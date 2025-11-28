Inscription
#Librairie

Il me reste 8 jours de travail” : compte à rebours d’une libraire en perte de repères

Voici le retour d'Elsa, notre libraire favorite, à la plume légère même au plus sérieux des sujets. Billet d'humeur d'une libraire, c'est sa chronique à retrouver dans les colonnes de ActuaLitté, par temps froid, pour se réchauffer. Et inversement.

Le 28/11/2025 à 09:07 par Billet d'humeur d'une libraire

Billet d'humeur d'une libraire

ActuaLitté

Je pensais que cette période adviendrait plus tard (ou pas du tout, mais on peut rêver). Il me reste 8 jours de travail (réparti sur 1 mois, je finis le 20 décembre). 8 jours de mon métier passion, 8 jours du métier qui pendant plus de 10 ans m’a fait me lever le matin, m’a fait rencontrer des gens incroyables, m’a fait lire des ouvrages passionnants. 8 jours de présence dans “ma” librairie (qui n’est plus mienne en soit), celle que j’ai à moitié construite, à moitié vu naître, à moitié aidé à survivre.

Celle pour laquelle on a décidé tous les meubles, tous les livres, toutes les choses présentes dedans (et c’est assez vertigineux, vu comme ça.) Celle qui m’aura fait beaucoup pleurer, mais aussi beaucoup rire, celle dans laquelle j’ai vécu des moments superbes, mais aussi les pires.

Aujourd’hui je suis en colère et je suis triste. En colère contre le fait que ça n’ait pas été « mieux », contre les bâtons dans les roues qu’on nous a mis et qui nous ont précipités vers la sortie. Si on avait eu « plus », on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui.

Je voulais avoir un endroit à moi, en faire un vrai lieu social implanté dans une ville moyenne qui n’en a pratiquement plus. J’en rêvais, de cet espace salon de thé, de cette borne d’arcade, des ateliers, des rencontres, des clubs de lecture, j’en rêvais, de tout ça. J’avais imaginé plein de choses. J’ai projeté, j’ai noté, j’ai voulu. Mais le temps a couru sur moi, j’étais fatiguée, tout le temps. On a organisé des choses pour pratiquement 0 résultat. On en a retourné des coups de cœurs qui n’ont pas trouvé public.

Je n’ai pas vécu l’aventure que j’aurais voulue. Et avoir un lieu à soi qui finit par devenir un lieu qui se modélise aux autres, ça fait mal.

J’ai peur pour l’avenir de cette profession. Parce que j’ai abandonné certaines de mes convictions en travaillant, et je vois ce qu’il se passe pour celles et ceux qui refusent de fléchir. Qui a raison, je ne sais pas vraiment, est-ce qu’il faut désigner un vainqueur d’ailleurs ? J’ai un avis mitigé sur toutes les questions autour de notre profession.

C’est un métier qui me hantera longtemps, je ne sais pas si j’y reviendrai, sous une forme ou une autre. Au fond de moi j’espère, mais j’ai peur aussi.

J’ai peur de ne jamais me sortir de cette profession qui était devenue ma personnalité. Pendant combien de temps aurais-je envie de dire aux inconnu.es que je suis libraire ? Pendant combien de temps tout ça me manquera ?

Côté livres :

C’est bizarre comme parfois on va naturellement vers des livres qui nous parlent plus que d’autres. Après avoir lu le premier tome des Confessions d’un loser de Mark SaFranko (réédité dans une anthologie chez La Croisée - trad. Karine Lalechère, Nadine Gassie, Guillaume Rebillon) à la sortie, je me suis remise sur les 3 autres tomes il y a peut-être 2 semaines.

Et : c’est toujours aussi bien. C’est drôle, bon sang, que c’est drôle (Travaux Forcés m’a fait vraiment RIRE aux éclats), et en même temps, Max, ce bon gros loser, vit vaguement la même chose que moi en ce moment : trouver un travail, à quoi bon ? Pourquoi tout semble NUL et chiant et purée engraisser le capitalisme c’est ça la finalité ?! Il y a tellement de passages qui résonnent avec ce que je vis actuellement que c’est fou, c’est comme si finalement Max m’avait appelé.

