Genre, école, représentations : l’essai qui bouscule nos certitudes

L’ouvrage s’ouvre sur une interrogation qui irrigue tout le livre. « Pourquoi la question du féminisme scientifique […] est-elle moins légitime qu’un autre paradigme ? » demandent les autrices. Cette mise en perspective n’a rien d’abstrait : elle permet de situer les outils mobilisés, de rappeler que la recherche féministe n’est pas une lubie mais un cadre d’analyse structuré, documenté, éprouvé.

Repenser les catégories sociales

L’une des forces du livre tient à sa manière de déconstruire les évidences. La première partie interroge la place du « sexe biologique » dans l’organisation sociale, en montrant combien cette catégorie, supposée neutre, sert de point d’appui à des dispositifs qui assignent chacun à une position.

On rappelle par exemple que « 1,7 % de la population naît avec des caractéristiques intersexuelles » et que ces variations, loin d’être reconnues comme naturelles, donnent lieu à des « médicalisations » massives et non consenties. Ce simple point de départ suffit à fissurer l’idée d’un monde divisé en deux.

L’analyse ne s’arrête pas à la biologie. Les autrices montrent comment les institutions prolongent ces découpages : toilettes, vestiaires, équipes sportives, jusqu’aux consignes scolaires. Ces dispositifs structurent très tôt la socialisation, nourrissent des peurs et légitiment des distances. « On se trompe réellement de problème ici », écrit Ferrer, en soulignant que la séparation n’empêche ni les violences ni les discriminations, mais les déplace ou les renforce.

Observer les usages pour comprendre les normes

L’essai excelle lorsque les autrices décrivent le terrain. Les notes d’observation — « 4F et 2G jouent dans la terre », « 7G jouent au foot » — disent combien les pratiques sont déjà codifiées dès la cour de récréation. Les verbatims d’élèves révèlent une logique simple : reconnaître une fille ou un garçon passe par des accessoires, des couleurs, des comportements assignés. Loin d’être anecdotiques, ces réponses dessinent le cadre mental dans lequel se construisent les individus.

Cette accumulation d’exemples, parfois vertigineuse, montre comment les représentations façonnent les possibles. Lorsque Ferrer rapporte cette remarque : « jamais de ma vie j’ai vu des filles jouer au foot à la télé », elle rappelle que l’absence de visibilité n’est pas un hasard mais un mécanisme. Le livre insiste : sans figures variées, l’horizon des enfants — et celui des adultes — se rétrécit.

Un projet politique, mais pragmatique

Chaque chapitre débouche sur des pistes d’action concrètes. Les autrices ne prétendent pas fournir un programme complet, mais multiplier des leviers d’intervention. Leur objectif n’est pas d’imposer une doctrine, mais de rendre opératoire une idée : l’égalité se construit, littéralement, dans l’espace et dans les usages.

« Le monde a besoin de preuves », écrivent-elles, rappelant que changer les pratiques commence par documenter les réalités observées.

Au fil des pages, Faire société égale propose moins une théorie unifiée qu’une cartographie des mécanismes d’inégalités. L’essai invite à déplacer son regard, à remettre en cause les gestes automatiques, les catégories figées, les découpages qui semblent naturels. En cela, il apporte une contribution précieuse : montrer que l’égalité n’est pas un slogan, mais un travail patient, concret, ancré dans le réel.

Par Nicolas Gary

Par Nicolas Gary

