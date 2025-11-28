Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud : la sélection 2026

26 lycées et centres de formation d'apprentis (CFA), 2 maisons d’arrêt, 27 librairies et 17 bibliothèques de la région Sud participent au Prix littéraire 2026 des lycéens et apprentis. La sélection réunit 14 auteurs de romans et bandes dessinées.
Le 28/11/2025 à 09:36 par Dépêche
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
28/11/2025 à 09:36
0
Commentaires
1
Partages
Romans
Ilaria, Gabriella Zalapi (Zoé)
La Petite Bonne, Bérénice Pichat (Les Avrils)
Le Cratère, Arièle Butaux (Sabine Wespieser)
L’Œil de la Perdrix, Christian Astolfi (Le Bruit du Monde)
Rousse, Denis Infante (Tristram)
BD
Antipodes, Éric Lambé et David B. (Casterman)
Carcajou, El Diablo et Djilian Deroche (Sarbacane)
Copenhague, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Dargaud)
La Belle de Mai, Mathilde Ramadier et Élodie Durand (Futuropolis)
Un sombre manteau, Jaime Martin (Dupuis)
Comme chaque année, la récompense est réalisée par le lauréat bande dessinée de l’année précédente : Grégory Panaccione, distingué par l'édition 2025 avec La Petite Lumière (Delcourt/Mirages), d'après le roman homonyme d’Antonio Moresco.
À LIRE - Nathacha Appanah lauréate du Prix Goncourt des Lycéens
Les quelque 900 jurés engagés dans le Prix 2026 vont vivre des expériences fortes :
– rencontres d'auteurs dans les établissements, à l’occasion des Forums, de la Remise de Prix (liste des rencontres en fin d'article) ;
– ateliers artistiques ;
– concours d’écriture, concours photo #tutesvuquandtaslu...
Piloté par l’Agence régionale du Livre, le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud est précurseur du genre en France. Il fabrique des lecteurs depuis 22 ans et a déjà initié plus de 22 000 jeunes à la création écrite et graphique contemporaine. Sensibilisés aux lieux et métiers du livre, éveillés à leur propre créativité, ces jeunes dialoguent avec des auteurs venus du monde entier pour les rencontrer !
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le jury du Prix Clarens du Journal intime 2025 a décerné, ce jeudi 27 novembre, la récompense à l'ouvrage Algérie, 1960, Journal d'un appelé, de Bernard Ponty (1934-2020), publié par les éditions Grasset.
28/11/2025, 10:22
Le Prix Femina des lycéens a livré son verdict : pour sa dixième édition, la distinction a été attribuée jeudi 27 novembre 2025, à Rouen, à Joseph Incardona pour son roman Le monde est fatigué. Dix-sept lycéens ont participé aux ultimes délibérations.
27/11/2025, 17:22
Après plus de deux mois de lectures assidues des 14 livres en lice pour le Prix, issus de la première sélection de l’Académie Goncourt, et suite aux rencontres en région avec les auteurs, les lycéens ont choisi de décerner le 38e Prix Goncourt des Lycéens à Natacha Appanah pour son roman La nuit au cœur, paru aux éditions Gallimard.
27/11/2025, 14:40
La 22ᵉ édition du prix littéraire Fetkann ! Maryse Condé, organisée par l’association CIFORDOM (Centre d’Information, de Formation, Recherche et Développement pour les originaires d’Outre-mer), avait cette année pour thème « Mémoire des pays du sud / Mémoire de l’Humanité ». Le prix Fetkann ! Maryse Condé récompense des œuvres qui célèbrent à la fois la mémoire et la dignité humaine.
27/11/2025, 13:04
Heart Leadership University (HLU), association d’intérêt général à vocation éducative et scientifique, a dévoilé les lauréats de la première édition de son Prix du livre pour dirigeants d’entreprise. Quatre ouvrages ont été distingués pour leur capacité à énergiser, informer et outiller les décideurs, dans les catégories « Heart Leadership », « Le monde qui vient », « Poil à gratter » et « Coup de cœur du jury ».