Le Goncourt des Lycéens pour Nathacha Appanah est une excellente nouvelle. Son roman La nuit au cœur est bouleversant. Je suis toujours ravie de voir que les lycéens n’ont pas peur de se tourner vers des romans engagés (celui ci parle des féminicides), j’en étais SÛRE qu’ils la choisiraient (après Neige Sinno, j’étais sûre que la thématique les toucherait), je suis si contente ! Bravo bravo.

– En ce moment pour combler mon manque de travail en librairie, je joue beaucoup à Tiny Bookshop, dans lequel on incarne, roulement de tambour, une libraire !! Faire ses assortiments et conseiller la clientèle, bref c’est chouette comme tout. (Et on conseille des ouvrages qui existent vraiment, j’adore)

— Deux recommandations BD pour la fin d’année : Soli Deo Gloria de Deveney et Cour chez Dupuis : magistrale œuvre sur un frère et une sœur musiciens, que la musique va a la fois rapprocher et détruire, bref c’est magnifique en tous points.

Et évidemment Silent Jenny de Bablet, qui après de LONGS questionnements, devient mon Bablet préféré devant Carbone et Silicium, ah vraiment Jenny m’a parlé jusqu’au profond de mon être, c’était génial.

– Oh et un dernier pour la route : j’ai rattrapé Le poids des héros de David Sala, purée quelle merveille aussi ?? Non, mais la BD c’est trop, trop de talent. (D’ailleurs je ne parle pas ici du festival d’Angoulême, car à part donner mon avis je n’ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit. Bravo a tout les gens qui se sont positionnés et qui vont boycotter l’édition 2026, mais en fait elle est peut-être annulée honnêtement c’est difficile à suivre.)

N’hésitez pas à suivre l’Instagram de ma librairie qui est en toute modestie très chouette et a toujours besoin de soutien.

On a également un site internet si jamais vous voulez nous soutenir économiquement !

Crédits photo : christmashat CC BY 

 
 

 

Par Billet d'humeur d'une libraire
Contact : booksbywomen@substack.com

ActuaLitté

“J’ai gagné à la loterie de l’édition… mais rien n’a changé”

Incroyable. Voilà ce que je me suis dit en voyant les premières mentions de ce projet de loi sur la continuité de revenus pour les artistes-auteurs. Incroyable au sens premier : je ne pouvais pas y croire. Par Benjamin Adam.

28/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

ActuaLitté

“Un festival littéraire porté par la Porte Dorée est en préparation pour l'automne 2026“

Riche actualité au Palais de la Porte Dorée : pour la première fois, les prix littéraire et BD ont été remis en novembre, dans une nouvelle formule alignée sur le rythme éditorial, tandis que Constance Rivière est reconduite à la tête de l’établissement. Un festival littéraire est également en préparation pour l'automne 2026. À l’occasion de cette « saison » particulière, la directrice générale revient sur le sens de ces prix, les évolutions engagées et la manière dont le Palais entend demeurer un lieu de résistance culturelle, dans un contexte de crispation autour des questions migratoires.

26/11/2025, 17:31

ActuaLitté

Illustrateurs et auteurs : une précarité qui use le corps et l’esprit

« Et puis un autre danger, c’est un danger d’une nature plus psychologique, c’est le dérèglement que peut entraîner la solitude, que peut entraîner la fatigue nerveuse qui résulte de cette vie au jour le jour, où vous n’êtes jamais sûr du lendemain. Vous passez constamment par des états extrêmes… d’extrême enthousiasme, d’extrême soucis, d’extrême fatigue. Il y a une fatigue nerveuse très forte. » Nicolas Bouvier, à propos de son premier voyage. Tribune signée par Henri Fellner.

26/11/2025, 11:00

ActuaLitté

Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

Dans un paysage culturel où les créateurs cumulent souvent les activités pour survivre, les obstacles administratifs et financiers freinent l’émergence de nouvelles voix. Une réforme ambitieuse pourrait enfin garantir des conditions de travail permettant de créer sans s’épuiser. Par Thomas Fouchault, auteur, éditeur, et président de la Ligue des Auteurs Professionnels depuis 2023.

