Guadalupe Nettel reçoit le Prix Jan Michalski de littérature 2025

Le jury du Prix Jan Michalski de littérature a salué « un roman qui explore avec une intelligence bouleversante la maternité, hors des carcans sociaux imposés aux corps des femmes, et jusque dans ses confins, dessinant un territoire pluriel, aussi politique qu’émotionnel ».

Il a lu « [u]ne ode délicate aux complexités des identités féminines, à leurs capacités de métamorphose et, au-delà, à la puissance des solidarités sororales, par une voix majeure de la littérature latino-américaine ».

Les deux amies s’étaient fait un serment : jamais elles ne se laisseraient aller à être mères. Impossible d’imaginer renoncer à leur liberté pour un enfant. Et pourtant, un jour, Alina décide de tomber enceinte. Laura vacille, accablée à l’idée de voir son amie renoncer à leurs idéaux. La réalité, elle, se chargera de les balayer tout à fait ; la venue de l’enfant d’Alina, la petite Inès, s’accompagne de terribles surprises. Tandis que la jeune femme découvre une maternité à laquelle elle n’était pas préparée, c’est avec l’un de ses petits voisins que Laura tisse des liens aussi étonnants que profonds. Et alors que la vie de ces deux amies se trouve bouleversée à tout jamais, de drôles d’oiseaux élisent domicile sur le balcon de Laura. - Le résumé de l'éditeur pour L'oiseau rare

Née au Mexique en 1973, Guadalupe Nettel partage sa vie entre Mexico, Barcelone et Paris, où elle obtient en 2008 le titre de docteure en sciences du langage à l’École des hautes études en sciences sociales.

À la tête d’une œuvre primée internationalement, elle explore par la fiction le rapport humain à l’étrangeté, à la maladie, à celles et ceux qui dérogent aux normes. Ses romans, parmi lesquels L’hôte (Actes Sud, 2006, traduit par Marianne Millon), Le corps où je suis née (Actes Sud, 2014, traduit par Delphine Valentin), Après l’hiver (Buchet-Chastel, 2016, traduit par François Martin) et L’oiseau rare (Dalva, 2022, traduit par Joséphine de Wispelaere), finaliste de l’International Booker Prize en 2023, sont traduits dans plus de vingt langues.

Elle contribue à de nombreuses publications telles que Granta, La Repubblica, The White Review ou The New York Times, et dirige la revue culturelle Revista de la Universidad de México entre 2017 et 2024.

Lauréate du Prix Jan Michalski 2025, Guadalupe Nettel recevra une récompense de 50.000 francs suisses, soit 53.000 € environ – ainsi qu’une œuvre du photographe Joakim Möller choisie à son intention.

À la différence d’autres distinctions littéraires, le Prix Jan Michalski ne reçoit aucune candidature d’éditeurs ou d’auteurs. Ce sont exclusivement les membres du jury eux-mêmes qui soumettent les livres à l’examen, à raison de deux propositions par personne, issues de leurs lectures récentes à l’échelle mondiale.

À LIRE - Louise de Brisson, Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025

Le jury 2025 réunit des personnalités nommées pour un mandat de trois ans, engagées dans le champ littéraire ou artistique. Présidé par Vera Michalski-Hoffmann, il réunit l’écrivain britannique Jonathan Coe, la journaliste et essayiste italienne Andrea Marcolongo, le romancier portugais Gonçalo M. Tavares, l’auteur et musicien islandais Sjón, l’écrivaine franco-rwandaise Scholastique Mukasonga, ainsi que le photographe Nicolas Grospierre.

Le Prix a été remis à l'autrice à la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature à Montricher, en Suisse, ce mercredi 26 novembre à 19h. L'année dernière, l'autrice Kate Beaton avait donc été saluée pour son ouvrage Ducks: Two Years in the Oil Sands (Drawn & Quarterly, 2022), traduit de l’anglais (Canada) en français par Alice Marchand, sous le titre Environnement toxique (Casterman, 2023).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com