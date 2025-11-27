Rugby, littérature et autres rebonds artistiques : Le Grand Maul investit Saint-Paul-lès-Dax

Contrairement aux idées reçues, le rugby possède une véritable tradition littéraire et, plus largement, artistique. Depuis des décennies, écrivains, poètes, photographes et plasticiens s’emparent de ce sport aux codes singuliers pour en célébrer la beauté, le mouvement et la charge émotionnelle.

Avant l’ère des images, le rugby se racontait : dans les récits, les comptoirs devenus « contoirs », les gauloiseries, les accents chantants. Les mots rebondissaient, comme les ballons ovales, portés par un jeu qui interdit le « je », selon la formule de Pierre Albaladéjo.

Quand l’ovalie inspire les arts

Le Grand Maul met en lumière cette perméabilité féconde entre le terrain et les arts. On y rencontre des peintres attirés par les corps en tension, des photographes fascinés par le geste, des sculpteurs capturant l’élan, mais aussi des écrivains et poètes qui trouvent dans le rugby un matériau épique et profondément collectif.

Le sport révèle aussi, en son sein, des praticiens sensibles, à rebours des clichés virils qui lui sont parfois associés. Humanisme et humilité : deux « H » chers aux organisateurs, qui traversent toute la programmation.

Un éclairage sur le rugby d’hier… et d’aujourd’hui

L'événement propose également de revenir sur un rugby parfois révolu, pour mieux éclairer celui - plus professionnalisé, plus contraint - qui nous est proposé aujourd'hui. Un enjeu traverse ces rendez-vous : rappeler qu’un sport peut conserver son utilité sociale dans un monde où les liens économiques tendent à supplanter les liens humains.

Au programme : expositions d’artistes inspirés par l’ovalie, documentaires autour du jeu, de ses figures et de son imaginaire, conférences et rencontres littéraires, séances de dédicaces avec des auteurs ayant fait du rugby un territoire d’écriture. L’ambition : prendre le temps de la découverte, susciter la surprise et réveiller l’enchantement.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Lasserpe (Le Grand Maul)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com