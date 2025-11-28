Livres indisponibles : après ReLIRE, le vol des textes, Radiance, le pillage de couvertures

Le projet Radiance, porté par FeniXX avec EDRLab et Isako, se présente comme une initiative vertueuse destinée à « rendre accessibles » près d’un million d’images extraites d’environ 98.000 livres indisponibles du XXᵉ siècle.

Derrière ce discours, l’analyse juridique révèle un problème massif : Radiance repose sur l’exploitation d’images et de couvertures dont FeniXX ne détient pas les droits, en s’appuyant sur un régime légal – celui des livres indisponibles – explicitement jugé contraire au droit européen.

Mais... ReLIRE n’avait pas été démantelé ?

Le dispositif ReLIRE, créé par la loi du 1er mars 2012, permettait l’inscription automatique de livres « indisponibles » dans un registre géré par la BnF, puis la cession collective de leurs droits numériques à la SOFIA. La Cour de justice de l’Union européenne a condamné ce mécanisme en 2016, estimant qu’il violait la directive 2001/29/CE.

Et ce, en substituant au principe d’autorisation préalable des auteurs un simple système d’opposition tardive, sans information individuelle effective. En 2017, le Conseil d’État a annulé le décret d’application, constatant lui aussi le manquement au droit européen. Sara Doke et le regretté Yal Ayerdhal, qui avaient porté l'affaire, obtenaient enfin gain de cause.

Conséquence directe : depuis cette annulation, aucune nouvelle exploitation numérique ne peut être légalement fondée sur ReLIRE. Ce régime n’existe plus. Les seules licences encore valides sont celles délivrées avant l’annulation, et elles ne couvrent pas automatiquement les images, encore moins les couvertures.

Or FeniXX continue, en 2022, d’exploiter un catalogue de 85.000 ebooks issus de ce dispositif déchu. Radiance n’est donc pas une initiative neuve : c’est un prolongement d’un mécanisme déjà déclaré illégal par les juridictions européennes et françaises. Le tout avec un niveau d'erreurs qui rendait déjà fou en 2015.

Radiance : avec quelles autorisations ?

Radiance vise un million d’images, dont les couvertures font nécessairement partie. Ces dernières ne sont pas de simples « éléments accessoires » : photographies, compositions graphiques, peintures ou dessins sont des œuvres protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Leur reproduction et leur diffusion imposent une autorisation expresse des titulaires des droits (auteurs, illustrateurs, photographes, agences).

Le régime ReLIRE ne transférait que les droits d’exploitation numérique du texte de l’œuvre, pas la totalité des droits graphiques. Même dans sa version originale, il ne procédait à aucune analyse individuelle des couvertures. La CJUE a expressément reproché à la France l’automaticité du système et le traitement indistinct d’œuvres hétérogènes sans consentement.

Radiance va plus loin encore avec la reproduction et l'intégration systématique de couvertures dans des fichiers numériques ainsi qu'une analyse algorithmique et une génération de descriptions. Et, cerise binaire sur l'EPUB, un enrichissement créant un corpus textuel nouveau, lié directement aux images.

Il s’agit d’une adaptation et d’une exploitation commerciale nouvelles, qui excèdent toutes les cessions contractuelles d’origine, généralement limitées au format imprimé. Aucune base légale générale ne permet aujourd’hui à FeniXX d’exploiter ces œuvres graphiques.

Consentement présumé : la logique illégale persiste

Le cœur de la condamnation de ReLIRE par la CJUE reposait sur l’absence d’accord explicite des auteurs. Radiance reprend ce même schéma : non seulement les auteurs ne sont pas sollicités, mais les illustrateurs et photographes moins encore.

D'autre part, aucune information individualisée n’est fournie aux ayants droit. Et n'oublions pas que les œuvres sont aspirées dans un traitement massif, fondé sur leur simple présence dans l’ancien fonds FeniXX, comme si celui-ci continuait de bénéficier d’un régime légal d’exception.

Il s’agit d’une réitération d’un système déclaré illégal, cette fois appliqué aux couvertures et aux images. L’ampleur industrielle du traitement — un million d’images — aggrave encore la situation.

L’exception handicap : pardon ?

Les partenaires se réjouissent d'anticiper l’article L.122-5 7° CPI (la fameuse exception handicap) pour justifier cette exploitation. Mais cet argument tombe rapidement. D'abord, FeniXX – sauf évolution récente de statut – n’est pas un organisme habilité. L’exception ne concerne que des structures expressément agréées. FeniXX est une société commerciale spécialisée dans la réédition payante. Aucun élément public n’indique une habilitation.

L’exception permet des adaptations strictement nécessaires. Elle ne couvre pas la constitution massive de descriptions par IA destinées à enrichir des fichiers vendus au grand public. L’adaptation doit être proportionnée et réservée aux publics empêchés. Radiance produit au contraire un enrichissement systématique destiné à l’ensemble du marché numérique.

Enfin, les obligations d’accessibilité de la directive (UE) 2019/882 n’autorisent pas la violation du droit d’auteur. Ces textes imposent des standards techniques, pas une licence générale permettant de numériser des œuvres sans autorisation. Pour le dire simplement : l’accessibilité ne peut pas légaliser rétroactivement une exploitation d’œuvres graphiques non autorisée.

Bienvenue dans le régime de la contrefaçon

L’exploitation des couvertures dans Radiance coche tous les critères juridiques de la contrefaçon (articles L.122-4 et suivants CPI) : reproduction sans autorisation, représentation numérique sans titre, adaptation (descriptions IA) sans accord et exploitation commerciale par vente d’ebooks enrichis.

À cela s’ajoute le risque d’atteinte au droit moral : une description algorithmique peut altérer, simplifier ou contredire le sens d’une image, en violation du droit au respect de l’œuvre.

Radiance n’est pas seulement un projet d’accessibilité ; c’est la prolongation d’un système de pillage numérique déclaré non conforme au droit européen et incapable de fournir une base légale aux usages qu’il prétend couvrir. Or, les couvertures et images utilisées dans Radiance ne relèvent plus d’aucun régime légal opérationnel et n’ont évidemment pas fait l’objet d’une information ni d’un consentement des créateurs.

À ce titre, elles sont exploitées dans un usage nouveau et commercial et intégrées dans un pipeline algorithmique sans autorisation. L’habillage « accessibilité » ne masque pas l’essentiel : Radiance exploite illégalement des œuvres graphiques protégées, en contradiction directe avec les principes fondamentaux du droit d’auteur européen et français.

Et pour enfoncer le clou...

Un bref coup d’oeil aux résultats financiers de FeniXX, société dirigée par Alban Cerisier, bras droit d’Antoine Gallimard et Monsieur Patrimoine et Numérique de la maison homonyme, rélève de très intéressantes données. Le chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 a chuté de presque 5 %, à 431.000 €, quand le résultat net plonge de 36 %, à 192.000 €.

L’exploitation reste fortement déficitaire (– 462,6 k€), et l’entreprise consomme davantage de ressources qu’elle n’en génère. La rentabilité nette (– 9,59 %), quant à elle, confirme une incapacité à dégager un retour sur chiffre d’affaires.

L’entreprise présente un profil structurellement déficitaire, qui ne s’explique pas uniquement par des variations conjoncturelles. On comprend bien pourquoi elle a besoin de développer de nouveaux produits…

Crédits photo : Alex E. Proimos CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com