27/11/2025, 11:54
Le Prix Jan Michalski de littérature 2025 est décerné à Guadalupe Nettel pour son ouvrage La hija única (Anagrama, 2020), traduit de l’espagnol (Mexique) en français par Joséphine de Wispelaere, sous le titre L’oiseau rare (Dalva, 2022). Elle succède à Kate Beaton, saluée l'année dernière.
27/11/2025, 11:43
Les prix du 15e Salon de l’Histoire ont été remis ce mercredi 26 novembre au Cercle National des Armées, lors d’une cérémonie organisée de 18h30 à 21h. Les jurés ont distingué quatre ouvrages consacrés à des figures majeures de l’histoire française, signés par Gérard de Cortanze, Charles-Eloi Vial, Joachim Murat et Olivier Pastré, ainsi que Pierre Manenti.
26/11/2025, 20:00
Le Prix littéraire des Écrivains de marine a été décerné ce jour à Marie Richeux pour son roman Officier radio, publié aux éditions Sabine Wespieser. Dotée de 10.000 € grâce au mécénat de la maison Sisley, la récompense salue une œuvre qui s’inscrit dans les horizons littéraires et symboliques de la mer, au cœur de la vocation du prix.
26/11/2025, 19:04
Le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025 a été attribué le 20 novembre, au FIAP Jean Monnet à Paris, à Louise de Brisson pour sa traduction du letton de La Rivière, roman de Laura Vinogradova paru aux éditions Bleu et Jaune. Une distinction prestigieuse, décernée par la Société française des traducteurs (SFT), qui met en lumière un travail salué pour sa précision, sa sensibilité et sa justesse littéraire.
26/11/2025, 17:41
Le Festival BD de Colomiers 2025 a dévoilé le nom de la lauréate du Prix Toute première fois, une récompense créée en 2022 pour célébrer un moment fondateur dans la vie d’un·e auteur·ice : la publication de sa première bande dessinée.
26/11/2025, 17:11
Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis a été attribué, ce mercredi 26 novembre 2025, à Christian Signol pour son roman D’une beauté sauvage, publié aux éditions Albin Michel. La cérémonie s’est tenue dans le salon Goncourt, au restaurant Drouant, à Paris. Pour cette 43ᵉ édition, le Prix 30 Millions d’Amis « Essai » a également distingué Sandra Kollender pour Snoopy, un chien qui fait du bien (Solar).
26/11/2025, 17:03
Le jeudi 27 novembre 2025 à 18h, le Café Beaubourg accueille la première édition du Prix Philippe Sollers, une distinction littéraire créée pour rendre hommage à l’auteur de Paradis ou de Femmes et prolonger ce qu’il appelait lui-même « la guerre du goût ». La remise publique aux lauréats aura lieu à 18h30, au 43 rue Saint-Merri, Paris 4ᵉ.
26/11/2025, 16:41
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a dévoilé, mercredi 26 novembre, les lauréat·es des Pépites 2025, prix littéraires décernés par des jurys d’enfants, d’adolescent·es et de critiques. Cinq distinctions ont été remises, dont la Pépite d’Or attribuée à Béril en bataille d’Adèle Maury, publiée par Sarbacane. Plusieurs rencontres sont programmées du 29 novembre au 1er décembre au sein du Salon, à Montreuil, pour mettre en lumière les auteurs, autrices et jeunes juré·es.
26/11/2025, 16:19
Christophe Chabouté remporte le Prix Landerneau BD 2025 des Espaces Culturels E.Leclerc pour son album Plus loin qu’ailleurs, publié chez Vents d’Ouest. Le jury de onze libraires spécialisés, présidé cette année par Catel aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, a distingué un récit ancré dans l’observation du quotidien. Cette récompense s’accompagne d’une dotation de 6000 € et d’une mise en avant de l’album dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc dans les prochains jours.
26/11/2025, 15:40
Karim Kattan a remporté le Prix Hors Concours 2025 pour L’Éden à l’aube ce mardi 25 novembre à la Maison de la Poésie. Le comité de lecture, composé de 500 votants, a également attribué la mention du public à Justine Arnal pour Rêve d’une pomme acide. L’événement clôt la saison des prix littéraires et met en avant l’édition indépendante francophone.
