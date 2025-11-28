Duel au sommet des meilleures ventes : Inoxtag fait-il tomber Astérix ?

Les dinosaures n'y auraient pas survécu, le Gaulois, grâce à la potion magique, si : Astérix en Lusitanie reste numéro 1, solide comme un menhir de compétition : 65.507 exemplaires vendus cette semaine, pour un cumul qui frôle les 1,12 million en cinq semaines. La machine Hachette ronronne.

Le phénomène Inoxtag n’a pas détrôné Astérix, mais il s’en approche dangereusement : Instinct tome 2 entre directement en 2e position, avec 36.590 ventes. Le manga d’un YouTubeur capable de rivaliser avec la bande dessinée la plus vendue de France ? Oui, nous y sommes. En 3e place, La maison vide de Laurent Mauvignier, Prix Goncourt, poursuit un chemin d’endurance : 31.547 exemplaires cette semaine, pour un cumul de 207.229.

Aux 4e et 7e places, Freida McFadden continue de régner sur le poche psychologique. La femme de ménage voit tout : 21.250 exemplaires vendus, quand La femme de ménage (tome 1) s'écoule à 14.597 exemplaires, après 123 semaines de présence. À la 9e, le « femme de ménageverse » se prolonge encore avec Les secrets de la femme de menage (12.369 ex.). En 10e place, Le Boyfriend, de la même autrice, avec 10.628 exemplaires écoulés

En 5ᵉ place, Blake et Mortimer – La menace atlante, du duo Yves Sente / Peter Van Dongen, fait également une belle entrée : 20.852 ventes pour ses premiers jours. L’anthologie des Restos du Cœur, 13 à table !, conserve une 6e position honorable avec 14.912 ventes. Le livre caritatif reste un rendez-vous ancré, qui résiste même à la tempête gauloise et aux vagues manga.

En 8ᵉ position, Dragon Ball Super tome 24 confirme que le manga, là culte, reste un moteur du marché : 12.987 ventes.

En librairie, Astérix en Lusitanie conserve son trône avec 15.623 exemplaires. Le Goncourt 2025, La maison vide, suit de près avec 14.738 ventes. Blake et Mortimer – La menace atlante réalise une entrée en 3e position (7169 ex.), tandis que l’anthologie solidaire 13 à table ! se maintient avec 6824 exemplaires. Enfin, Instinct tome 2 d’Inoxtag déboule en 5e place grâce à ses 6638 ventes.

Le marché du livre reprend une légère respiration cette semaine : 5,33 millions d’exemplaires vendus, soit une progression de +1 % par rapport à la semaine 46. Les librairies repassent au-dessus des 1,7 million d’exemplaires (+4 %), confirmant leur rôle d’amortisseur dans un environnement chahuté. Les grandes surfaces alimentaires (GSA), elles, poursuivent leur érosion continue (736.000 exemplaires, –5 %), tandis que les grandes surfaces spécialisées (GSS) restent le moteur du volume avec 2,88 millions d’unités (+1 %).

En valeur, le marché atteint 73,5 M€, en hausse de +3 %, dopé par la reprise des librairies (25 M€, +5 %) et par la solidité des GSS (40,2 M€, +2 %).

La répartition des ventes reste stable : 54 % des volumes passent par les GSS, 32 % par les librairies et 14 % par les GSA. En chiffre d’affaires, les librairies captent 34 %, mais les GSS dominent très largement avec 55 % du marché. Une semaine de normalisation, où la dynamique prix/volume joue clairement en faveur des acteurs culturels spécialisés.

