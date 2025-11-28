Petites Fugues 2025 : au CDI, les élèves transforment les textes en chœur vivant

Dans le calme presque feutré du CDI, Sandrine Dougy parle d’une voix mesurée, comme si chaque mot devait trouver sa place entre les rayonnages. Enseignante documentaliste depuis près de vingt ans, elle a vu défiler des projets, des expériences, des visages. Et pourtant, cette année, quelque chose se distingue.

Engagée depuis longtemps dans les Petites Fugues — « quasiment depuis que je suis professeure », glisse-t-elle — elle observe une bascule : les élèves ne se contentent plus de croiser un auteur au détour d’une séance. Ils s’approprient désormais sa langue, la laissent résonner ensemble, en chœur. Une lecture chorale se prépare, imaginée avec Sébastien Joanniez et Laura Tejeda. Les textes ne restent plus sur la page : ils deviennent souffle, matière à jouer, à offrir.

Entre ces trois éléments, l’idée d’une lecture chorale s’impose presque naturellement. Tout converge : un auteur qui glisse qu’une rencontre musicale lui plairait, Géraldine Faivre — des Petites Fugues — qui connaît bien le collège et en perçoit immédiatement le potentiel, et un partenariat déjà établi entre l’établissement et le Centre culturel. De cette conjonction naît un projet qui dépasse largement la traditionnelle « rencontre d’auteur » : construire, avec les élèves, une forme scénique collective, une petite fête des mots où les voix se répondent, se mêlent et donnent chair au texte.

La véritable bascule a lieu au début du mois de novembre. Avant les ateliers avec le duo artistique, Sandrine fait ce qu’elle fait « toujours avec les élèves » : elle les place au contact des textes. Elle lit des extraits de Jamais dire toujours, ce livre dont elle souligne combien il parle de leur âge, de leurs questions : « C’est leur vie d’ado, leurs mots d’ado — M-O-T-S — et puis leurs maux, M-A-U-X. » Elle leur dit aussi la chance qu’ils ont : « Ça fait vingt ans que je participe au festival et je n’ai jamais eu une petite forme avec mes autres élèves. » Elle sait que l’auteur viendra accompagné, mais, à ce stade, elle ignore encore ce qui surgira en atelier.

Le 5 novembre, tout s’accélère. Dès l’arrivée de Laura Tejeda, « la présence de la chanteuse a immédiatement plongé l’atelier dans le chant, la voix ». Les élèves, d’abord un peu décontenancés, ne s’attendaient pas à être embarqués si vite dans la mise en voix. Puis quelque chose se dénoue : « Très vite, ils étaient partants. On a tout de suite joué, ils sont tout de suite rentrés dedans. » Le duo auteur–chanteuse y est pour beaucoup : Sandrine insiste sur ce « super contact avec les enfants, avec les ados », de la sixième à la troisième, des plus jeunes qui ont « encore un pied au CM2 » aux grandes de troisième.

Cette diversité d’âges compose un chœur multiple. Les plus jeunes, en sixième et cinquième, se lancent sans hésitation : « Ça n’a aucun problème pour eux de jouer avec la voix. » Chez les troisièmes, presque toutes des filles, la mise en jeu est plus délicate, la pudeur plus présente. Mais très vite, la confiance s’installe. À force d’essayer, les élèves s’autorisent même des remarques très directes à l’écrivain : « Pourquoi on dit ça, là ? » raconte Sandrine en souriant. Elle les voit, amusée, dire à un auteur, presque sans y penser, que telle phrase pourrait s’écrire autrement.

Au cœur des ateliers, la poésie perd son côté intimidant. Sandrine le constate chaque année : le mot même suffit souvent à crisper les corps. Cette fois, c’est l’inverse. Avec Sébastien Joanniez et Laura Tejeda, « ça a tout de suite été ludique ». On joue avec les mots, avec la musicalité, avec le rythme. Les propositions fusent : si un texte est porté par un chat, pourquoi ne pas miauler ? Si un poème s’intitule Le jeu, pourquoi ne pas le prendre au pied de la lettre et l’interpréter collectivement ? La mise en voix rend l’accès au texte « très ludique », sans effacer la profondeur sensible des poèmes.

En amont, au club lecture, Sandrine avait déjà mesuré la puissance de ces textes comme déclencheurs de parole. Avec Jamais dire toujours, les échanges ont pris une dimension presque philosophique, comme un « atelier philo » improvisé autour des inquiétudes, des colères et des fragilités adolescentes. Les textes deviennent un « très beau support de discussion », ancré dans leur quotidien.

Pour la professeure documentaliste, ce projet accentue simplement ce qui fonde son métier : « La rencontre avec un texte, la rencontre avec un sujet, une thématique, une façon d’écrire. » Elle dit que ce fonctionnement « coule de source » pour elle. Elle pratique « beaucoup, beaucoup la lecture offerte », jusqu’à laisser les élèves s’allonger lors de siestes littéraires. Promouvoir la lecture reste son « aspect privilégié, prioritaire » : « J’ai envie de faire la promotion de la lecture », insiste-t-elle. La présence d’un artiste et d’une chanteuse, qui invitent à chanter un vers ou y associer un geste, rend simplement « la chose encore plus vivante ».

Reste la restitution, au collège, devant un public où se mêleront parents, enseignants et habitants. Sandrine dit ce qu’elle espère : avant tout « l’enthousiasme des enfants à jouer ». Depuis le début de novembre, résume-t-elle, « les enfants jouent avec les mots d’un auteur qu’ils ont rencontré » et fréquenté pendant des heures. Ils vont offrir ce travail à des adultes parfois éloignés des livres. « Là, c’est une fête pour eux. C’est une fête des mots. »

Les élèves apportent des pâtisseries, se pressent au CDI, comptent les heures avant le soir. On devine, derrière la gravité de sa voix, une fierté discrète : celle de voir, pour une fois, la poésie quitter la page sans perdre sa force, portée par vingt-deux volontaires du club lecture, bien décidés à se tenir ensemble dans la lumière.

Crédits photos : Sandrine Dougy

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com