26/11/2025, 10:51
Lors du Salon du livre à Montréal, le Prix littéraire France-Québec 2025 a été décerné à Isabelle Picard pour son roman Yawenda’. Des glaçons comme du verre, publié par Flammarion Québec. Le texte paraîtra pour la première fois en France le 23 janvier, aux éditions Dépaysage.
26/11/2025, 09:21
Les prix littérature et bande dessinée du Palais de la Porte Dorée, consacrés aux récits d’exil, de migration et d’identités plurielles, ont connu en 2025 une évolution majeure. Désormais décernés en novembre et non plus au printemps, ils s’inscrivent plus étroitement dans le calendrier éditorial en distinguant des ouvrages parus dans l’année. Cette reconfiguration s'accompagne d’un élargissement des thématiques, en particulier pour le prix dédié à la bande dessinée.
25/11/2025, 20:30
Le jury du Prix Jacques Delors du Livre européen s’est réuni le 25 novembre 2025 au restaurant Ginger, à Paris, sous la présidence de l’écrivain ukrainien Andrei Kourkov. À l’issue de discussions nourries, le jury a décerné le 19ᵉ Prix Jacques Delors du Livre européen à l’écrivain espagnol Javier Cercas pour son ouvrage Le fou de Dieu au bout du monde publié aux Éditions Actes Sud. Le livre est traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon.
25/11/2025, 17:40
Le Salon du livre de Montréal a remis le Prix littéraire Janette-Bertrand et le Prix Fleury-Mesplet lors de sa grande soirée d’ouverture. Élizabeth Lemay a été récompensée pour L’été de la colère (Éditions du Boréal), tandis que Rodney Saint-Éloi reçoit le prix honorant son apport à l’édition.
25/11/2025, 14:58
Pour la deuxième fois consécutive, les bénévoles de L214 se mobilisent devant un événement littéraire organisé par E.Leclerc. Après la remise du Prix Landerneau des lecteurs, en octobre, l’association de défense des animaux se rend de nouveau devant un prix du groupe : le Prix Landerneau BD, remis ce mardi 25 novembre à 19h, au Carmen, dans le 9e arrondissement de Paris.
25/11/2025, 12:19
Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, se sont tenues le lundi 24 novembre dans six villes françaises. Après deux mois de lecture des 14 romans sélectionnés, les lycéens ont dégagé 5 finalistes. 13 délégués se retrouveront à Rennes le jeudi 27 novembre pour choisir le lauréat, annoncé vers 13h depuis l’Hôtel de Ville, avant une remise du prix prévue en soirée à Paris.
25/11/2025, 10:26
Pinault Collection annonce l’attribution du prix Pierre Daix 2025 à l’historienne de l’art Elvan Zabunyan pour son ouvrage Réunir les bouts du monde. Art, histoire, esclavage en mémoire, publié en octobre 2024 aux éditions B42. Créé en 2015 par François Pinault, le prix récompense chaque année un livre consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.
24/11/2025, 18:30
Créé en 2004 pour mettre en lumière la création francophone contemporaine, le Prix de la bande dessinée du Point distingue chaque année un album marquant. Rebaptisée en 2015 Prix Wolinski de la BD du Point, la récompense rend hommage à George Wolinski, qui présidait le jury avant son assassinat et incarnait l’esprit libre et satirique de la bande dessinée.
24/11/2025, 18:04
Le Prix Gargantua, fondé par Christophe Coquelet (librairie Les Quatre Chemins, Lille) et Nicolas Winter (blog Justaword), dévoile ses lauréats 2025. Trois distinctions sont attribuées : deux récompensent des romans francophone et étranger, tandis qu’une met en avant une personnalité marquante des littératures de l’imaginaire, tous publiés entre octobre 2024 et septembre 2025. La cérémonie se tiendra prochainement à la librairie lilloise, dont la date doit être annoncée ce mercredi.
