Les lauréats du prix littéraire Fetkann ! Maryse Condé 2025

Depuis l’adoption de la loi Taubira-Delannon, l’évènement distingue des œuvres littéraires engagées en faveur des valeurs républicaines — liberté, égalité, fraternité — et du devoir de mémoire des pays du Sud. Il s’agit de valoriser la culture du monde noir par le biais de la littérature et de prévenir toute forme d’intolérance ou d’atteinte aux droits fondamentaux de l’être humain.

Le prix s’articule autour de quatre grandes catégories :

Le Prix Fetkann ! de la Mémoire, qui récompense une œuvre — fiction, essai ou documentaire — éclairant les héritages historiques et les combats des peuples du Sud. Le Prix Fetkann ! de la Recherche, tourné vers les travaux universitaires et scientifiques interrogeant l’histoire et les sociétés afrodescendantes.

Le Prix Fetkann ! de la Jeunesse, destiné aux auteurs de littérature jeunesse ou aux écrivains qui s’adressent au jeune public. Le Prix Fetkann ! de la Poésie, qui met à l’honneur des textes poétiques engagés, porteurs de mémoire et d’humanité. Réuni ce jeudi au Café Flore à Paris, le jury a distingué pour cette édition 2025 quatre lauréates et lauréats, ainsi que plusieurs mentions spéciales, révèle Le 1.

Dans la catégorie Mémoire, le prix revient à Yanick Lahens pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. Une mention spéciale est décernée à Jean-Christophe Folly pour Benoit Blues, paru Mémoire d'encrier

En Recherche, le prix Fetkann ! distingue Flore Pavy pour Voukoum, Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen (Maison des Sciences de l'Homme), paru aux éditions de la Maison des sciences de l’Homme. Une mention spéciale est attribuée à Ana Lucia Araujo pour Réparations – Combats pour la mémoire de l’esclavage, qui interroge les luttes contemporaines autour de la mémoire de la traite et de l’esclavage.

Dans la catégorie Jeunesse, le jury récompense Amina Luqman-Dawson pour Les enfants de Freewater (Milan). Une mention spéciale distingue Andrée Poulin pour Quand ils sont venus (Éditions de l'Isatis).

En Poésie, le prix Fetkann ! couronne Caroline Despont pour La femme qui attendait sous la pluie.

Chaque année, collégiens, lycéens et leurs enseignants sont invités à participer au jury jeune, qui attribue le Prix Fetkann ! de la Jeunesse. Pour les organisateurs, cette expérience permet aux élèves « de porter un regard tout autre sur la lecture, l’écriture et la société dans laquelle ils vivent, mais également de développer un esprit critique et une meilleure connaissance d’eux-mêmes ».

Crédits image : Maryse Condé au Calabash Literary Festival, en 2007. Photographie de Georgia Popplewell / CC BY-NC-ND 2.0

