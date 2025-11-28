Underwatch : jusqu’où aller pour entrevoir la vérité ?

Dans cette société qui s’est reconstruite après une Troisième Guerre mondiale épouvantable, les règles ont changé. Vos moindres faits et gestes sont scrutés, contrôlés, analysés, et permettent de déterminer quelle voie sera la vôtre. Des drones flottent et rôdent en bourdonnant, à l’affût de la moindre incartade.

Un gamin pris en flagrant déli avec une cigarette au bec ? Des problèmes en perspective, en plus d’une notification immédiate à l’établissement scolaire et aux parents. En somme, l’erreur n’est pas une option viable. Se tenir à carreau, voilà ce qu’il faut. Mais pour Annaë, ça signifie surtout qu’elle se sent bien seule, sans ses amies…

Le plus dur c’est qu’on s’est éloignées depuis la rentrée. C’est impalpable, en fait, mais c’est réel. Comment faire autrement avec une vie organisée de cette façon ? J’ai l’impression qu’on nous trace, qu’on nous observe en permanence, que tout ce qu’on dit pourrait être stocké quelque part. Que nous aussi, en un sens, on l’est. Que quelque chose nous pousse à nous disperser. Comment ça se fait ?

Tout bascule lorsque Romuald est porté disparu. Un gamin, comme elles, que les jeunes filles connaissent depuis toujours. Un mec un peu bizarre, qui avait toujours cette mauvaise habitude de poser des questions dérangeantes, de murmurer à propos de théories fumeuses, de secrets… Depuis quelque temps déjà, il parlait d’enquêter sur un wagon, enfoui dans la forêt de Bort. Une légende urbaine, en lien avec la guerre Eurocom/Esterland. Romuald serait tombé sur des preuves, des indices, ou tout du moins des documents censurés, prouvant que quelque chose de louche devait se tramer à l’époque.

Sa disparition provoque un sentiment désagréable chez Annaë et ses amies. Pire encore : la non-réaction du corps enseignant devient un argument supplémentaire pour les quatre adolescentes. Elles en sont convaincues, elles doivent partir à sa recherche. Et vite… « Parce qu’un gamin disparu, c’est davantage qu’un enfant en moins. C'est un point aveugle. Et ça, la société actuelle ne le supportait plus. Un enfant qui s’efface, surtout s’il est du genre à poser des questions, à chercher plus loin que les autres, devient un problème. »

Avec des airs de thriller dystopique, le roman jeunesse de Thibault Vermot ne laisse pas indifférent. Notamment parce qu’il se base très largement sur des sujets qui brûlent toutes les lèvres dans nos sociétés modernes : l’intelligence artificielle, d’un côté, est ici encore plus développée que le ChatGPT que nous connaissons. Pire encore, cet outil semble contrôlé par le gouvernement, au point de fonctionner comme un système de surveillance qui, pour une adolescente à la recherche de réponse, prend d’abord le rôle d’un confident objectif et sans émotions réelles.

Pour autant, le doute est bien là, dès le départ – après tout, se méfier de ce MITalk et de ses jolies réponses toutes faites, quoi de plus naturel ? Surtout lorsque celles-ci démontrent qu’il se souvient de tout, dans les moindres détails… De l’autre côté, Underwatch expose le danger de la réécriture de l’histoire et la facilité avec laquelle nos sociétés parviennent à glisser dans ce genre de vices.

À travers Romuald, c’est une rébellion qui s’enclenche, face à des vérités dissimulées et une politique de silence. Et derrière lui, ces quatre jeunes filles pleines de courage et de volonté, liées par une amitié parfois maladroite mais surtout sincère, est une bouffée d’air frais.

Une lecture qui vaut le détour !

Par Valentine Costantini

