Plasticienne et autrice, Françoise Pétrovitch entre à l’Académie des beaux-arts

Au cours de sa séance plénière de ce mercredi 26 novembre 2025, l’Académie des beaux-arts a élu Françoise Pétrovitch au fauteuil VI de la section de gravure et dessin, nouveau fauteuil créé en 2022. Comme le prévoient les statuts, cette élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République, protecteur de l’Académie.

La section de gravure et dessin est désormais composée de 6 membres : Erik Desmazières, Astrid de La Forest, Pierre Collin, Catherine Meurisse, Emmanuel Guibert et Françoise Pétrovitch.

Par ailleurs, l’élection au fauteuil précédemment occupé par Hugues R. Gall dans la section des membres libres a été déclarée « blanche ». Un nouvel appel à candidatures et une nouvelle élection seront organisés dans les prochains mois.

Ambiguïté poétique

Née le 27 mai 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch est une artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine. Elle vit et travaille actuellement à Cachan (et Verneuil-sur-Avre) et enseigne à l’École supérieure Estienne (ESAIG) à Paris depuis 2005.

Très tôt passionnée par le dessin, Françoise Pétrovitch commence à dessiner dès l’âge de six ans. Elle se perfectionne ensuite aux Arts Appliqués de Lyon. Depuis les années 1990, elle déploie une pratique protéiforme : dessin, peinture, céramique, lavis, gravure, vidéo, verre, installation et wall drawing.

Le dessin tient cependant une place particulière dans sa démarche artistique. Son œuvre est caractérisée par une ambiguïté poétique : elle explore les frontières entre l’enfance et l’âge adulte, la présence et l’absence, l’humain et l’animal.

Dans sa palette, le rouge occupe une place centrale, souvent en dialogue avec des tons vifs ou plus pâles, contribuant à l’atmosphère flottante et énigmatique de ses œuvres. Elle crée également des grands formats et des sculptures en céramique, notamment un bestiaire très personnel : têtes d’animaux, figures assises, fleurs et êtres hybrides qui semblent émerger d’un rêve ou d’un conte.

Elle publie et illustre également des livres d’artistes. On peut citer, parmi ses réalisations, le livre Ne bouge pas poupée, réalisé en collaboration avec Hervé Plumet (Éditions [CIAV], 2008), ainsi que des ouvrages pour enfants comme Tu t’appelles qui ?, avec Claudine Galéa (Éditions Thierry Magnier, 2016) ou encore Color Me (Semiose éditions, 2016).

La plasticité de ses formes et de ses pratiques s’adapte à tous les contextes : elle investit en 2011 le Musée de la Chasse et de la Nature avec une exposition qui a fait date. Depuis, des expositions lui sont régulièrement consacrées, en France et à l’étranger, à l’instar du Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau, de la Bibliothèque nationale de France en 2022, et du Musée de la Vie romantique à Paris en 2023.

En 2018, elle est la première artiste contemporaine à bénéficier d’une exposition personnelle au Louvre-Lens. En 2025, elle a été accueillie par le Musée Marmottan Monet comme invitée de la 9e édition des « Dialogues inattendus », en résonance avec l’œuvre de Berthe Morisot.

Depuis quelques années, l’artiste se mesure également au spectacle vivant : elle signe la scénographie et les costumes de L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo d’Arthur Lavandier (opéra de Rouen, 2019) et contribue à la scénographie et à la direction artistique de plusieurs pièces notamment avec le Ballet du Nord – Centre chorégraphique national, avec le chorégraphe et danseur Sylvain Prunennec, et avec Hervé Plumet, fidèle partenaire de ses projets vidéo.

Ses œuvres figurent dans de multiples collections publiques et privées, notamment le Centre Pompidou, le Museum Voorlinden (Pays-Bas), le National Museum of Women in the Arts (États-Unis), le Musée Jenisch (Suisse), les musées d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne et de Strasbourg, le MAC VAL, de nombreux FRAC, ainsi que les Fondations Salomon et Guerlain et le Fonds de dotation Emerige. Elle est représentée par la galerie Semiose (Paris).

Photographie : Portrait de Françoise Pétrovitch (© Hervé Plumet © ADAGP, Paris, 2025) et l'Institut de France, qui abrite l'Académie des beaux-arts (Photos et Voyages, CC BY-NC-SA 2.0)

