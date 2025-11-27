Arthur de Pins signe une épopée médiévale irrésistible avec Knight Club

Fini les crabes, les monstres et les parcs d’attractions : dans Knight Club, Arthur de Pins délaisse les rivages contemporains pour s’aventurer au cœur des Croisades, livrant une fresque médiévale aussi élégante qu’irrévérencieuse. Entre épopée, satire et western oriental, l’auteur signe une aventure foisonnante, traversée de références assumées et d’un souffle narratif qui ne faiblit jamais.
Le 27/11/2025 à 16:12 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
27/11/2025 à 16:12
0
Commentaires
3
Partages
Une fois encore, Arthur de Pins nous régale : dans la directe lignée des Sept samouraïs de Kurosawa (1954), des Sept mercenaires de Sturges (1960) et de Holy Grail des Monty Python (1975, qui eux n’étaient que cinq…), il s’offre une épopée médiévale sur fond de croisades. Rendez-vous non loin de Jérusalem, à l’été 1181 – ah, François, souviens-toi l’été 81… — avec Séraphine, forgeronne réalisant des armures de fabuleuse facture. Et pour cause…
Été 1181, il faisait chaud sur le bassin méditerranéen, les Francs dominent encore depuis que Godefroy de Bouillon a fondé le Royaume de Jérusalem (après la première croisade de 1099). Sauf que l’instabilité est de mise et les États croisés ne sont plus dans la dynamique victorieuse de la première génération de conquêtes : la coexistence avec le monde musulman montre des signes de fragilité alors que des puissances se déploient. En somme, l’été 81, ce sont les derniers jours paisibles des croisés, avant que Saladin ne renverse leur domination et leur inflige, en juillet 87, une très sévère dérouillée.
Mais revenons-en à Séraphine, et laissons l’Histoire tranquille. Que fait une jeune femme orientale en plein désert ? Elle subit une agression de croisés imbus d’eux-mêmes et qui transportent un prisonnier turc. Alors qu’elle s’en allait avec sa caravane de chameaux (et un âne qui sait compter et renifle les croisés…) à Damas vendre ses armures.
Rassurez-vous, la forgeronne a évidemment un caractère bien trempé — autant que ses lames — et ne se laissera guère impressionner par les zouaves français à cheval. D’autant qu’elle porte elle aussi une croix, toute métaphorique : elle a quitté son village pour rassembler une troupe de chevaliers en mesure de défendre ses concitoyens des pillages, viols et autres exactions que commettent les croisés. Mais en bons chrétiens, hein.
S’engage alors une campagne de recrutement pas désopilante, mais pas loin, d’une fine équipe — le Knight Club — quelque part entre les Pieds Nickelés et l’Agence tous risques. Des personnages charismatiques, ténébreux, mystérieux, teutoniques, caricaturaux, roublards, bref : la crème de la crème, trouvée à Jérusalem sans CV ni lettre de motivation. Et toutes et tous avec des cadavres dans le placard, au propre, comme au figuré.
REPORTAGE - Arthur de Pins : “Zombillénium dévoile le monstre qu'on abrite”
Bon, cher Arthur, une fois n’est pas coutume, je vais te faire une déclaration d’amour. D’abord, parce que ton dessin aux contours nets, aux formes simplifiées, mais si élégantes, la propreté — que dis-je ? l'impeccabilité visuelle de tes albums m’a toujours emballé. Avec des proportions stylisées si reconnaissables — je te jure qu’on parlera un jour de l’École de Pins — cette attention accordée aux volumes, par des aplats et des ombres très travaillés… Mais surtout, ce goût pour les postures dynamiques, issues de ton expérience dans l’animation : je t’aime.
Le genre Arthur, c’est expressif comme du cartoon, avec une structure réaliste des corps, généreuse et ciselée. On aboutit à des personnages, des décors, des créatures aux courbes très fluides, presque design – le tout emporté par une esthétique ici plus glamour que gothique. Et cerise sur le heaume : un humour visuel discret, porté par les expressions, les détails de costumes ou les mises en scène.