26/11/2025, 10:31

ActuaLitté

Carnet de bord d’une bénévole sur les routes des Petites Fugues

À travers le témoignage de Fabienne Ferrut, bénévole aux Petites Fugues, se dessine la silhouette discrète de celles et ceux qui accompagnent les écrivains sur les routes de la région. Entre trajets matinaux, rencontres scolaires et soirées en bibliothèque, elle raconte les émotions imprévues et ces instants. Dans son regard attentif, la littérature devient un mouvement partagé, fragile et profondément humain.

25/11/2025, 12:49

ActuaLitté

Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

ActuaLitté

Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

ActuaLitté

Petites Fugues 2025 : une semaine de neige, de rencontres et de voix partagées

Après une semaine de rencontres à travers la Bourgogne et le Morvan, Hélène Vignal raccroche son téléphone sur un quai de gare glacé, migraine en embuscade, mais les yeux encore pleins de paysages enneigés, de visages, de voix. L’autrice vient de boucler son premier cycle aux Petites Fugues 2025 — et malgré la fatigue, c’est un enthousiasme profond qui domine.

24/11/2025, 17:44

ActuaLitté

Hélène Vignal livre son carnet de bord des Petites Fugues

Hélène Vignal parcourt le Morvan sous la bruine, au rythme lent imposé par le paysage. Invitée des Petites Fugues, elle rencontre collégiens, lycéens et détenus, attentive à ce que la littérature révèle de chacun. Entre forêts déracinées, mémoires enfouies et paroles franches, elle découvre un territoire rude mais vibrant.

24/11/2025, 15:51

ActuaLitté

Subvention bloquée par la droite : Paris Librairies dénonce une manœuvre politique

L’association Paris Librairies dénonce le rejet, au Conseil de Paris, du dispositif de 500.000 € destiné à soutenir quarante librairies indépendantes de la capitale. Elle pointe une manœuvre politique qui fragilise un secteur déjà en grande difficulté et cible une librairie pour sa ligne éditoriale. Dans un contexte de pressions, de vandalisme et d’intimidations, elle appelle à réinscrire la mesure à l’ordre du jour de décembre et à défendre le pluralisme démocratique.

24/11/2025, 15:19

ActuaLitté

Librairies indépendantes : face à l’assaut du numérique, quelles stratégies ?

ANALYSE – À l’ère de l’omnicanal et des médias sociaux, le commerce se métamorphose : derrière le magasin physique se dessinent de nouveaux modèles économiques, des logistiques repensées et une concurrence élargie à l’échelle mondiale. Pour les librairies, en particulier, cette révolution numérique ne constitue ni une simple rupture ni une menace, mais bien un levier potentiel d’innovation, à condition de conjuguer identité locale, expertise culturelle et nouveaux usages. Par Joel Diatezo.

24/11/2025, 10:48

ActuaLitté

285 autrices et auteurs de BD renoncent à Angoulême

Une tribune collective lancée par des autrices, créatrices et professionnel·le·s de la bande dessinée vient secouer l’Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD). Elle dénonce avec force la « crise » que traverse le festival, tant sur le plan des conditions de travail que de la gouvernance de l’organisateur 9e Art+ — et revendique un changement radical, à la fois culturel et institutionnel.

22/11/2025, 15:32

ActuaLitté

Quand Buffy rencontre Nirvana : Meidelev, l'artiste derrière Dwells like Teen Spirits

Portée par un imaginaire nourri de rock alternatif, de culture 90’s et d’humour britannique, Meidelev signe avec Dwells like Teen Spirits une saga auto-éditée au long cours. En sept volumes financés via Ulule, l’autrice-dessinatrice a bâti, patiemment, un univers hybride qui l’a conduite jusqu’à un premier contrat chez Albin Michel.  

22/11/2025, 13:11

ActuaLitté

Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

ActuaLitté

FIBD d’Angoulême : les équipes appellent à un dialogue apaisé

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême traverse une crise sans précédent, nourrie par l’affaire dite “Chloé” et par une série de prises de position mettant en cause sa gouvernance et sa gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors que la profession exprime une colère profonde, les équipes du FIBD appellent à la nuance, au respect des faits et à la préservation d’un événement qu’elles considèrent comme un bien commun. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.

