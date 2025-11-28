Il me reste 8 jours de travail” : compte à rebours d’une libraire en perte de repères

Je pensais que cette période adviendrait plus tard (ou pas du tout, mais on peut rêver). Il me reste 8 jours de travail (réparti sur 1 mois, je finis le 20 décembre). 8 jours de mon métier passion, 8 jours du métier qui pendant plus de 10 ans m’a fait me lever le matin, m’a fait rencontrer des gens incroyables, m’a fait lire des ouvrages passionnants. 8 jours de présence dans “ma” librairie (qui n’est plus mienne en soit), celle que j’ai à moitié construite, à moitié vu naître, à moitié aidé à survivre.

Celle pour laquelle on a décidé tous les meubles, tous les livres, toutes les choses présentes dedans (et c’est assez vertigineux, vu comme ça.) Celle qui m’aura fait beaucoup pleurer, mais aussi beaucoup rire, celle dans laquelle j’ai vécu des moments superbes, mais aussi les pires.

Aujourd’hui je suis en colère et je suis triste. En colère contre le fait que ça n’ait pas été « mieux », contre les bâtons dans les roues qu’on nous a mis et qui nous ont précipités vers la sortie. Si on avait eu « plus », on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui.

Je voulais avoir un endroit à moi, en faire un vrai lieu social implanté dans une ville moyenne qui n’en a pratiquement plus. J’en rêvais, de cet espace salon de thé, de cette borne d’arcade, des ateliers, des rencontres, des clubs de lecture, j’en rêvais, de tout ça. J’avais imaginé plein de choses. J’ai projeté, j’ai noté, j’ai voulu. Mais le temps a couru sur moi, j’étais fatiguée, tout le temps. On a organisé des choses pour pratiquement 0 résultat. On en a retourné des coups de cœurs qui n’ont pas trouvé public.

Je n’ai pas vécu l’aventure que j’aurais voulue. Et avoir un lieu à soi qui finit par devenir un lieu qui se modélise aux autres, ça fait mal.

J’ai peur pour l’avenir de cette profession. Parce que j’ai abandonné certaines de mes convictions en travaillant, et je vois ce qu’il se passe pour celles et ceux qui refusent de fléchir. Qui a raison, je ne sais pas vraiment, est-ce qu’il faut désigner un vainqueur d’ailleurs ? J’ai un avis mitigé sur toutes les questions autour de notre profession.

C’est un métier qui me hantera longtemps, je ne sais pas si j’y reviendrai, sous une forme ou une autre. Au fond de moi j’espère, mais j’ai peur aussi.

J’ai peur de ne jamais me sortir de cette profession qui était devenue ma personnalité. Pendant combien de temps aurais-je envie de dire aux inconnu.es que je suis libraire ? Pendant combien de temps tout ça me manquera ?

Côté livres :

C’est bizarre comme parfois on va naturellement vers des livres qui nous parlent plus que d’autres. Après avoir lu le premier tome des Confessions d’un loser de Mark SaFranko (réédité dans une anthologie chez La Croisée - trad. Karine Lalechère, Nadine Gassie, Guillaume Rebillon) à la sortie, je me suis remise sur les 3 autres tomes il y a peut-être 2 semaines.

Et : c’est toujours aussi bien. C’est drôle, bon sang, que c’est drôle (Travaux Forcés m’a fait vraiment RIRE aux éclats), et en même temps, Max, ce bon gros loser, vit vaguement la même chose que moi en ce moment : trouver un travail, à quoi bon ? Pourquoi tout semble NUL et chiant et purée engraisser le capitalisme c’est ça la finalité ?! Il y a tellement de passages qui résonnent avec ce que je vis actuellement que c’est fou, c’est comme si finalement Max m’avait appelé.

Le Goncourt des Lycéens pour Nathacha Appanah est une excellente nouvelle. Son roman La nuit au cœur est bouleversant. Je suis toujours ravie de voir que les lycéens n’ont pas peur de se tourner vers des romans engagés (celui ci parle des féminicides), j’en étais SÛRE qu’ils la choisiraient (après Neige Sinno, j’étais sûre que la thématique les toucherait), je suis si contente ! Bravo bravo.

– En ce moment pour combler mon manque de travail en librairie, je joue beaucoup à Tiny Bookshop, dans lequel on incarne, roulement de tambour, une libraire !! Faire ses assortiments et conseiller la clientèle, bref c’est chouette comme tout. (Et on conseille des ouvrages qui existent vraiment, j’adore)

— Deux recommandations BD pour la fin d’année : Soli Deo Gloria de Deveney et Cour chez Dupuis : magistrale œuvre sur un frère et une sœur musiciens, que la musique va a la fois rapprocher et détruire, bref c’est magnifique en tous points.

Et évidemment Silent Jenny de Bablet, qui après de LONGS questionnements, devient mon Bablet préféré devant Carbone et Silicium, ah vraiment Jenny m’a parlé jusqu’au profond de mon être, c’était génial.

– Oh et un dernier pour la route : j’ai rattrapé Le poids des héros de David Sala, purée quelle merveille aussi ?? Non, mais la BD c’est trop, trop de talent. (D’ailleurs je ne parle pas ici du festival d’Angoulême, car à part donner mon avis je n’ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit. Bravo a tout les gens qui se sont positionnés et qui vont boycotter l’édition 2026, mais en fait elle est peut-être annulée honnêtement c’est difficile à suivre.)

