Premières images pour Sukkwan Island, d'après le livre de David Vann

Swann Arlaud, Woody Norman, ou encore Alma Pöysti sont à l'affiche de cette adaptation très attendue du livre de David Vann. Le réalisateur Vladimir de Fontenay s'est fait connaitre avec Mobile Homes (2017), réunissant Imogen Poots et Callum Turner.

En 2019, il propose porte à l'écran le livre posthume de Thierry Jonquet, Vampires (Seuil, 2011), via une série pour Netflix, avec Oulaya Amamra, Dylan Robert et Suzanne Clément.

Il a lui-même adapté le roman de Vann en scénario, pour son deuxième long-métrage.

Né le 19 octobre 1966 sur l’île Adak en Alaska, David Vann est docteur en littérature de l’Université Cornell, dans l’État de New York. Son style d’écriture est reconnu pour son réalisme brutal, offrant des explorations profondes de la psyché humaine.

Par Antoine Oury