21/11/2025, 08:38

ActuaLitté

“Nous avons choisi de sanctuariser notre budget culture“

À l’occasion de la 24ᵉ édition des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui parcourt la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent pourquoi l’itinérance reste un outil majeur d’égalité culturelle, comment le festival irrigue l’ensemble du territoire — rural comme urbain — et pourquoi le livre doit être protégé dans un paysage dominé par les écrans.

20/11/2025, 18:44

ActuaLitté

Le jour où les artistes-auteurs sont devenus les nouveaux “Bamboula” du système

Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.

20/11/2025, 15:52

ActuaLitté

“Les endormis rêvent qu’ils ne rêvent pas” : la frontière du réel selon Joëlle Pétillot

Paru le 6 novembre 2025 aux éditions Fables fertiles, Chergui est le tout nouvel ouvrage de la novelliste, poète et romancière Joëlle Pétillot. C’est l'histoire, nous indique la quatrième de couverture, « d'une cité ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable » ; celle d’un « sommeil étrange » ; de rêves, de passion, de désir fou, de soif de vengeance, de violence du secret...

20/11/2025, 15:27

ActuaLitté

Le livre numérique accessible, une révolution pour les lecteurs dyslexiques

L’accessibilité, il y a ceux qui la fabriquent et ceux qui en bénéficient. ActuaLitté est allé à la rencontre de Mélissa Castilloux, consultante spécialisée. Avant de se consacrer aux enjeux du livre numérique accessible, elle-même est concernée par la dyslexie et la dysorthographie. Elle témoigne, tant comme lectrice que professionnelle.

20/11/2025, 11:30

ActuaLitté

Collecter l’argent des œuvres ne donne pas droit à diriger la sécurité sociale des artistes

ANALYSE – L’interview du sénateur Jean-Raymond Hugonet, publiée dans nos colonnes, avait tout du plaidoyer tranquille : les organismes de gestion collective (OGC) seraient des acteurs « naturels » de la gouvernance sociale des artistes-auteurs, presque des piliers historiques qu’il conviendrait enfin de remettre à leur place. Mais la réalité, documents à l’appui, s’avère beaucoup plus nuancée. Et parfois franchement contraire à ce qui est avancé.

19/11/2025, 16:38

ActuaLitté

Sans artistes, pas de livres : pourquoi nous laisser dans la précarité ?

Je suis illustratrice en jeunesse et en presse depuis 2009, en bande dessinée depuis peu. Je n'ai jamais eu d'autre MÉTIER. Métier en majuscule, car créer est un métier, pas un hobby. Mon métier créatif permet à d'autres métiers d'exister : éditeurs-rices, directeurs-rices artistiques, graphistes, représentants, commerciaux et j'en passe. Par Bérengère Delaporte.

19/11/2025, 16:20

ActuaLitté

Des appels au Sénat et à l'Assemblée pour aider les librairies face aux bailleurs

Commerces fragiles en raison d'un rapport de force défavorable avec la distribution, les librairies sont par ailleurs confrontées à des hausses de leurs charges fixes particulièrement importantes. Les montants des loyers deviennent ainsi de sérieuses menaces pour la survie de ces commerces, dénonce Pascal Deynat, docteur en ichtyologie et libraire au sein du groupe Gibert Joseph. Il a déposé des pétitions auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin de pousser les pouvoirs publics à encadrer les loyers des établissements commerciaux. Il revient sur sa démarche dans une tribune.

19/11/2025, 11:23

ActuaLitté

“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

ActuaLitté

De la critique mimétique et de l’illusion du foisonnement

Alexandre Lacroix (Philosophie Magazine) tance la prose « formatée Goncourt » de Mauvignier, dans La maison vide. Jean Marc Proust (Slate.fr), sans appréciation particulière du roman, trouve que cette qualité stylistique devrait être la norme, et que cette fausse bonne surprise témoigne « de la grande pauvreté de la production romanesque contemporaine. » Par Laurent LD Bonnet.

19/11/2025, 08:22

ActuaLitté

"Mange tes grands hommes, stupide roman national"

Avec L’Empire n’a jamais pris fin, Pacôme Thiellement démonte le roman national pour lui substituer un autre récit : celui des « sans rois », des régicides, des poètes visionnaires et des vies étranges qui traversent l’histoire de « ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France ». Un voyage érudit et halluciné, de Rabelais à la Révolution, où l’on comprend comment notre passé continue d’empoisonner – ou de libérer – notre présent.