24/11/2025, 18:00
Le Prix Hugues Capet 2025 récompense cette année l’historien Joël Cornette pour son ouvrage Anne d’Autriche, la régente absolue, publié aux éditions Gallimard. Le jury a été unanimement convaincu par la force de cette biographie, qui redonne toute sa profondeur à une souveraine longtemps prisonnière de clichés, alors même qu’elle fut l’une des figures majeures de la monarchie capétienne.
24/11/2025, 17:14
Le 5 novembre 2025, le jury des Prix et Bourses de la Fondation Napoléon a dévoilé les lauréats de l’édition 2025, distinguant à la fois des ouvrages d’histoire et des travaux de recherche en cours. Deux prix récompensent cette année des auteurs dont les travaux portent sur des aspects marquants de l’époque napoléonienne.
24/11/2025, 13:16
Le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire, doté de 15.000 € et réservé aux ouvrages parus entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou de l’année précédente, distingue cette année Cyril Azouvi pour L’Invention de la musique moderne, Vienne-Paris 1913, publié chez Perrin.
24/11/2025, 12:21
Au terme d’un débat organisé durant le 42e festival bdBOUM de Blois, l’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée a révélé les cinq titres finalistes en lice pour le Grand Prix de la critique ACBD 2026.
24/11/2025, 12:01
Les Libraires en Seine, un réseau de 15 librairies indépendantes de l’ouest parisien, lancent la 14ᵉ édition du prix Libraires en Seine Corinne Kim, unique prix indépendant réunissant libraires et lecteurs. Ils dévoilent également la présélection pour les trois catégories de leur prix jeunesse.
24/11/2025, 11:33
L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée décerne son Prix Jeunesse ACBD de la critique 2025 à Jean Jambe et le mystère des profondeurs, de Matthias Picard, publié par les éditions 2042 dans la collection 4048. Ce titre succède au Voyage d’ours-lune, de Ho, paru aux éditions Rue de Sèvres dans la collection le Renard doré et distingué en 2024.
24/11/2025, 10:45
Le palmarès 2025 du festival BD Boum témoigne d’une volonté claire de valoriser la diversité des formes de la bande dessinée. Dévoilé au cinéma Les Lobis, ce 22 novembre, il souligne surtout, avec le choix de Kerascoët comme Grand Boum, de la reconnaissance d’un duo graphique confirmé, illustrant que la BD contemporaine n’est pas seulement une affaire de scénaristes mais d’artistes globaux de l’image.
23/11/2025, 00:01
Du jeudi 20 novembre au mercredi 17 décembre à minuit, vous êtes invité à participer au premier tour du Prix des lecteurs de livres en grands caractères. Pendant cette période, vous pouvez choisir jusqu’à trois ouvrages parmi l’ensemble des titres en lice.
22/11/2025, 08:34
La 3ᵉ édition du Prix littéraire des Écrivains de marine, doté de 10.000 € par la maison Sisley, poursuit sa route. Ce prix, qui célèbre les romans en lien avec la mer, l’aventure et l’ailleurs, sera attribué le 26 novembre 2025 lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence de la presse.
21/11/2025, 17:22
Le Prix du Roman de la Nuit, à l'occasion de sa 10e édition, a été décerné à Irène Frain pour son livre L'or de la nuit, paru en mai 2025 aux éditions Julliard. Cinq titres restaient en lice dans la seconde sélection du jury de la récompense.
21/11/2025, 11:39
Le quatrième Prix Constantinople, décerné ce mercredi 19 novembre, a salué l'œuvre de l'écrivain italien Roberto Saviano, dont le dernier roman, Giovanni Falcone, est paru en février 2025 dans une traduction de Laura Brignon, aux Éditions Gallimard.
21/11/2025, 11:19
Les lauréats des 76ᵉ National Book Awards ont été dévoilés lors d’une cérémonie tenue à Cipriani Wall Street, à New York. Présentée par l’acteur Jeff Hiller et accompagnée d’un numéro musical de Corinne Bailey Rae, la soirée a célébré cinq catégories majeures : Fiction, Nonfiction, Poetry, Translated Literature et Young People’s Literature.
20/11/2025, 18:19
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Alors que la droite bloque les subventions, une nouvelle librairie vandalisée en plein Paris
Commenter cet article