La justice défend les bibliothèques face à la tronçonneuse de Trump

La décision était particulièrement attendue par les professionnels de la lecture publique : le 21 novembre dernier, la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island a ordonné une injonction permanente contre l'application du décret présidentiel pris en mars 2025 par Donald Trump.

L'ordre exécutif 14238, baptisé « Poursuivre la réduction de la bureaucratie fédérale » et signé par le président des États-Unis, visait à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales créées par le Congrès, en les supprimant purement et simplement.

Parmi celles-ci figuraient l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), organisme chargé de financer et de soutenir 125.000 bibliothèques et 35.000 musées à travers le pays, la Minority Business Development Agency (MBDA), qui accompagne les entreprises détenues par des minorités, mais aussi le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), service indépendant spécialisé dans la médiation des conflits du travail.

L’administration justifiait ce décret par la nécessité de réduire la bureaucratie fédérale, d’éliminer ce qu’elle considère comme des fonctions gouvernementales non essentielles, et de recentrer les missions des agences sur les obligations légales définies par le Congrès. Elle mettait aussi en avant la volonté d’« efficacité », de patriotisme, et de limiter les financements jugés idéologiques.

En imposant dès la signature à ces agences de fonctionner avec une « présence minimale », l'administration Trump avait provoqué des licenciements et des mises en congé administratif, le gel de subventions et l'arrêt brutal de nombreux programmes.

Les professionnels de la lecture publique s'étaient immédiatement manifestés contre cette attaque directe de l'IMLS, puisque ses subventions permettent de financer la gratuité d'accès et des services, la modernisation des établissements ou encore de proposer des programmes orientés vers les populations défavorisées. Dès le mois de mai 2025, plusieurs établissements suspendaient ainsi des services, comme le prêt de livres numériques ou de livres audio.

Tordre la séparation des pouvoirs

Deux actions en justice s'étaient élevées contre le décret présidentiel. La première, connue sous le nom de Rhode Island v. Trump, a été intentée par une coalition de 21 procureurs généraux d'État, qui ont estimé que seul le Congrès dispose du pouvoir de créer ou de supprimer des agences. Elle avait débouché, en mai dernier, sur une injonction préliminaire qui bloquait temporairement l'application de la mesure trumpiste.

La seconde, ALA v. Sonderling, a été portée par l'American Library Association et le syndicat et L'AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees, puissant syndicat américain de travailleurs du secteur public) contre l'IMLS et son directeur par intérim Keith Sonderling depuis mars 2025, dans le but d'obtenir le rétablissement complet des activités de l'agence. Cette autre procédure, elle, n'avait pas répondu favorablement à la demande d'injonction préliminaire des plaignants.

La nouvelle décision rendue par la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island change donc l'injonction préliminaire de mai en une injonction permanente. Le juge John J. McConnell a indiqué, pour motiver sa sentence, que le décret présidentiel « allait à l'encontre de l'Administrative Procedure Act [loi de 1946 qui encadre le fonctionnement de l'administration américaine, NdR], la Take Care Clause [qui confie le pouvoir exécutif au président], et la doctrine de la Séparation des pouvoirs ».

Autrement dit, en signant ce décret, Trump a tordu le bras à la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), un des fondements de la démocratie. En effet, la suppression d'une agence fédérale comme l'IMLS relève d'un vote du Congrès, et non d'une décision unilatérale du président des États-Unis.

Par ailleurs, le juge a souligné « le préjudice irrémédiable » subi par les 21 États qui ont contesté le décret, en cas d'application de celui-ci.

Construire « l'avenir des bibliothèques »

Dans un communiqué publié le 21 novembre, l'American Library Association se félicite de la décision de justice, « un rappel important de ce que les bibliothèques représentent pour l'Amérique », selon les mots de Sam Helmick, président de l'organisation professionnelle.

« Elle rétablit tout ce que ce décret présidentiel tentait de supprimer : un accès aux livres dans les zones rurales et les territoires isolés, des outils d'apprentissage numériques, des programmes de promotion de la lecture pour les enfants et tous les innombrables services accessibles à tous dans une bibliothèque publique, scolaire ou universitaire », a-t-il poursuivi.

L'organisation ne relâche pas pour autant sa vigilance : « Cette victoire nous appartient à tous, et nous construisons l'avenir des bibliothèques ensemble. Si nous fêtons cette décision, l'ALA invite chacun à utiliser les bibliothèques et à les défendre. » Trump, depuis longtemps opposé à l'IMLS, qu'il a plusieurs fois tenté de démanteler, pourrait bien poursuivre son œuvre en s'appuyant, cette fois, sur le Congrès...

La décision de la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island est disponible ci-dessous.

