Algérie, 1960, Journal d'un appelé reçoit le Prix Clarens du Journal Intime 2025

Algérie, 1960, Journal d'un appelé de Bernard Ponty (Grasset), avant-propos de Claire et Laurence Ponty, préface de Raphaëlle Branche, remporte le Prix Clarens du Journal Intime 2025 au 4e tour de scrutin par 4 voix contre 3 à Journal de bord de Gaza de Rami Abou Jamous (Editions Libertalia) et 1 voix à Un abri dans l’ouvert de Françoise Ascal (Al Manar).

Dans les montagnes du Constantinois, endossant tour à tour le rôle d'infirmier, d'instituteur et d'artilleur, le jeune homme se trouve confronté au pire des dilemmes. D'un côté, ses pairs lui opposent la logique implacable du colonisateur. De l'autre, il y a le jeune Tahar, son élève, et puis Yazid, camarade algérien du contingent. Mais pour eux, peut-il incarner autre chose que l'ennemi ? Dans l'immensité du désert, le jeune appelé prend la mesure de sa solitude. Et se met à écrire. Des décennies plus tard, alors qu'il vient de s'éteindre, les filles de Bernard Ponty retrouvent son journal. Dans une langue magnifique, l'homme dessillé y décrit la perte de l'enfance, de la foi, d'un idéal. Il y dénonce le silence, qu'il qualifie déjà de crime, révélant la complexité de cette Histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Un témoignage exceptionnel, préfacé par Raphaëlle Branche. - Le résumé de l'éditeur pour Algérie, 1960, Journal d'un appelé

Le jury du Prix Clarens du Journal intime est composé de Daniel Arsand, Monique Borde, Michel Braud, Blandine de Caunes, Béatrice Commengé, Colette Fellous, Gilbert Moreau (président du jury) et Robert Thiery.

À LIRE - Joseph Incardona remporte le Prix Femina des lycéens 2025

Le Prix Clarens du Journal intime 2024 avait été décerné à Journal 1945-1951 d’Hélène Hoppenot, édition établie, introduite et annotée par Marie France Mousli (Claire Paulhan éditions).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com