectuel velléitaire, vit avec sa mère Janina, ancienne baronne. L’atmosphère est celle d’un salon bourgeois déclinant, avec ses conventions et ses conversations mondaines. 

Mais la pièce glisse très vite vers l’étrange. Lors d’un dîner, Janina, décrite dès la didascalie comme capable d’osciller entre langage distingué et langage populaire, lâche brusquement : « Oui, c’est-à-dire sucer cette pauvre mère jusqu’à ce qu’elle meure comme une bête épuisée. » Cette rupture de registre détruit immédiatement l’illusion réaliste. Elle ne révèle pas un secret, comme le ferait un drame psychologique, mais désorganise la scène elle-même. Leon s’empare de cette réplique et proclame qu’il a le « devoir de sucer sa mère ».

Dès lors, la logique familiale est absorbée dans une mécanique absurde : maternité, dette financière, filiation se confondent sans hiérarchie. Le spectateur n’assiste plus à un dialogue mais à l’effondrement d’une structure dramatique. L’effet recherché est précisément celui que décrit Witkacy : un vertige métaphysique, une expérience qui échappe à l’analyse et installe une gêne durable. La Forme Pure se matérialise dans ce brouillage volontaire des registres et des fonctions scéniques.

Cette logique dépasse le théâtre lorsque, dans les années 1920, Witkacy met en place sa « Société de portraits ». Le dispositif est à la fois ironique et rigoureux. Un règlement précise cinq catégories, allant du portrait flatteur (catégorie A) aux expériences les plus déformées (catégorie E). Le client choisit, mais c’est l’artiste qui impose les règles du jeu.

u
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Portrait of Nena Stachurska III (à gauche) et Portret Anny Nawrockiej III (à droite). Deux pastels typiques de sa période des « portraits multiples », où l’artiste explore la déformation expressive, la tension psychologique et la couleur exacerbée. Domaine public.

Witkacy et les drogues

Chaque pastel est annoté : date d’exécution, type de portrait, substances consommées - café, nicotine, alcool, parfois cocaïne ou mescaline. Le portrait bourgeois devient une opération codifiée où la déformation est programmée. L’œuvre se transforme en protocole expérimental, et la commande se retourne contre l’attente de conformité du commanditaire.

La même démarche anime l’essai Narkotyki (1932). Witkacy y analyse avec précision les effets de la cocaïne, de l’opium, de la morphine et de la mescaline. Il ne cherche pas à faire l’apologie de ces substances. Il les considère comme des instruments permettant de tester les variations de perception. Elles montrent comment le réel peut se déformer sous l’effet de modifications chimiques. Mais il en conclut qu’elles ne sauraient être une solution durable.

L’artiste ne peut dépendre d’excitants extérieurs : la tâche de l’art est de produire lui-même ces états de perturbation. Narkotyki révèle ainsi le rapport de Witkacy aux drogues : elles sont utiles comme expérimentations ponctuelles, mais ne remplacent pas la construction formelle. Sa pratique photographique illustre encore cette recherche. Witkacy se met en scène dans des autoportraits grotesques, organise des simulations de suicide, multiplie les cadrages déséquilibrés. Le résultat n’a rien de documentaire ni d’esthétique au sens académique.

Il s’agit de fabriquer une inquiétante étrangeté, de donner au spectateur le sentiment d’un décalage, d’une image volontairement défaillante. La photographie devient, à son tour, un terrain pour la Forme Pure.

Entre  Jeff Koons et Marina Abramović

La pertinence de ce programme peut être mesurée à l’aune des pratiques artistiques contemporaines. Aujourd’hui, la provocation est souvent absorbée par le marché. Jeff Koons ou Damien Hirst conçoivent des œuvres qui fonctionnent comme des événements médiatiques. Leur efficacité repose sur l’impact immédiat, sur la production de visibilité.

Mais cette efficacité est éphémère. Le scandale orchestré se consomme aussi vite qu’il se diffuse. Witkacy propose une autre logique. Dans La Mère, il ne s’agit pas de choquer par un geste spectaculaire, mais de désorienter le spectateur en profondeur. L’effet n’est pas bruyant, il est durable.

On peut rapprocher cette démarche de certaines performances, notamment celles de Marina Abramović. Celles-ci ne livrent pas un message mais organisent une expérience. Le spectateur y traverse une situation limite qui le déstabilise. C’est exactement ce que cherchait Witkacy : non pas enseigner ou démontrer, mais faire éprouver. Dans les deux cas, l’art ne vaut pas par ce qu’il dit mais par ce qu’il fait vivre.

La Forme Pure garde ainsi une actualité certaine. Elle offre une manière de résister à la saturation des images et à la logique du spectacle. Dans un univers culturel où la provocation devient marchandise, Witkacy veut concevoir un art subversif sans bruit. L’art, pour lui, n’est pas un langage de plus dans l’espace public ; c’est un dispositif qui introduit la crise au cœur de la perception.

Witkacy veut penser l’art autrement qu’en termes de message ou d’efficacité immédiate. En refusant les rôles assignés de l’artiste-pédagogue ou de l’artiste-militant, il affirme une autre responsabilité : organiser le vertige, créer des formes qui résistent à l’interprétation et installent une inquiétude durable. À ce titre, son œuvre ne se réduit pas à une curiosité historique, et interroge la place de l’art dans nos sociétés saturées de sens et d’images.

Charles Garatynski (né en 1998 à Bordeaux) est un écrivain dont l’œuvre — prose, poésie et théâtre — déploie un univers grotesque, ironique et mélancolique, fortement nourri par la littérature polonaise. Il publiera prochainement nouvelles et poèmes dans plusieurs revues francophones (Marginales, Traversées, L’Eponge, Lichen, Les Hommes sans épaules) ainsi qu’en Pologne. Ses travaux critiques portent sur la réception française de Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et surtout Witkacy, figure centrale de sa réflexion.

En 2025-2026, il participe à plusieurs colloques internationaux, de Orléans à la Franche-Comté, puis Giessen, Louvain et Sousse. Il prépare également des articles pour Astasa, Europhonie(s), Limes et la Revue des Deux Mondes. Son écriture et ses interventions contribuent à inscrire Witkacy dans les débats esthétiques et philosophiques contemporains autour du grotesque, de la marginalité et de la dissolution des formes.

Crédits photo : Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportrait multiple dans des miroirs, 1915–1917 (Domaine public)

 
 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir "demandé" une bibliothèque Alors que la droite bloque les subventions, une nouvelle librairie vandalisée en plein Paris
