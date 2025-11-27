Joseph Incardona remporte le Prix Femina des lycéens 2025

Dans Le monde est fatigué, Joseph Incardona imagine le parcours d’Éve, une sirène professionnelle qui se produit dans les plus grands aquariums de la planète. Sous les lumières, derrière la fluidité de ses gestes et l’éclat de sa queue en silicone, rien ne laisse deviner la souffrance qui l’habite. La jeune femme porte en elle une blessure profonde, un mal fait par quelqu’un, et qu’il lui faudra un jour affronter.

En attendant ce moment, elle enchaîne les performances, de Genève à Tokyo, de Brisbane à Dubaï. Icône glamour d’un univers qui s’épuise dans ses propres excès, Éve devient le miroir d’un monde saturé, épuisé, vacillant. En revisitant le mythe de la sirène, Incardona propose une fable sombre et lucide sur l’intime, le trauma, et l’humanité en perte d’équilibre.

Né en 1969, Joseph Incardona est un écrivain suisse d’origine italienne. Auteur d’une quinzaine de romans et de recueils de nouvelles, il s’est imposé comme une voix singulière de la littérature contemporaine. Son travail dépasse largement le cadre romanesque : il est également scénariste pour la bande dessinée, le cinéma et la télévision, dramaturge, et réalisateur — il a signé un long métrage sorti en 2013 ainsi que plusieurs courts métrages.

Cette distinction vient s’ajouter à un parcours littéraire déjà riche, où se mêlent noirceur, humour, sens du rythme et regard acéré sur les zones d’ombre de nos sociétés.

Le Femina des lycéens célèbre en 2025 sa dixième édition. Créé pour donner la parole aux jeunes lecteurs, il permet chaque année à des classes de se confronter aux romans de la rentrée littéraire et d’en débattre. En 2024, le prix avait couronné Gabriella Zalapì pour Ilaria ou la conquête de la désobéissance (Zoé, août 2024).

