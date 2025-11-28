Comment Karen Haddad redonne voix aux disparus dans Aux Vivants

Dans le cas de Mathilde, c’est par la rencontre d’Adrienne et Laurent, jeunes gens de la grande bourgeoisie française, qui lui font connaître un milieu, des codes, des lieux totalement différents. Les trajectoires de « transfuges » sont souvent minées par la mauvaise conscience, mais j’ai voulu évoquer aussi ce qu’elles portent d’éblouissement, de séduction, cette ivresse de larguer les amarres pour aller vers l’inconnu.

Et c’est pourquoi le thème des origines, est, dans un premier temps, traité sur le mode ironique, voire comique - Mathilde se rebiffe à l’idée d’être réduite à son appartenance, aux clichés orientalistes qu’on lui renvoie sans cesse.

Fragilité des liens. Chaque livre sort du précédent, a dit Claude Simon. Mon premier roman, Le dernier voyage de Salomon Martcher, avait pour sujet la passion exclusive d’un couple qui, à force de refuser les attaches et les formes conventionnelles, finissait par se détruire. Aux Vivants est différent sur ce point : les personnages y sont plus nombreux, et le centre du roman est ce trio éphémère formé par Mathilde et ses amis sans que jamais ne soient mis de mots sur ce qui les unit.

Mais en réalité, je continue à y explorer la fragilité des liens à travers le temps, l’ambiguïté du désir et de l’amitié. Ce besoin aussi, face au chaos de l’existence, de poser des repères, comme ce « pacte » implicite qui unit Laurent et Mathilde, ou les « réglages » que celle-ci essaie d’imposer plus tard à Paul. J’y approfondis le thème du secret, déjà central dans mon premier roman, j’aime procéder comme pour une enquête, révéler peu à peu les silences et les non-dits.

Temps et lieux entrecroisés. Je cherche, quand j’écris, à rendre sensible le passage du temps, même dans un roman assez bref. J’essaie de le faire percevoir dans la phrase longue, qui mime le mouvement de la remémoration, dans un certain refus de la linéarité, dans les répétitions (de scènes ou de paroles qui continuent à résonner). L’évocation des lieux est aussi une façon de faire sentir ce passage du temps. C’est en retournant dans le Paris pauvre du XVIIIè arrondissement qui a été le territoire de son enfance que Mathilde retrouve le passé proche et lointain, les lieux perdus ou devenus interdits, ceux qu’elle habite encore sans être certaine d’y avoir sa place.

Irruption des fantômes. Dans mes essais universitaires, j’ai beaucoup travaillé sur l’écriture de soi, l’autofiction etc. Dans ma pratique d’écriture, je suis plus attirée par l’invention romanesque. Pourtant, dans Aux Vivants, j’ai été amenée presque malgré moi (peut-être sous la pression d’une actualité tragique contemporaine de son écriture) à irriguer la fiction de certains éléments personnels, à travers le « roman des parents » de Mathilde.

Au fur et à mesure que j’avançais, il m’a semblé important d’en dire un peu plus sur ces Juifs tunisiens chassés de leur pays par la violence de l’Histoire. Pourtant Georges et Nina ne sont pas mes parents, pas plus que Tibera, ville fictive, ne représente seulement la Tunisie : j’aimerais qu’on y voie le pays perdu, quel qu’il soit, celui où on ne retourne jamais, ou qu’on ne peut qu’imaginer. Ecrire cela, c’était redonner une voix aux disparus.

Karen Haddad

Aux vivants est paru en septembre aux éditions Arléa.

Karen Haddad, née en Tunisie, vit à Paris. Elle est Professeur de Littérature comparée à l’Université de Paris-Nanterre. Son premier roman, Le dernier voyage de Salomon Martcher, a également été publié chez Arléa.

Crédits photo :

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com