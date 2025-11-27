Festival d’Angoulême 2026 : l’organisation stoppe tout

Selon une information révélée par Le Monde, un courriel interne envoyé par la directrice du protocole de 9e Art+, Noémie de La Soujeole, indique que « la production de l’édition 2026 (…) est, à ce jour, mise à l’arrêt ». Le message promet un retour d’informations « très prochainement ».

Sollicitée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, la direction du festival reconnaît l’existence du message, tout en affirmant qu’« aucune décision n’a été prise » concernant la tenue ou l’annulation de l’édition 2026. À ce stade, le terme même « d’annulation » n’est pas prononcé officiellement, bien que le scénario paraisse de plus en plus vraisemblable.

Un événement fragilisé et contesté

Cette suspension intervient dans un climat déjà tendu. Depuis plusieurs mois, le FIBD traverse la plus grave crise de son histoire. De nombreuses autrices et auteurs de bande dessinée, y compris des anciens lauréats du Grand Prix - comme Anouk Ricard, primée en 2025 -, appellent au boycott de l’édition 2026.

Ils dénoncent notamment : une opacité financière persistante, une dérive commerciale du festival, le licenciement en 2024 d’une salariée qui venait de porter plainte pour un viol survenu en marge de l’événement, et une gouvernance jugée défaillante.

La mise en retrait du patron de 9e Art+, Franck Bondoux, ainsi que celle de Delphine Groux, n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes. Les propositions de réorganisation avancées par les pouvoirs publics n’ont pas davantage convaincu.

Pression des financeurs et mise en doute politique

Les inquiétudes ne proviennent plus seulement des professionnels du livre. Le 20 novembre, le maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, évoquait publiquement la « très grande difficulté » d’envisager un maintien du festival dans ces conditions.

Le même jour, les financeurs publics - qui représentent environ la moitié du budget du festival, soit près de 6 millions d’euros - ont officiellement demandé à 9e Art+ de renoncer à l’édition 2026, estimant qu’il devenait « plus que compliqué » d’en garantir la tenue.

Malgré cette pression, le ministère de la Culture continue, lui, de défendre l’idée d’un maintien du festival aux dates prévues.

