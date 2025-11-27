Petites Fugues 2025 : quand les jeunes acteurs font déambuler les mots dans le musée

Au cœur du projet, il y a la formation DEUST Théâtre, « une formation très professionnelle », pensée comme « une classe prépa aux écoles supérieures de théâtre » et chapeautée par l’université et la DRAC. Les étudiants évoluent en promotion de deux ans, dirigée par Chloé Ratte. Anne Monfort explique qu’elle y est impliquée de longue date : « L’année dernière, avec la promotion précédente, j’avais fait plusieurs spectacles », déjà en lien avec les Petites Fugues.

Ce compagnonnage au long cours a permis d’inventer, au fil des éditions, une multitude de formats. Lectures musicales avec le conservatoire, collaborations avec des acteurs professionnels, déambulations au FRAC… « On a expérimenté plusieurs formats », raconte-t-elle, avant de préciser qu’après deux années passées dans ce centre d’art, « on avait envie de poursuivre la question de la déambulation tout en changeant de lieu ».

C’est ainsi que le Musée du Temps s’est imposé, avec ses contraintes acoustiques, ses jauges limitées et la nécessité d’imaginer un parcours où « tous les spectateurs auront au final vu toutes les formes, mais pas forcément dans le même ordre ».

La déambulation sera composée de quatre « mini-spectacles », chacun lié à l’un des quatre auteurs invités. « C’est comme quatre mini-spectacles, en quelque sorte », explique Anne Monfort, qui parle d’« une déambulation avec des stations » plutôt que d’une errance continue. Les étudiants du DEUST ont travaillé par groupes, en adaptant les textes sous forme de montage : « Il ne s’agit pas du tout de réécrire les textes des auteurs, mais plus de faire un montage de texte et proposer une petite forme théâtrale. »

Les écrivains ne sont pas tenus à distance : « pour nous, ça nous semblait important que les auteurs fassent partie de la forme artistique », parfois en jouant eux-mêmes, parfois en intervenant brièvement, comme un « mini bord plateau » qui ouvrirait ou refermerait la proposition.

En miroir, chaque groupe d’acteurs travaille avec un ou deux étudiants de l’ISBA. Ces derniers interviennent « soit plutôt à l’endroit de la scénographie, soit dans une scénographie un peu performative ». Le contexte muséal impose des limites très concrètes : « On est dans un musée, donc on ne peut pas suspendre des trucs n’importe où. »

Cette restriction devient un moteur : il faut « réfléchir à l’installation plus plastique », trouver comment dialoguer avec les œuvres déjà là. Pour Anne Monfort, cette rencontre entre « jeu d’acteur et performance » confronte deux médiums qui se frôlent sans se confondre, et c’est précisément dans cet entre-deux que se loge la richesse du projet.

L’interaction entre les formations ne se limite pas à quelques réunions ponctuelles. Avec les enseignants de l’ISBA, notamment Clarence Boulay, la metteuse en scène a d’abord travaillé « à la fois ensemble et séparément », avant que « la communication passe en direct » entre étudiants acteurs et plasticiens. Elle souligne combien ce croisement répond à un désir pédagogique fort : « Faire se rencontrer des étudiants de différents cursus », souvent enfermés dans des formations très intensives où l’on reste entre soi. Ici, au contraire, ils doivent composer ensemble, ajuster leurs gestes, leurs regards, leurs outils.

Un souvenir de répétition revient particulièrement à Anne Monfort. Une forme devait se jouer dans un espace prévu au musée, avec cinq élèves du DEUST et « une élève de Lisbonne », mais la salle se révèle tout à coup trop petite. « On s’est rendu compte que cet espace était beaucoup trop petit pour ce qu’on imaginait », raconte-t-elle.

Plutôt que de renoncer, l’équipe repense entièrement la circulation : « On est plutôt dans une zone du musée que vraiment dans une salle, où du coup on passe par les portes. » Ce qui apparaissait comme une contrainte spatiale devient une chance : « Cette contrainte produisait du sens, parce que ça permettait de jouer davantage avec les œuvres exposées » et d’être « de façon très organique dans le musée ».

Reste la question, presque théorique : est-ce du théâtre, de la performance, du documentaire, de la fiction ? Anne Monfort préfère laisser les frontières ouvertes : « C’est compliqué de dire c’est du théâtre ou c’est de la performance… c’est un peu les deux tout le temps. »

Ce qui prime, pour elle, c’est le lien avec la littérature : la rencontre de jeunes artistes avec « des auteurs vivants » instaure « tout un rapport à la littérature vivante » et contribue à « dédramatiser le rapport à la littérature ». On peut échanger avec un écrivain, transformer ses mots en geste, en voix, en espace ; un plasticien peut faire théâtre de l’architecture, un acteur peut faire résonner un livre autrement.

Que restera-t-il, alors, de cette traversée, une fois les portes du Musée du Temps refermées ? Bien sûr, Anne Monfort formule un souhait simple : « On espère que ça va donner envie de poursuivre l’aventure en lisant les livres », même si « nous, ça va faire quatre petites formes d’un quart d’heure » qui ne pourront jamais « rendre compte de l’ensemble du livre ».

Mais elle insiste sur l’autonomie des propositions : « Heureusement, il n’y a pas besoin d’avoir lu le livre pour pouvoir y assister. » Elle espère que le public repartira avec « de la joie, des émotions, de la découverte » – quelque chose de léger à emporter, et pourtant suffisamment dense pour continuer d’agir, comme un écho tardif des voix entendues.

Crédits photos : Anne Monfort

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com