Arthur, tu es tout ce que j’aimerais chez un homme si c’était mon truc : élégant, lisible et sophistiqué.
Et puis quelques détails m’ont mis la puce à l'oreille : d’abord, ce village nommé Beitunia, à 14 km au nord de Jérusalem, lieu de passage privilégié des infâmes croisés francs. Puis, le débarquement d’une armée de Tatars au cœur de cet été 1181, dans cet espace désertique. Non que je me prenne pour un cador dans le domaine, mais avec pour titre la jolie référence au roman de Chuck Palahniuk, Fight Club, la défiance était de mise.
Et là, Arthur, tu m’as conquis, à tort — et à travers. Parce qu’au-delà de ce western spaghetti au temps des Croisades, tu as ajouté la note personnelle de douceur farfelue, qui revisite l’Histoire avec des infidélités d’autant plus splendides qu’elles sont crédibles. Mais tu t’arranges, tu adaptes, tu modules : Allah bon’heur, c’est tellement prenant qu’on te filerait le bon Dieu sans confession. Ni extrême-onction.
Et une chaire d’historien à la Sorbonne. Option raconteur d’histoires.
Knight Club, c’est une datte sucrée en bouche et gourmande, une friandise qu’on savourera d’autant plus qu’elle se déroulera sur deux tomes. Entre les mains, vous aurez (à compter du 5 décembre), une aventure où Arthur nous offre le sommet de son art. Et surtout, un ouvrage dont chaque page tient la promesse que la suivante sera tout aussi délicieuse. Si jamais tu t’es fait plaisir dans un livre, Arthur, aucun doute que pour celui-là, tu nous régales, probablement autant que tu t’es toi-même régalé.
Un extrait du roman graphique est proposé en fin d'article.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 05/12/2025
168 pages
Editions Dupuis
23,50 €
Plus d'articles sur le même thème
François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène.
12/11/2025, 18:29
Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles.
28/10/2025, 10:10
On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. »
28/10/2025, 09:52
Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.
28/10/2025, 09:39
Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.
03/10/2025, 18:14
Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.
29/09/2025, 15:45
Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme.
29/09/2025, 10:49
Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques.
29/09/2025, 09:30
Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.
26/09/2025, 12:14
Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…
25/09/2025, 11:40
À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.
25/09/2025, 09:47
À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.
24/09/2025, 10:34
À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.
24/09/2025, 10:24
L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte.
23/09/2025, 11:46
Comment les chats nous apprennent à résister de Stewart Reynolds (trad. Santiago Artozqui) est construit comme un manuel satirique de résistance politique inspiré par les comportements félins. À travers l’humour, l’auteur propose une série de « leçons de vie » tirées de l’attitude des chats, appliquées à la lutte contre le fascisme.
19/09/2025, 09:00
Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle (traduction : Judith Vernant)
17/09/2025, 17:12
Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare.
15/09/2025, 08:00
Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.
12/09/2025, 15:17
Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?
12/09/2025, 13:10
Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.
12/09/2025, 12:10
Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.
10/09/2025, 09:00
On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité.
08/09/2025, 15:11
Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.
05/09/2025, 15:10
Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.
05/09/2025, 13:05
Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?
31/08/2025, 10:00
Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes.
29/08/2025, 08:43
Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.
25/08/2025, 11:57
À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.
22/08/2025, 08:35
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
21/08/2025, 14:13
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
20/08/2025, 09:20
Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice
20/08/2025, 09:15
La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.
19/08/2025, 12:16
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
19/08/2025, 10:10
Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.
18/08/2025, 10:05
Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.
18/08/2025, 09:58
Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.
16/08/2025, 11:50
Autres articles de la rubrique Livres
Plonger dans Le Tableau de Vollard, c’est entrer dans un roman où l’art devient matière vive, où la fiction se nourrit de faits établis et de voix historiques. Yvan Lacanal compose une fresque érudite et sensuelle, alternant tableaux d’atmosphère, portraits psychologiques et enquête autour d’une œuvre disparue. Dès les premières pages, le lecteur découvre Van Gogh en Arles, sa palette fébrile et sa perception quasi mystique de la lumière.
