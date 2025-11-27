Quatre ouvrages distingués pour la première édition du Prix du livre pour dirigeants

À travers ce prix, HLU entend contribuer à faire émerger de nouveaux imaginaires et de nouvelles pratiques de leadership face à trois grands défis du XXIᵉ siècle : le dépassement des limites planétaires, l’accroissement des inégalités et les usages déviants des intelligences artificielles.

« À l’heure où l’intelligence artificielle semble devenir un nouveau compagnon du dirigeant, nous choisissons de célébrer un allié plus puissant du décideur stratège humaniste : le livre », souligne Hélène Le Téno, présidente de Heart Leadership University.

Une première cérémonie portée par un large écosystème de dirigeants

Plus de 100 responsables d’entreprise, représentants de maisons d’édition et acteurs des médias se sont réunis à Paris le 26 novembre pour assister à la cérémonie de remise du Prix du livre pour dirigeants. Ils y ont découvert le choix du jury parmi 15 ouvrages présélectionnés durant l’été 2025 : cinq titres « poil à gratter », cinq consacrés au « monde qui vient » (science-fiction, politique-fiction) et cinq dédiés au Heart Leadership (intuition, empathie, courage).

La cérémonie, animée par Hélène Le Téno, présidente de HLU, était marrainée par Alexandra Palt, présidente du WWF France, et parrainée par Louis-Albert de Broglie, propriétaire de Deyrolle.

Plusieurs intervenants ont pris la parole pour rappeler le rôle essentiel du livre dans l’accompagnement des dirigeants : Geneviève Ferone (fondatrice de Prophil, Entreprendre au service du bien commun), Mathieu Hetzer (président du Centre des jeunes dirigeants), Olivier Lamarque (directeur général de Réseau Entreprendre) ou encore Philippe Zaouati (CEO de Mirova).

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Abel Quentin, Geneviève Ferone, Jean-Michel Valantin, Olivier Lamarque, Olivier Hamant, Mathieu Hetzer, Philippe Fourquet (président de la fédération des associations 60.000 rebonds) et Olivier de La Chevasnerie.

Pensé pour des dirigeants dont le temps est contraint et dont les pratiques de lecture sont très variées, le quatuor d’ouvrages distingués combine formats et approches : roman, essai expert, manifeste et bande dessinée. Ensemble, ils associent solidité analytique, profondeur de réflexion et puissance d’inspiration, afin de nourrir la vision stratégique des dirigeants et de soutenir leur passage « du cœur aux actes ».

Les lauréats

Lauréat de la catégorie « Heart Leadership », Cabane d’Abel Quentin est paru le 21 août 2024 aux éditions de l’Observatoire.

Ce roman éclaire les cinquante années qui ont suivi la publication du rapport Meadows sur les limites à la croissance. En suivant les trajectoires de décideurs confrontés aux frontières planétaires, il met à nu les ressorts et les blocages qui freinent l’action. Par son récit incisif, le livre invite les dirigeants à un sursaut de lucidité et de courage face aux défis écologiques contemporains.

Abel Quentin est romancier et avocat. Après Sœur (sélectionné pour le Prix Goncourt 2019) et Le Voyant d’Etampes (Prix de Flore 2021), Cabane est son troisième roman.

Dans la catégorie « Le monde qui vient », le jury a retenu Hyperguerre : comment l’IA révolutionne la guerre de Jean-Michel Valantin, paru le 23 octobre 2024 aux éditions Nouveau Monde.

L’ouvrage propose une lecture fondatrice du rôle de l’intelligence artificielle dans les conflits contemporains. Au-delà de la transformation des terrains militaires, il analyse l’articulation entre ces guerres « visibles » et les affrontements économiques et cognitifs d’aujourd’hui et de demain.

Le livre invite les dirigeants à dépasser les usages quotidiens de l’IA pour en appréhender les enjeux stratégiques, en particulier pour les entreprises exposées à ces nouvelles formes de rivalités.

Jean-Michel Valantin est docteur en études stratégiques, chercheur en géopolitique et ancien haut fonctionnaire au développement durable. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Géopolitique d’une planète déréglée. Le choc de l’Anthropocène (Seuil, 2017), L’Aigle, le Dragon et la crise planétaire (Seuil, 2020) et, avec Laurent Testot, El Niño, Histoire et Géopolitique d’une bombe climatique (Nouveau Monde, 2023).

Dans la catégorie « Poil à gratter », le prix revient à Antidote au culte de la performance d’Olivier Hamant, paru le 31 août 2023 aux éditions Tracts | Gallimard.

Dans un format court et percutant, l’essai revisite les déterminants biologiques de la robustesse du vivant – et, par extension, de nos organisations. En invitant à s’éloigner de la quête d’efficacité maximale, il ouvre des pistes pour bâtir des entreprises plus résilientes dans un monde instable.

Olivier Hamant est chercheur INRAE à l’École normale supérieure de Lyon, directeur de l’Institut Michel-Serres, biologiste et auteur de La troisième voie du vivant (Odile Jacob).

Le prix « coup de cœur du jury » distingue la bande dessinée 60.000 rebonds, les pouvoirs de l’échec de Serge Perrotin, parue le 3 septembre 2025 aux éditions Petit à petit.

L’album retrace, avec humanité et finesse, les récits de vie, les (més)aventures professionnelles et les rebonds après échecs de nombreux entrepreneurs dirigeants accompagnés par l’association d’intérêt général « 60.000 rebonds ». De témoignage en témoignage, il montre qu’« à cœur vaillant, rien d’impossible », en mettant en lumière la force transformatrice de l’échec et du rebond dans les parcours de dirigeant.

Serge Perrotin est scénariste de bandes dessinées et auteur de romans jeunesse. Auteur prolifique, il explore aussi bien le polar que la science-fiction et signe de nombreuses séries et romans graphiques (dont Lance Crow Dog, Terra Incognita, Au nom du fils). Co-créateur du festival Abracadabulles, il partage aujourd’hui son temps entre l’enseignement, l’écriture et les voyages.

Un jury de dirigeants et de réseaux engagés

Le jury du Prix du livre HLU était composé de dirigeants et de représentants de réseaux de dirigeants :

Olivier de La Chevasnerie, fondateur et président du Conseil de surveillance de Sygmatel et membre du collège de la H2A (Haute Autorité de l’Audit) ;

Florence Guémy, ex-directrice générale du groupe Bayard ;

Mathieu Hetzer, président du CJD et gérant des Éditions Selz ;

Hélène Le Téno, présidente de HLU et directrice de la Jean-Noël Thorel Foundation ;

Gregory Pouy, change strategist, fondateur des podcasts Vlan! et Vlan! leadership.

Fondée en 2021, Heart Leadership University (HLU) est une association d’intérêt général à caractère éducatif et scientifique dont la mission est de faire évoluer les imaginaires et les pratiques du leadership.

Elle éclaire et outille un mouvement de leaders qui dirigent, innovent et décident avec l’« intelligence du cœur » – intuition, courage, empathie – face aux grands défis du XXIᵉ siècle.

HLU agit de trois manières complémentaires :

un parcours de (trans)formation pour dirigeants d’entreprises et des formats éducatifs courts ;

un pôle de recherche indépendante sur le leadership et l’intelligence du cœur ;

des espaces de mise en débat et d’influence.

