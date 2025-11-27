Nathacha Appanah lauréate du Prix Goncourt des Lycéens

La Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, organisateurs du Prix Goncourt des Lycéens, ont réuni ce jeudi 27 novembre à Rennes, les 13 lycéens délégués nationaux pour les délibérations finales à huis clos.

Natacha Appanah, avec son roman La nuit au cœur, a convaincu le jury de la récompense. Son livre lui a déjà valu, en cette rentrée littéraire 2025, le Prix Femina et le Prix Renaudot des lycéens.

« De ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent, de ces cœurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants qu'ils ne rentrent pas dans la mesure du temps, il a fallu faire quelque chose. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du cœur, du corps, de l'esprit. De ces trois femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir vingt-cinq ans quand elle court et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui.

Cette femme, c'est moi. » La nuit au cœur entrelace trois histoires de femmes victimes de la violence de leur compagnon. Sur le fil entre force et humilité, Nathacha Appanah scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal, quand la nuit noire prend la place de l'amour. – Le résumé de l'éditeur pour La nuit au cœur

Le président de la République, Emmanuel Macron, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et le directeur général du groupe Fnac Darty, Enrique Martinez, félicitent chaleureusement la lauréate et remercient les lycéens qui se sont engagés avec ferveur dans la lecture des ouvrages, et qui ont échangé et débattu avec enthousiasme lors des délibérations pour l’attribution du Prix Goncourt des Lycéens 2025.

La remise de la distinction aura lieu à 18h30 au Palais de l’Élysée, à Paris, ce jeudi 27 novembre.

Créé en 1988, à l’initiative de la Fnac et du ministère de l’Éducation nationale, avec l’accord de l’Académie Goncourt et d’après sa sélection, le Prix Goncourt des Lycéens donne l’opportunité à près de 2 000 élèves de lire et étudier des ouvrages de littérature contemporaine. Ce jury est issu d’une cinquantaine de classes de lycée (seconde, première, terminale ou BTS) des filières généralistes et professionnelles.

