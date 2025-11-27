Victoire pour l’édition — mais recul pour la lutte contre la déforestation

À l’origine, ce texte ambitieux visait également les biens imprimés — livres, journaux, magazines — ce qui aurait entraîné pour les éditeurs et distributeurs une cascade de contraintes administratives.

Plusieurs fédérations professionnelles, notamment la European & International Booksellers Federation (EIBF), ont dès l’automne 2025 alerté les décideurs sur les risques concrets que l’EUDR faisait peser sur le livre et l’information imprimée. Elles soulignaient que « les livres représentent une chaîne d’approvisionnement à très faible risque et de haute qualité ».

Le modèle de production d’un livre — mêlant parfois papiers recyclés ou certifiés, plusieurs types de papier, des liaisons d’édition variées — rend l’obligation de traçabilité et de documentation (Due Diligence Statement) non seulement disproportionnée à leurs yeux, mais pratiquement ingérable.

Dans un communiqué récent, les présidents de l’Associazione Italiana Editori (AIE) et de la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ont salué le vote : « Aujourd’hui, le Parlement européen a reconnu l’inadéquation de l’inclusion des livres, journaux et magazines », avant d'ajouter que, sans cette exclusion, « le règlement [...] compromettrait le rôle de l’édition pour la croissance culturelle et démocratique de la société ».

Impacts concrets — et risques pour la pluralité culturelle

L’adoption de cet amendement représente un soulagement pour tout le secteur : éditeurs, libraires, diffuseurs… En cas de maintien de l’EUDR telle qu’initialement envisagée, des livres — y compris d’importation extra-européenne — risquaient d’être bloqués à la frontière, voire détruits, faute de pouvoir remplir les obligations de documentation.

Au-delà de l’aspect économique, c’est une victoire symbolique pour la liberté culturelle et le pluralisme de l’information. Comme l’a résumé le président de l’EIBF : la décision montre que « le Parlement reconnaît le rôle essentiel que jouent les livres et les librairies dans notre vie culturelle et démocratique ».

Soulagement des éditeurs, inquiétude des écologistes

Le milieu de l’édition ne cache pas sa satisfaction. Plusieurs associations, parmi lesquelles la Federation of European Publishers (FEP) ou la Publishers Association (PA), ont salué ce qu’elles qualifient de « nouvelle bienvenue pour le secteur ». Elles affirment que le vote rend plus proportionnée l’application de l’EUDR — un texte conçu à l’origine pour les matières premières à haut risque, non pour les produits finis de l’industrie culturelle.

À l’inverse, des voix environnementales, notamment la WWF European Policy Office, craignent que cette décision ne fragilise l’ensemble de l’engagement de l’UE contre la déforestation. Pour l’organisation, la sortie des produits imprimés de l’EUDR illustre une tendance à l’affaiblissement réglementaire : « Ce qui avait commencé comme un problème informatique est devenu un chaos ingérable », a dénoncé sa responsable forêts.

Quelles conséquences pour l’avenir ?

En pratique, l’amendement adopté par le Parlement — s’il est confirmé par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne — devrait être intégré à la version finale de l’EUDR lors du trilogue prévu en décembre.

Pour le secteur de l’édition, cela signifie un répit dans l’incertitude : les chaînes logistiques et les maisons d’édition peuvent continuer à fonctionner sans redouter un blocage massif des importations — du moins pour les produits imprimés.

Mais ce coup de frein pourrait affaiblir, plus globalement, l’ambition de l’Union européenne de diminuer son empreinte sur les forêts tropicales. Car le retrait de l’édition du champ d’application ouvre la porte à d’autres exemptions, et affaiblit par ailleurs l’unité de la politique environnementale.

