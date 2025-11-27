Une adaptation théâtrale des Trois brigands, de Tomi Ungerer, sur France TV

L'artiste alsacien Tomi Ungerer a marqué la littérature jeunesse, la satire politique et l’illustration. Plongez dans son univers avec l'opéra animé Les Trois Brigands. Inspiré de cette grande œuvre de la littérature jeunesse, connue de presque tous les enfants, le spectacle fait référence aux valeurs humanistes portées par Tomi Ungerer.

L’Opéra national du Rhin met en scène ce conte de Tomi Ungerer sous la forme d’un livre animé, intégrant les traits saillants des illustrations de l’ouvrage, tout en conjuguant plusieurs modes d’expression et de narration théâtrales : textes parlés, chantés, chorégraphies, théâtre d’ombres et d’objets.

Fasciné par son œuvre fantasque, l’Opéra national du Rhin a commandé, dans le cadre de Strasbourg – Capitale mondiale du livre UNESCO, au compositeur Didier Puntos un nouvel opéra de chambre situé dans l’univers des Trois Brigands.

Puisant également dans les autres œuvres et la vie d’Ungerer, son livret prend la forme d’un conte plein de malice, raconté par une drôle de narratrice, et qui se déploie sur scène comme un livre animé.

Un spectacle co-signé par Gilles Rico et Jean-Philippe Guilois, interprété avec fougue par les jeunes artistes de l’Opéra Studio et de la Haute école des arts du Rhin (HEAR), à découvrir lors de la tournée régionale de l'« Opéra Volant ».

La captation diffusée par France Télévisions, elle, est réalisée par Nathan Benisty et produite par Libelo Productions et l'Opéra national du Rhin, avec la participation de France 3 Grand Est.

Photographies : © Klara Beck

