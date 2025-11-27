Arles, 1888 : la face cachée du duo Van Gogh–Gauguin enfin racontée

Le romancier donne à voir la scène comme une apparition : les vignes sont « pourprées, jaunes, vertes sous le ciel », et le peintre, dans un élan frénétique, « empâte sa matière avec excès » tandis que « sa touche est nerveuse ». La précision sensorielle du texte, ses notations chromatiques et l’attention portée au geste créateur en font un puissant hommage à la peinture de plein air.

La narration s’attache ensuite au duo Van Gogh–Gauguin, dont l’auteur excelle à saisir la complexité. Lacanal montre une relation faite d’admiration mêlée de rivalité, où la cohabitation devient étincelle : « Tellement de choses les séparent. Si peu les rapprochent. » Les dialogues, sobres et tendus, révèlent l’orgueil blessé, le besoin de reconnaissance, la violence larvée. La langue, précise et nerveuse, restitue la tension de ces journées d’Arles où tout tangue — la lumière, l’amitié, la raison.

Ainsi, lorsque Paul découvre son portrait peint par Vincent, le jugement est implacable : « Moi, mais devenu fou. »À travers le regard d’Ambroise Vollard, le roman adopte une autre dynamique : celle de l’ascension d’un jeune marchand visionnaire, fasciné par l’audace des modernes. La plume devient alors plus ample, presque documentaire, lorsque Lacanal décrit un Paris métamorphosé par l’Exposition universelle : une ville où « le verre et le fer remplaceront la pierre ».

Le rythme change, se fait plus ample, pour épouser l’esprit d’un siècle neuf que Vollard traverse avec voracité, flairant les talents et les œuvres majeures avant qu’elles ne soient reconnues.

L’intrigue se resserre autour d’un mystère captivant : un tableau à quatre mains, fruit d’une ivresse créatrice entre Gauguin et Van Gogh, œuvre dont Gauguin dit qu’elle contenait « des paillettes d’âme ». La scène de sa disparition — et la confession heurtée de Gauguin — offre au roman une tension dramatique remarquable : récit haletant, presque policier, où l’art devient enjeu d’honneur, de mémoire et de vérité.

Le style d’Yvan Lacanal frappe par son équilibre : une prose dense, richement documentée, mais toujours incarnée. Les descriptions possèdent une vigueur plastique rare ; les notations psychologiques, elles, résonnent d’une fine mélancolie. Le roman fait dialoguer histoire de l’art, biographie romancée et quête intime, en un alliage parfaitement maîtrisé.

Le Tableau de Vollard n’est pas seulement un roman sur les peintres. C’est un roman sur les traces — celles laissées par les artistes, celles que cherche le marchand, celles que ce tableau perdu pourrait révéler. Une méditation sensible et passionnante sur ce que signifie voir, transmettre, et parfois manquer l’essentiel.

Par Victor De Sepausy

