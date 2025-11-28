Farfelu, aventureux et dramatique : Masques & Monstres, entre mythologie et thèmes de société

En précommande jusqu’au 5 décembre, le quatrième tome de Masques & Monstres (« Ni Dieu ni Maître ») vient clôturer une saga qui aura fait suer son autrice pendant des années !

Dans cette histoire qui mêle réel et fantasmagorie, deux étudiantes lyonnaises se retrouvent contraintes d’adopter des bêtes fantastiques, gentiment déposées devant leur porte par un inconnu… D’où viennent ces créatures ? Que sont-elles censées en faire ? En équilibre constant entre humour et danger, la situation s’envenime lorsque des personnages mythologiques débarquent eux aussi dans leur appartement !

Les deux sœurs enchaînent les mésaventures, prises dans des magouilles qui les dépassent, et découvrent bientôt qu’il existe tout un monde parallèle au nôtre, débordant de magie… et bien plus sombre.

Destiné aux adultes et aux adolescents, en apparence simple divertissement plein d’humour et d’inventivité, Masques & Monstres aborde en fait de nombreux thèmes de société qui se complexifient au fil des tomes. Le réchauffement climatique, la maltraitance animale, la solitude d’une jeune génération qui ne parvient pas à trouver ses repères, le poids du harcèlement scolaire, l’anorexie… autant de sujets qui émaillent le récit en filigrane, sous couvert d’animaux fantastiques, de sœurs maladroites et d’un monde parallèle mythique, menacé par la montée des eaux.

C’est un récit initiatique à sa manière, oscillant toujours entre humour et gravité, entre deuils et moments d’espoir ; un récit destiné aux étudiants perdus, aux jeunes qui ne parviennent pas à trouver leur place, et bien sûr à toutes les personnes qui ont un jour voulu prendre soin d’un animal blessé…

L’histoire met en avant des mythes et légendes du monde entier : vous y trouverez des créatures traditionnelles françaises, japonaises, britanniques ou encore aztèques, ainsi que des dieux égyptiens et d’antiques héros issus de la mythologie grecque… Autant de personnages fascinants, drôles ou terrifiants, qui amènent les deux héroïnes à mûrir et se dépasser, et le lecteur à s’interroger sur la nature humaine et celle de notre société.

Chaque tome contient entre 5 et 7 illustrations couleur pleine page, peintes par l’autrice elle-même, ainsi que tout un bestiaire illustré (de 30 à 40 pages) qui répertorie les créatures rencontrées au fil de l’histoire. L’habillage du livre est soigneusement réfléchi et conçu par l’autrice pour offrir un écrin inoubliable à l’histoire : couvertures, dorures et jaspages illustrés…

Aujourd’hui distribuée dans plusieurs librairies en France et en Belgique, et vendue à plus de 4500 exemplaires, Masques & Monstres est une série entièrement auto-éditée. Certains tomes ont demandé deux ou trois ans de travail, tous financés avec succès sur Ulule au fil des ans.

Le projet est porté par R. Oncedor, autrice et illustratrice, qui s’est lancée dans l’auto-édition en 2020 après avoir obtenu son diplôme de peinture décorative.

