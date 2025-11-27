Arthur de Pins signe une épopée médiévale irrésistible avec Knight Club

Une fois encore, Arthur de Pins nous régale : dans la directe lignée des Sept samouraïs de Kurosawa (1954), des Sept mercenaires de Sturges (1960) et de Holy Grail des Monty Python (1975, qui eux n’étaient que cinq…), il s’offre une épopée médiévale sur fond de croisades. Rendez-vous non loin de Jérusalem, à l’été 1181 – ah, François, souviens-toi l’été 81… — avec Séraphine, forgeronne réalisant des armures de fabuleuse facture. Et pour cause…

Été 1181, il faisait chaud sur le bassin méditerranéen, les Francs dominent encore depuis que Godefroy de Bouillon a fondé le Royaume de Jérusalem (après la première croisade de 1099). Sauf que l’instabilité est de mise et les États croisés ne sont plus dans la dynamique victorieuse de la première génération de conquêtes : la coexistence avec le monde musulman montre des signes de fragilité alors que des puissances se déploient. En somme, l’été 81, ce sont les derniers jours paisibles des croisés, avant que Saladin ne renverse leur domination et leur inflige, en juillet 87, une très sévère dérouillée.

Il était une fois...

Mais revenons-en à Séraphine, et laissons l’Histoire tranquille. Que fait une jeune femme orientale en plein désert ? Elle subit une agression de croisés imbus d’eux-mêmes et qui transportent un prisonnier turc. Alors qu’elle s’en allait avec sa caravane de chameaux (et un âne qui sait compter et renifle les croisés…) à Damas vendre ses armures.

Rassurez-vous, la forgeronne a évidemment un caractère bien trempé — autant que ses lames — et ne se laissera guère impressionner par les zouaves français à cheval. D’autant qu’elle porte elle aussi une croix, toute métaphorique : elle a quitté son village pour rassembler une troupe de chevaliers en mesure de défendre ses concitoyens des pillages, viols et autres exactions que commettent les croisés. Mais en bons chrétiens, hein.

S’engage alors une campagne de recrutement pas désopilante, mais pas loin, d’une fine équipe — le Knight Club — quelque part entre les Pieds Nickelés et l’Agence tous risques. Des personnages charismatiques, ténébreux, mystérieux, teutoniques, caricaturaux, roublards, bref : la crème de la crème, trouvée à Jérusalem sans CV ni lettre de motivation. Et toutes et tous avec des cadavres dans le placard, au propre, comme au figuré.

Monsieur Arthur de Pins, je vous fais une lettre...

Bon, cher Arthur, une fois n’est pas coutume, je vais te faire une déclaration d’amour. D’abord, parce que ton dessin aux contours nets, aux formes simplifiées, mais si élégantes, la propreté — que dis-je ? l'impeccabilité visuelle de tes albums m’a toujours emballé. Avec des proportions stylisées si reconnaissables — je te jure qu’on parlera un jour de l’École de Pins — cette attention accordée aux volumes, par des aplats et des ombres très travaillés… Mais surtout, ce goût pour les postures dynamiques, issues de ton expérience dans l’animation : je t’aime.

Le genre Arthur, c’est expressif comme du cartoon, avec une structure réaliste des corps, généreuse et ciselée. On aboutit à des personnages, des décors, des créatures aux courbes très fluides, presque design – le tout emporté par une esthétique ici plus glamour que gothique. Et cerise sur le heaume : un humour visuel discret, porté par les expressions, les détails de costumes ou les mises en scène.

Arthur, tu es tout ce que j’aimerais chez un homme si c’était mon truc : élégant, lisible et sophistiqué.

Sous le désert, la page

Et puis quelques détails m’ont mis la puce à l'oreille : d’abord, ce village nommé Beitunia, à 14 km au nord de Jérusalem, lieu de passage privilégié des infâmes croisés francs. Puis, le débarquement d’une armée de Tatars au cœur de cet été 1181, dans cet espace désertique. Non que je me prenne pour un cador dans le domaine, mais avec pour titre la jolie référence au roman de Chuck Palahniuk, Fight Club, la défiance était de mise.

Et là, Arthur, tu m’as conquis, à tort — et à travers. Parce qu’au-delà de ce western spaghetti au temps des Croisades, tu as ajouté la note personnelle de douceur farfelue, qui revisite l’Histoire avec des infidélités d’autant plus splendides qu’elles sont crédibles. Mais tu t’arranges, tu adaptes, tu modules : Allah bon’heur, c’est tellement prenant qu’on te filerait le bon Dieu sans confession. Ni extrême-onction.

Et une chaire d’historien à la Sorbonne. Option raconteur d’histoires.

Knight Club, c’est une datte sucrée en bouche et gourmande, une friandise qu’on savourera d’autant plus qu’elle se déroulera sur deux tomes. Entre les mains, vous aurez (à compter du 5 décembre), une aventure où Arthur nous offre le sommet de son art. Et surtout, un ouvrage dont chaque page tient la promesse que la suivante sera tout aussi délicieuse. Si jamais tu t’es fait plaisir dans un livre, Arthur, aucun doute que pour celui-là, tu nous régales, probablement autant que tu t’es toi-même régalé.

Un extrait du roman graphique est proposé en fin d'article.

Par Nicolas Gary