17/11/2025, 18:22

ActuaLitté

Traduction littéraire : un métier essentiel, sans filet de sécurité

Exclus de l’assurance-chômage et soumis à une précarité croissante, les artistes-auteurices pourraient enfin bénéficier d’un filet de sécurité grâce à la proposition de loi instaurant une allocation minimale équivalente à 85 % du SMIC entre deux activités. Une mesure clé dans un secteur fragilisé par la baisse des revenus, l’intensification du travail et la pression de l’IA. Par Rose Labourie, traductrice littéraire de l’allemand vers le français.

17/11/2025, 12:32

ActuaLitté

À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.

16/11/2025, 10:52

ActuaLitté

À quoi bon élever des enfants pour “leur faire manger du ramen dégueulasse” ?

Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour. 

15/11/2025, 11:07

ActuaLitté

“Aller au-delà de la bouffe” : les confidences inattendues de Pierre Gagnaire

La table ronde inaugurale du Festival du Livre Gourmand 2025 a offert un moment suspendu, presque intime, où quatre voix singulières ont esquissé une vision nuancée de la gastronomie contemporaine. Dans l’amphithéâtre, Pierre Gagnaire, Jean-Robert Pitte, Antoine Cristau et Stéphane Servain ont mêlé souvenirs, convictions et images éclatantes d’un monde culinaire en mutation. Et l’on aurait dit que, par instants, le plaisir – ce mot si simple, si essentiel – guidait chacun de leurs pas.

14/11/2025, 19:52

ActuaLitté

Antonin Artaud à Rodez : vision gnostique contre raison psychiatrique (les électrochocs)

Kabhar Enis – Kathar Esti est le premier grand texte écrit par Antonin Artaud à Rodez après les électrochocs. Entre histoire mouvementée du manuscrit, analyse détaillée de ce « chant gnostique » et mise en cause du regard psychiatrique du fameux Dr Ferdière, le comédien et auteur passionné du Mômo, Ilios Chailly, montre combien ce texte, trop vite rangé du côté du délire, révèle au contraire un Artaud cohérent, informé et métaphysiquement rigoureux.

14/11/2025, 16:01

ActuaLitté

Festival Un week-end à l’Est : Brigitte Bouchard dévoile son cap

Du 18 novembre au 1ᵉʳ décembre, Un week-end à l’Est consacre son édition à Bucarest, invitée à Paris pour deux semaines d’intenses rencontres artistiques. Brigitte Bouchard, directrice du festival, veut y révéler « ce lien très fort entre la Roumanie et la France ».

14/11/2025, 13:24

ActuaLitté

Alain Bentolila : l’École n’est plus un rempart contre la barbarie

Le linguiste Alain Bentolila alerte : l’École, fragilisée et délaissée, ne parvient plus à protéger les enfants de la barbarie qui gagne du terrain. Face à l’impuissance politique, il affirme que seule la formation du discernement — portée par une véritable alliance entre parents et enseignants — peut constituer un rempart contre toutes les dérives.

13/11/2025, 16:08

ActuaLitté

La liberté retrouvée de Boualem Sansal : l’Algérie des écrivains debout

Boualem Sansal est libre. La décision d’Alger est enfin tombée : l’écrivain franco-algérien a été gracié. Une grâce politique, sans doute. Mais aussi un symbole littéraire. Si Boualem Sansal retrouve aujourd’hui sa liberté de mouvement, la littérature algérienne francophone, elle, continue de chercher la sienne — à la fois intérieure, linguistique et morale.

13/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Lettres du Monde 2025 : la lumière comme fil conducteur

La prochaine édition s’ouvre sur un mot simple et chargé d’histoire : lumières. « Le mot lumières donne titre à l’édition 2025 », confie Cécile Quintin, directrice du festival. Ce choix résonne autant avec l’héritage des Lumières — ouverture, connaissance, partage — qu’avec une aspiration plus intime : « Il y a peut-être une petite lumière qui s’allumera dans le cœur et dans les esprits de certains », grâce à ces rencontres d’auteur.rices venu.es d’ailleurs. Dans « un monde un peu brutal », la littérature, ici, se veut éclat et refuge.

12/11/2025, 16:17

