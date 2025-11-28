Publier un criminel : l’édition française testée jusqu’au vertige

Selon les informations de France Inter, Dominique Pélicot cherche à publier ses confessions écrites depuis sa cellule, un ensemble mêlant poèmes, récits et passages autobiographiques.

C’est son avocate, Me Béatrice Zavarro, qui a transmis les textes à l’ancien journaliste Denis Demonpion afin de sonder le monde de l’édition. Elle confirme avoir remis « des écrits de Monsieur Pélicot à [son] interlocuteur dédié » pour une recherche d’éditeur. Elle évoque « un recueil de poèmes » et « des romans », une manière pour son client de « s’évader » du cadre carcéral.

L’avocate insiste : cette publication « n’est pas stratégique » dans les deux autres affaires pour lesquelles Dominique Pélicot est mis en examen - viol suivi de meurtre et tentative de viol. « C’est vraiment à visée thérapeutique », affirme-t-elle.

Pour l’heure, aucune maison d’édition n’a accepté d’examiner le projet, qui ouvrirait un débat très sensible, comme l’avait été en 2002 la publication du livre de Patrick Henry, assassin du petit Philippe Bertrand, alors libérable depuis 2001.

L'ouvrage du condamné pour l’enlèvement et l’assassinat du petit Philippe Bertrand, avait déclenché une polémique nationale. Édité depuis sa cellule, il avait suscité de vives critiques contre l’éditeur Calmann-Lévy, accusé d’offrir une tribune à un criminel et de « spectaculariser » le crime.

Gisèle Pélicot le 17 février 2026

Alors que Dominique Pélicot cherche un éditeur, l’ouvrage de Gisèle Pélicot - Et la joie de vivre, coécrit avec Judith Perrignon - paraîtra le 17 février 2026 aux éditions Flammarion.

L’annonce d’une publication en janvier avait circulé, mais la date a finalement été arrêtée pour février. Ce livre était l’un des projets les plus convoités du secteur : plusieurs maisons se sont disputé les droits pendant des mois. Trois finalistes : Flammarion, Michel Lafon et Robert Laffont.

Une offre concurrente estimée à 1,2 million € aurait été formulée puis refusée. C’est l’approche littéraire et l’accompagnement proposés par Flammarion - notamment la présence de Judith Perrignon - qui ont emporté la décision.

Le livre sortira dans une vingtaine de langues, avec une publication américaine annoncée sous le titre A Hymn to Life. Dans son texte, Gisèle Pélicot souhaite « transmettre un message d’espoir et de courage » à ceux qui vivent des épreuves, et rappelle combien elle a été portée par le soutien reçu au cours du procès.

Une figure internationale de la lutte contre les violences sexuelles

Gisèle Pélicot a marqué l’opinion par sa dignité et sa force : elle avait refusé le huis clos lors du procès de Mazan, estimant que « la honte » devait changer de camp. Durant plusieurs semaines d’audiences, elle a affronté publiquement ses agresseurs, sous le regard de médias du monde entier : The New York Times, The Guardian, El Mundo, Der Spiegel, The Times. En décembre 2024, Dominique Pélicot a été condamné à 20 ans de réclusion, la peine maximale, sans appel.

Sur les 50 co-accusés, les peines ont varié de trois ans (dont deux avec sursis) à quinze ans. Dix-sept ont fait appel : un second procès doit se tenir fin 2025 à Nîmes. La fille de Gisèle Pélicot, Caroline Darian, a joué un rôle clé dans la médiatisation du dossier : autrice du livre Et j’ai cessé de t’appeler papa, elle a également signé le documentaire Soumission chimique : pour que la honte change de camp, où figure le témoignage de la députée Sandrine Josso.

Un récit qui dépasse le cadre judiciaire

La publication du livre de Gisèle Pélicot intervient alors que l’affaire continue de résonner dans la société. Le procès a inspiré la bande dessinée collective Notre Affaire (L’Iconoclaste), sortie fin août 2025 et immédiatement au cœur d’une polémique après les accusations de violences conjugales contre le dessinateur Hippolyte, rapportées par son ancienne compagne Flore Baudry.

Lors du dernier festival d’Avignon, une cinquantaine de comédiens - dont Ariane Ascaride et Philippe Torreton - ont rendu hommage à Gisèle Pélicot lors d’une soirée de lecture. L’histoire pourrait également être adaptée à l’écran par HBO, face à Netflix, d’après Paris Match, même si l’avocat de Gisèle Pélicot a démenti toute signature d’accord.

La démarche de Dominique Pélicot, elle, pose une question lourde : quelle place le monde éditorial peut-il accorder à la parole d’un auteur condamné pour des crimes d’une telle gravité ? Aucune maison n’a, pour l’instant, voulu prendre le risque d’associer son nom à ce projet. Et si l’ouvrage voyait le jour, il ouvrirait un débat moral, juridique et symbolique déjà brûlant depuis l’après-procès de Mazan.

Crédits photo : Guallendra (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com