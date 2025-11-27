La Celle-Saint-Cloud dévoile sa nouvelle médiathèque : un tournant pour la ville

Samedi 29 novembre, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le vice-président Othman Nasrou sont attendus pour inaugurer cet espace attendu de longue date. À leurs côtés, François de Mazières, maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc, ainsi qu’Olivier Delaporte, maire de la commune. Un rassemblement qui dit déjà beaucoup de l’importance stratégique du lieu.

Un équipement pensé comme un lieu de parcours

Avec ses 1 500 m2, son vaste hall et ses multiples zones de consultation, la médiathèque se veut plus qu’un simple dépôt de livres. Les espaces ont été conçus pour ménager des transitions douces : d’un kiosque presse à un pôle documentaire, d’une salle d’animation à un espace jeunesse où cohabitent heure du conte, ludothèque temporaire, jeux vidéo et zone extérieure protégée. Partout, des usages complémentaires — lecture, travail, détente — se superposent sans se parasiter.

Au-delà du confort, le projet répond à une vision politique clarifiée. Soutenue à hauteur de près de 800.000 € par la Région, la commune entend faire de ce lieu un pilier de cohésion sociale et un moteur culturel local. La médiathèque accueillera en outre une salle modulable de 150 places, un atelier de médiation, une galerie d’exposition et une billetterie centrale : un ensemble pensé pour irriguer la vie culturelle du territoire.

Un virage numérique assumé

L’équipement numérique, financé pour 30.000 € par la Région, reflète un choix fort : combler la fracture numérique tout en élargissant l’accès aux pratiques culturelles contemporaines. Trois salles dédiées, ordinateurs portables, tablettes, imprimante 3D, postes multimédias, téléviseurs ou consoles… La palette est large, calibrée pour toucher aussi bien les scolaires que les seniors, les curieux comme les habitués.

Un fonds documentaire renforcé

La future ouverture s’accompagne d’un enrichissement du fonds. Avec un apport régional de 70.000 €, la médiathèque passera de 22.000 à 40.000 documents. Les niveaux ont été structurés pour clarifier les circulations : documentaires, périodiques et BD/mangas adultes en bas ; fictions, musique, cinéma et collections jeunesse à l’étage. Une politique d’acquisition dynamique est annoncée, attentive à l’actualité éditoriale et aux enjeux émergents.

La Région en soutien constant depuis 2016

Depuis près de dix ans, l’Île-de-France multiplie les investissements dans les équipements de lecture publique : 240 projets accompagnés depuis 2016, pour 44 millions €. La seule année 2025 prévoit plus de 3 millions € dédiés aux médiathèques franciliennes, qu’il s’agisse de construction, de rénovation, de numérisation ou d’équipement.

La lecture, à laquelle la Région consacre plus de 5 millions € par an, est érigée en priorité éducative, avec des dispositifs comme Leçons de littérature, les clubs de lecture ou encore l’application LABAZ, utilisée par plus de 300.000 jeunes.

Ouvertures de médiathèques et bibliothèques en Île-de-France

Selon l’Observatoire national de la lecture publique – ministère de la Culture (bilans 2019–2023), INSEE, Région Île-de-France, et malgré un contexte budgétaire souvent contraint, le territoire demeure l’une des régions les plus dynamiques en matière d’équipements de lecture publique :

• 2019–2020 : 6 ouvertures et réhabilitations majeures (dont Chelles, Cergy, Paris 20e).

• 2021 : 5 nouveaux établissements ou extensions significatives, avec une hausse marquée des espaces numériques.

• 2022 : 7 projets livrés, notamment à Saint-Ouen, Évry-Courcouronnes et Rungis.

• 2023 : 8 ouvertures ou reconstructions, dans un mouvement d’adaptation aux nouveaux usages (tiers-lieux, coworking, fablabs).

• 2024 : 6 inaugurations annoncées par les collectivités, dont plusieurs médiathèques intégrées dans des opérations de requalification urbaine.

Sur cinq ans, la région enregistre au moins 32 ouvertures ou rénovations lourdes, un chiffre en progression constante selon le ministère de la Culture, qui note par ailleurs une augmentation de 12 % des surfaces dédiées aux bibliothèques en Île-de-France entre 2019 et 2023.

