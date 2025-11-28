Lena Situations : autopsie d'une suite, très loin du premier succès

Quand la créatrice de contenus Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf, publie Toujours Plus, + = + le 24 septembre 2020 chez Robert Laffont, elle ne se destine pas à devenir un phénomène d’édition. Et pourtant : l’ouvrage s’impose rapidement comme un succès de librairie, se classant parmi les plus gros « best-sellers » de l’automne 2020.

Léna y mêle conseils de vie, mode de pensée et « méthode + = + », dans le prolongement de sa trajectoire sur les réseaux sociaux et YouTube. Son style — direct, intime, accessible — séduit un large public, en particulier une génération de jeunes adultes familiers de son univers digital.

ANALYSE - De Léna Situations à Beigbeder : les nouveaux critères de la qualité littéraire

Mais le succès suscite aussi la controverse : certaines voix de la critique littéraire dénoncent un manque de profondeur. Parmi elles, un article signé par Frédéric Beigbeder pour Le Figaro y lit « 147 pages de vide ».

Malgré ces réserves, « Toujours Plus » remplit le rôle qu’elle lui avait assigné : traduire l’ère de l’influence en librairie, et prouver que les réseaux sociaux peuvent générer des lectorats aussi fervents que ceux d’un éditeur traditionnel.

Nouveau livre : Encore Mieux, mieux ?

Cinq ans après ce premier succès, Léna Situations fait son retour en librairie — mais cette fois, en autonomie. Le 31 juillet 2025, elle annonce la parution prochaine de son second livre, Encore Mieux, via sa propre structure, Léna Éditions.

Les précommandes commencent le 5 août 2025, signe d’une volonté de s’engager directement avec son lectorat-fan. Le livre sort officiellement le 14 novembre 2025. Un tirage initial de 225 000 exemplaires est annoncé — un chiffre élevé, qui témoigne de la confiance éditoriale dans le projet.

Si la forme demeure fidèle à celle de ses débuts — mélange de confessions, de conseils, et d’engagements vers un mieux-être — Encore Mieux élargit ses ambitions. Dans ce second opus, l’autrice aborde de nouveaux thèmes comme le rapport au corps, l’entrepreneuriat, le travail, la discipline, la construction personnelle et l’organisation de la vie.

Loin d’une simple répétition de la formule « positif = succès », l’ouvrage se présente comme un carnet à s’approprier, un espace interactif où le lecteur est invité à construire son propre chemin. Par ailleurs, la démarche éditoriale — autoédition, participation des lecteurs au choix de la couverture, tirage limité de certaines versions — marque une volonté de redéfinir le lien auteur/lecteur, à l’aune des codes de l’influence.

Un démarrage sans comparaison

Le lancement de Encore Mieux pose une question : ce second livre réussira-t-il à convaincre au-delà de la communauté déjà acquise ? Le défi est d’autant plus grand que le premier titre avait suscité des critiques littéraires sur le fond — reproches qui pourraient peser sur le second.

Pour l’heure, le résultat n’est pas criant : la logique d’autopublication, opérée avec Média Participations en diffuseur-distributeur de la maison que Lena Situations a créée pour son livre peine au démarrage.

Chez Interforum (diffuseur-distributeur de Robert Laffont), la première semaine de vente avait atteint 21.839 exemplaires, et 18.649 de plus la suivante (S30 et S40 de l’année 2020). Une période pandémique où le marché du livre connut une embellie rare, il faut le souligner.

À ce détail près que les semaines suivantes — de 41 à 44 —, les ventes ont doucement décliné de 26.428, 22.942 puis 20.707 et enfin 19.274 (données : Edistat). Finalement, ce sont tout de même plus de 410.000 exemplaires qui ont trouvé preneur, un succès totalement inattendu pour l'éditeur du groupe Editis, avec qui la star des réseaux a finalement préféré ne pas resigner.

Sauf que pour son second livre, le démarrage est nettement moins retentissant : la première semaine de vente affiche 5963 ventes (du 10 au 16 novembre), et 9081 pour la suivante. Changement de distribution, de diffusion, malgré les précommandes — dont on ignore si elles sont comptabilisées puisque vendues en direct.

Un point qui n’évolue en revanche pas trop : ce sont avant tout les grandes surfaces spécialisées (Fnac, Leclerc, Cultura) qui représentent plus de 60 % des ventes. La campagne promotionnelle, plateaux télé, radio, articles, est sans commune mesure avec la réussite presque discrète de son premier opus. Deux semaines ne peuvent pas être vues comme définitives, mais significatives, probablement.

« Ça y est, mon deuxième livre Encore Mieux voit enfin le jour. Il y a 5 ans, je tremblais en postant la sortie de mon tout premier livre. Toujours Plus a vécu sa vie, il a trouvé sa place chez vous, dans vos sacs, vos bibliothèques, vos moments difficiles… Cinq ans plus tard, votre vie a peut-être beaucoup changé, la mienne aussi », écrit-elle.

Finalement, le bien serait-il l'ennemi du (encore) mieux ?

