Repasser Un été chez grand-père, sur un scénario de la romancière Chu T'ien-wen

Fidèle collaboratrice de Hou Hsiao-hsien, Chu T'ien-wen travaille pour la première fois avec le réalisateur à l'occasion des Garçons de Fengkuei (1983). Leur dernière coopération remonte à The Assassin (2015), dernier film en date de Hou Hsiao-hsien, qui a mis fin à sa carrière en 2023 en raison de problèmes de santé.

Le scénario d'Un été chez grand-père mêle « les souvenirs d’enfance de Hou Hsiao-hsien et de sa coscénariste Chiu T'ien-wen », précise le distributeur Carlotta Films. Ce long-métrage inspirera notamment un certain Hayao Miyazaki pour Mon voisin Totoro (1988)...

En France, plusieurs textes de Chu T'ien-wen ont été traduits : citons les nouvelles « Plus de Paradis », « La Cité de l’été brûlant » ou encore « Le Bouddha incarné », traduites par Angel Pino et Isabelle Rabut dans l'Anthologie de la famille Chu, Christian Bourgois éditeur (2004). Mais aussi le scénario de La Cité des douleurs, de Hou Hsiao-hsien, traduit par Gwennaël Gaffric (L'Asiathèque, 2015).

Par Antoine Oury

