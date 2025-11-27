OpenAI attaqué en justice par le développeur d'une appli pour les bibliothèques

OverDrive, société américaine créée en 1986 et qui opère dans le domaine de la distribution de droits d'accès à des œuvres numériques pour les bibliothèques publiques, scolaires ou encore universitaires, a porté plainte contre OpenAI le 19 novembre dernier. La procédure a été ouverte auprès d'une cour de district pour le district nord de l'Ohio.

D'après OverDrive, l'application Sora d'OpenAI, présentée pour la première fois en février 2024 et qui permet de générer automatiquement des vidéos à partir d'instructions écrites, porte préjudice à sa propre application de lecture Sora, sur le marché « depuis plus de 7 ans », rappelle la plainte.

Le distributeur partenaire des bibliothèques assure que l'activité d'OpenAI et de son application Sora parasite directement la sienne, notamment dans les relations avec les établissements scolaires. « Si des mesures immédiates ne sont pas engagées pour protéger les enfants d'une confusion entre l'application Sora d'OverDrive et l'application Sora d'OpenAI, les écoles ont indiqué qu'elles n'auraient pas d'autres choix que d'agir de leur côté, en interrompant leur recours à l'application Sora d'OverDrive. »

Des similitudes gênantes

Outre un nom similaire, les deux applications affichent des logos, sur les plateformes de téléchargement, qui alimenteraient la confusion, selon OverDrive. « Le logo de Sora [d'OpenAI] est un nuage anthropomorphe “mignon”, avec de grands yeux ovales et de petites étoiles. De la même manière, le logo de Sora [d'OverDrive] est une fusée anthropomorphe avec de grands yeux ovales, souvent accompagnée de petites étoiles », souligne la plainte.

Comparaison entre les deux logos, dans la plainte d'OverDrive

Le motif de l'étoile apparait par ailleurs sur les vidéos générées à l'aide de l'application Sora d'OpenAI, ce qui pourrait tromper les utilisateurs, selon le distributeur numérique. Ce dernier aurait reçu, depuis la mise à disposition de l'application Sora d'OpenAI au grand public, de « nombreuses questions sur les comptes Sora et sur des problèmes techniques » de l'outil de génération de vidéo.

À LIRE - L’IA écrit la suite de Game of Thrones : George R.R. Martin voit rouge

La procédure s'imposerait « pour protéger les consommateurs, en particulier les enfants, et la propriété d'OverDrive sur la marque déposée Sora ». Accusant OpenAI d'infraction au droit des marques, de concurrence déloyale et de pratiques trompeuses, OverDrive demande à la justice d'émettre une injonction interdisant à la société d'utiliser la marque Sora et réclame par ailleurs des indemnités pour le préjudice subi.

La plainte d'OverDrive est accessible à ci-dessous.

Photographie : À gauche, le logo de l'application Sora d'OverDrive, à droite, celui de l'application Sora d'OpenAI

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com