27/11/2025, 14:25
Célia Ferrer et Édith Maruéjouls signent un essai qui déplace le regard. Elles ne proposent pas une approche théorique de plus sur les questions de genre : elles en examinent les mécanismes là où ils s’installent le plus vite, presque sans résistance — dans les espaces quotidiens, à l’école, dans les usages ordinaires du monde social. Leur démarche part d’un constat simple : pour comprendre les inégalités, il faut d’abord observer comment elles se fabriquent.
27/11/2025, 08:30
« Les pauvres ne sont pas intéressés par l’écologie. » « Les pauvres abîment la planète. » « La lutte contre la pauvreté et la lutte contre les crises écologiques, c’est pas la même chose. » Non : riches ou pauvres, nous ne sommes pas tous égaux face à la pollution. Les quartiers populaires, proches des axes routiers ou des usines, sont bien plus exposés, et leurs habitants sont moins armés pour se protéger.
27/11/2025, 08:00
McKinty est l’un des auteurs de polars anglo-saxons les plus attachants, tout comme son héros Sean Duffy, le seul flic catholique de la police protestante d’Ulster. On retrouve ici aussi bien l’humour sarcastique que le stress des années 80 et des « Troubles » qui font tout le charme de cette solide série irlandaise.
26/11/2025, 21:13
Qui connaît déjà Sagesse possède ses vers les plus beaux, peut raconter Verlaine en prison, le recueil mystique venu après des excès. Et voici qu’un livre vient rappeler que ce fut aussi un objet : un livre pensé comme tel, avec son papier, ses bois gravés, son architecture visuelle. Avec ce fac-similé de l’édition Ambroise Vollard de 1911, illustrée par Maurice Denis et gravée par Jacques Beltrand, on ne le lit plus tout à fait de la même façon : le recueil parle avec une étrange ornementation.
26/11/2025, 18:22
Le Prix de la Porte Dorée, qui distingue des œuvres travaillant les questions d’exil, de migration et d’identités plurielles, vient d'élire Au grand jamais pour l'édition 2025. Le roman de Jakuta Alikavazovic livre un paysage littéraire où récit intime et enjeux collectifs sont indissociables.
26/11/2025, 12:51
Lauréate du prix Porte Dorée 2025 en catégorie bande dessinée, Clara Lodewick publiait chez Dupuis Moheeb sur le parking. Une bande dessinée sur laquelle nous reviendrons dans un prochain podcast. Mais qui mérite un éclairage tout particulier.
26/11/2025, 12:42
Les Abandonnés de l’île Saint-Paul revient sur l’incroyable histoire de sept employés, six hommes et une femme enceinte, de la société La Langouste française. Laissés en mars 1930 sur l’île Saint-Paul, un îlot battu par les vents au milieu de l’océan Indien, ils avaient pour mission de surveiller les infrastructures de l’entreprise.
26/11/2025, 08:00
Ambroise Lecendre, commissaire de police à Clermont-Ferrand, surnommé « Mélo » par ses collègues en raison de son amour pour la musique, doit résoudre quatre meurtres dont les corps ont tous été retrouvés sur le site de l’Écopôle du Val d’Allier, une ancienne gravière industrielle transformée en réserve naturelle.
26/11/2025, 07:00
Pionnière de la science-fiction féministe des années 1950, Judith Merril est également l’une des premières autrices à adopter un point de vue domestique dans un contexte apocalyptique. Des ombres sur le foyer, réédité en français aux éditions Argyll (trad. Alexane Bébin), dynamite les codes de la SF de l’époque en proposant un texte centré sur le foyer en pleine catastrophe nucléaire, à la place des exploits militaires ou scientifiques habituels.
25/11/2025, 18:00
Intellectuelle, féministe, et militante américaine, bell hooks est une figure littéraire qu’on ne devrait pas avoir à présenter. Son travail, en particulier ses essais, a permis de mettre en lumière l'invisibilisation des femmes noires dans la société. Toujours avec justesse, toujours avec humilité, elle a proposé des écrits d’une qualité indéniable. Les éditions Les Prouesse proposent ici de se plonger dans une traduction d’un recueil de poésie foncièrement intime, qui plonge en plein cœur de l’enfance de bell hooks.
