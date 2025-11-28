Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud : la sélection 2026

La sélection du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud 2026

Romans

Ilaria, Gabriella Zalapi (Zoé)

La Petite Bonne, Bérénice Pichat (Les Avrils)

Le Cratère, Arièle Butaux (Sabine Wespieser)

L’Œil de la Perdrix, Christian Astolfi (Le Bruit du Monde)

Rousse, Denis Infante (Tristram)

BD

Antipodes, Éric Lambé et David B. (Casterman)

Carcajou, El Diablo et Djilian Deroche (Sarbacane)

Copenhague, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Dargaud)

La Belle de Mai, Mathilde Ramadier et Élodie Durand (Futuropolis)

Un sombre manteau, Jaime Martin (Dupuis)

Comme chaque année, la récompense est réalisée par le lauréat bande dessinée de l’année précédente : Grégory Panaccione, distingué par l'édition 2025 avec La Petite Lumière (Delcourt/Mirages), d'après le roman homonyme d’Antonio Moresco.

Les quelque 900 jurés engagés dans le Prix 2026 vont vivre des expériences fortes :

– rencontres d'auteurs dans les établissements, à l’occasion des Forums, de la Remise de Prix (liste des rencontres en fin d'article) ;

– ateliers artistiques ;

– concours d’écriture, concours photo #tutesvuquandtaslu...

Piloté par l’Agence régionale du Livre, le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Sud est précurseur du genre en France. Il fabrique des lecteurs depuis 22 ans et a déjà initié plus de 22 000 jeunes à la création écrite et graphique contemporaine. Sensibilisés aux lieux et métiers du livre, éveillés à leur propre créativité, ces jeunes dialoguent avec des auteurs venus du monde entier pour les rencontrer !

