Coup de théâtre : Vivendi et Bolloré sauvés, le droit boursier chamboulé

Dans son arrêt de 2025, la cour d’appel avait retenu que, malgré une participation directe de 29,9 % — juste en dessous du seuil légal de 30 % —, le groupe Bolloré disposait d’un contrôle effectif : non seulement du fait de ses droits de vote et d’actions autodétenues (treasury shares), mais aussi de son influence sur la gouvernance et les orientations stratégiques de Vivendi.

Or, la Cour de cassation a jugé cette « lecture extensive » du contrôle de fait incompatible avec les critères posés par l’article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce. Autrement dit : ce ne sont pas les « affinités », l’ancienneté ou le poids symbolique d’un actionnaire qui peuvent suppléer un contrôle majoritaire effectif — seul le nombre de droits de vote dont il dispose demeure déterminant.

Résultat : l’alerte sur une offre publique de retrait massive (estimée de 6 à 9 milliards € selon les scénarios envisagés) s’éloigne… du moins, provisoirement.

Pour les petits actionnaires de Vivendi (dont notamment des porteurs de parts dans l’entité résiduelle ou dans les différentes sociétés issues de la scission), la décision constitue un camouflet — un espoir de rachat fondé sur l’obligation d’une OPR s’évanouit, du moins pour l’instant.

Le renvoi devant la cour d’appel de Paris signifie que le débat n’est pas clos. Le fonds d'investissement CIAM pourrait revenir avec des arguments plus affinés — notamment autour de l’exercice du contrôle via les organes de gouvernance, les accords informels ou la structure des droits de vote — pour tenter de convaincre une nouvelle fois la justice. Le spectre d’une OPR gigantesque plane toujours et le verdict définitif (et potentiellement historique) est attendu dans les prochains mois.

La décision de la Cour de cassation inaugurerait surtout une jurisprudence plus stricte sur le contrôle des sociétés cotées — un contrôle évalué sur des critères quantifiables plutôt que sur des impressions subjectives d’influence.

Cela modifierait en profondeur la manière dont les grands conglomérats — particulièrement dans les médias, l’édition ou la communication — conçoivent leurs restructurations ou leurs montages capitalistiques. À terme, les minoritaires, les régulateurs, les observateurs du marché comme les acteurs de l’édition pourraient avoir à revoir leurs réflexes.

D'autant qu'au-delà des enjeux financiers immédiats, cette décision a un impact sur la régulation du capitalisme français — et plus particulièrement sur la définition du “contrôle effectif” dans les grands groupes. Elle restreint ce concept à une lecture strictement arithmétique, ce qui pourrait limiter les possibilités de contestation des manœuvres de restructuration à l’avenir.

Pour le secteur de l’édition et des médias, l’enjeu est réel. Dans le cas de Vivendi, la scission avait donné naissance, entre autres, à Louis Hachette Group, acteur majeur de l’édition et de la distribution — une structure désormais confortée dans sa trajectoire indépendante.

