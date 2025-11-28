Antoine Gallimard, Patti Smith, Modiano… un front pour sauver Prévert et Vian

À la cité Véron, au 6 bis, l’appartement de Jacques Prévert constitue un témoignage rare de son univers quotidien et créatif. Aménagé par l’architecte Jacques Couëlle, il conserve ses murs courbes, ses niches sculptées et son long couloir de tomettes, formant un ensemble resté pratiquement inchangé depuis les années 1950. À la fois musée vivant et lieu de travail pour l’équipe de Fatras, il demeure le centre névralgique de la gestion de l’œuvre du poète. L’association qui veille sur ce patrimoine y organise des visites guidées - accessibles via HelloAsso.

Problème : le propriétaire des murs n’est autre que le Moulin Rouge. Le cabaret a résilié le bail de la petite-fille du poète, Eugénie Bachelot-Prévert, avec une demande de restitution des lieux au 31 mars 2026.

L’objectif affiché : récupérer les volumes pour reconfigurer une salle Mistinguett, en retrouvant les proportions historiques du music-hall des années 1920-1930. Le même projet menace l’appartement mitoyen de Boris Vian, de l’autre côté de la terrasse, conçu par l’écrivain lui-même et longtemps ouvert aux visites.

Entre les héritiers et le cabaret, la bataille se joue désormais sur un mot : patrimoine. Le Moulin Rouge défend un « projet patrimonial » centré sur Mistinguett et l’histoire du music-hall. L’objectif affiché : retrouver les volumes de la salle des années 1920-1930 où se produisait la vedette, ce qui implique d’abattre ou d’intégrer les appartements Prévert et Vian dans un nouveau volume scénique. Les familles, elles, rappellent que la mémoire des « hommes de plume » a autant façonné Montmartre que celle des plumes de cabaret.

Des signataires prestigieux

La pétition, « Il faut sauver l’appartement de Jacques Prévert ! », s’ouvre sur un avertissement d'un prix Nobel de littérature, Patrick Modiano : « Il faut que cet appartement mythique, ainsi que celui de Boris Vian, soit impérativement classé pour le protéger à jamais. » Le texte décrit un « lieu emblématique, véritable morceau de notre patrimoine vivant », sommé de disparaître au profit d’un agrandissement du Moulin Rouge.

Les signataires demandent : une protection patrimoniale - classement ou inscription aux monuments historiques -, la sauvegarde in situ de l’appartement, et, à terme, sa transformation en musée ou lieu culturel dédié à Prévert.

Une lettre ouverte à Rachida Dati, ministre de la Culture, accompagnée de la liste des signataires, détaille l’argumentaire : impossibilité de « sacrifier un joyau de notre Histoire populaire » pour un projet aux « contours flous », rappel du rôle central de ce lieu dans la légende de Montmartre, et appel à un geste fort de l’État.

La liste des premiers soutiens impressionne : écrivains, cinéastes, comédiens, musiciens, plasticiens, figures du patrimoine, membres de l’Académie française… et des personnalités comme Patrick Modiano, Costa-Gavras, Antoine Gallimard, Patti Smith, Fred Vargas ou encore Paloma Picasso. Le texte insiste sur l’évidence d’un classement, au regard de la valeur littéraire, architecturale et symbolique de l’appartement.

« Il faut s’entêter à être heureux »

En miroir, une seconde pétition, « Sauver la maison de Boris Vian », alerte sur le sort de l’appartement voisin, conçu par Vian lui-même et rempli de ses collections, meubles, outils et archives. Là encore, le propriétaire est le Moulin Rouge, qui souhaite transformer le lieu.

Les auteurs du texte s’adressent au Président en reprenant les mots de Vian – « Je vous fais une lettre / Que vous lirez peut-être » – pour rappeler que cette maison a accueilli, depuis les années 1950, des milliers d’artistes et de visiteurs. Ils soulignent que la maison Prévert, « qui partage la même terrasse et cet esprit », est « soumise au même danger » et appellent à « protéger et sauvegarder la mémoire des lieux ».

La pétition se conclut sur une exhortation très vianesque : « Il faut s’entêter à être heureux. Vive la musique, les livres et ce lieu VIvANt. » Là encore, les signatures affluent, avec un mélange de lecteurs anonymes et de professionnels du monde culturel.

Les éditions Fayard ont par exemple pris clairement position pour la sauvegarde de la maison de Boris Vian. Éditeur des Œuvres complètes et partenaire historique de Nicole Bertolt, mandataire de l’héritage Vian, la maison rappelle l’importance de ce lieu où se tissaient création, musique et voisinage avec Jacques Prévert.

Comme pour l’appartement de Jacques Prévert, le lieu n’est pas un lieu figé : il reçoit depuis longtemps visiteurs et chercheurs, et reste un espace vivant de transmission culturelle.

Une bataille de récits

En filigrane, ces deux pétitions posent une question plus large : que veut-on préserver quand on parle de patrimoine parisien ? Les défenseurs des appartements rappellent que ces lieux ne sont pas de simples décors, mais des espaces de vie, d’écriture et de sociabilité, restés miraculeusement intacts depuis les années 1950. À leurs yeux, les détruire serait amputer Montmartre d’une part de son âme, et pas seulement d’une adresse célèbre.

Face à eux, le Moulin Rouge met en avant un investissement important pour reconstituer une salle historique dédiée à Mistinguett, dans une logique de valorisation du music-hall, avec le soutien affiché du ministère de la Culture dans le cadre de son plan « cabaret ». Présenté par Rachida Dati, en janvier 2025, avec une enveloppe de 475.000 € pour la création (costumes, décors, chorégraphies), un fonds pour les jeunes artistes et un « focus cabaret » doté de 200.000 € pour valoriser ce patrimoine vivant.

Les héritiers de Prévert ont déjà saisi l’administration culturelle : une demande de protection au titre des monuments historiques a été déposée auprès de la DRAC Île-de-France, procédure qui pourrait, en théorie, aboutir à un classement provisoire figé sur deux ans. La succession Prévert avait déjà tenté d’alerter, dès 2024, la DRAC, la mairie du 18ᵉ arrondissement et même l’Élysée - en écrivant notamment à Brigitte Macron - sans obtenir de soutien concret. Reste à savoir si l’État acceptera de lancer cette procédure contre la volonté du propriétaire, ce qui serait une décision politiquement et juridiquement lourde.

C’est désormais une bataille de récits : celui du music-hall et celui de la littérature, tous deux profondément parisiens, mais aujourd’hui en concurrence sur quelques mètres carrés.