25/11/2025, 10:31
Un aéroport bloqué par la neige et la glace. Quelques personnages cloîtrés dans cet espace confiné. Quels liens y’a-t-il entre eux ? Dans ce thriller énigmatique, Estelle Tharreau garde toutes les cartes en main jusqu’au dénouement surprise.
25/11/2025, 09:00
Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.
Par Nicolas Acker.
23/11/2025, 10:00
Ce vrai-faux polar aux allures de parodie de James Bond cache un portrait sans concession d'un Tahiti soi-disant paradisiaque et une critique féroce des essais nucléaires français. Attention, une histoire peut en cacher une autre !
22/11/2025, 08:00
C’est à un exercice particulièrement délicat que s’est attelée, pour son premier livre, la docteure en civilisations hispaniques Dounia Tengour : la biographie croisée. Le risque est de perdre lectrices et lecteurs dans des chronologies entremêlées, auxquelles s’ajoutent des enjeux géopolitiques et diplomatiques.
21/11/2025, 19:08
Astérix, femmes de ménage, tueurs en série et ados maudits : le top Edistat du 10 au 16 novembre offre un instantané de ce que la France lit quand les jours raccourcissent. On y voit cohabiter la BD patrimoniale, le Goncourt 2025, le thriller industriel et la charité de poche.
21/11/2025, 17:48
En 1934, Simone Weil part travailler en usine, la jeune professeuse découvre le monde ouvrier et sa déshumanisation. La précarité du travail, les salaires trop bas, la mécanisation et la répétition des tâches font de cette immersion, une profonde expérience humaine.
21/11/2025, 08:00
À Hawaï se débattent des héroïnes malmenées par notre contemporanéité ultra-compétitive, étouffées par leur famille et menacées par des malédictions ou croyances transmises de génération en génération.
20/11/2025, 07:00
Dans cet excellent récit d'aventures, véritable histoire de cape et d'épée, l'auteure décrypte les interstices et les ombres de la saga d'Alexandre Dumas pour nous faire entendre « une voix de femme au temps des hommes ». Une brillante réhabilitation de Milady de Winter.
19/11/2025, 11:24
Le 30 juillet 1749, sous le règne de Ferdinand VI, le marquis de la Ensenada décrète la mise en détention de tous les gitans d'Espagne. Cet événement longtemps occulté est considéré aujourd'hui par les historiens comme la première grande rafle de l'histoire européenne et le premier grand projet d'extermination d'une population en Europe.
19/11/2025, 09:00
Le 26 septembre 1983, à 0 h 17, en pleine guerre froide, le système de surveillance de la base militaire de Serpoukhov-15 sonne l’alerte. Les algorithmes sont formels : un missile nucléaire se dirige vers l’URSS.
19/11/2025, 08:00
Meredith grandit dans la campagne du New Hampshire, au sein d’une de ces « bonnes familles » pour qui les apparences comptent plus que tout. Son quotidien est réglé et elle s’y sent importante et aimée, malgré l’absence d’un père qui s’est remarié très tôt.
18/11/2025, 08:00
Comment reprendre goût à la vie lorsque l’être aimé a disparu ? Dans ce roman autobiographique, Mathieu revient sur les années qui ont suivi la disparition de son mari, Benoît, mort d’un grain de beauté ayant dégénéré en cancer. Il cherche à retrouver un équilibre pour prolonger leur relation fusionnelle tout en demeurant du côté des vivants.
18/11/2025, 07:00
Depuis 2019 avec le premier opus de sa trilogie, 2193: Le Crépuscule des humanistes, Florian Mazé explore le futur pour dénoncer notre présent. Chroniqueur d’un futur « low tech punk », résolument politiquement incorrect, irrévérencieux, il ne manque pas d’humour pour nous raconter un avenir pas radieux mais heureux, dans lequel le policé, le conformisme et la complaisance n’ont pas leur place.
17/11/2025, 17:02
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Commenter cet article