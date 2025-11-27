Redécouvrir la nuit : un monde vivant que la lumière efface

Durant des millénaires, elle a symbolisé le danger, les bêtes et les hommes — bandits ou déserteurs — qui se cachaient. Royaume des prédateurs et des nuisibles, elle fournit son lot de légendes racontées le soir aux enfants à la lueur des flammes mouvantes de l’âtre, qui donnaient vie aux sorcières et aux brigands. Longtemps, l’opacité nocturne fit peur, à tel point que l’arrivée des réverbères au gaz, puis à l’électricité, dans les grandes villes fut vécue comme une libération.

La ruelle coupe-gorge, une fois éclairée, permit de fréquenter, avec plus d’assurance pour le retour tardif, les soirées nocturnes et ses plaisirs, même si le crime ne disparut pas pour autant. Certes les poètes chantaient depuis longtemps la lune. La mythologie s’était emparée très tôt des étoiles.

C’était un domaine réservé aux rêveurs, aux sensibles. Mais même (et peut-être surtout) les nuits plus claires inquiétaient, parce que la vue du monde mystérieux s’entrouvrait quelque peu, offrait une promenade hasardeuse. La pleine lune abritait les sabbats, le loup-garou était de sortie.

On pourrait croire que la fée Électricité a permis de remiser ces peurs au rang des souvenirs. Il n’en est rien. Majoritairement, nous craignons la nuit, le risque d’agressions en tout genre. Il faut tout éclairer, le moindre recoin urbain, et désormais rural, même le jardin n’échappe pas aux bornes LED solaires. Des lampadaires partout pour épier les mauvais gestes. Les astronautes dévoilent une Terre massivement éclairée, voilée d’une pollution lumineuse, pour grande partie inutile, qui déroute les oiseaux migrateurs, dérange les cycles animaux, scotche des milliards d’insectes.

Deux raisons expliquent ce comportement. Certes quelque peu irrationnelles, mais de ce fait pouvant être corrigées, elles se nomment appréhension-invention du danger, et méconnaissance-inintérêt pour le vivant. D’ailleurs la nuit, c’est fait pour dormir, pour respecter le rythme circadien. Mais on peut faire des exceptions. Se lever ou veiller pour contempler, observer et comprendre.

Il se passe bien des choses la nuit. Pas besoin de s’enfoncer au cœur de la forêt, mais en s’installant dans un coin découvert, près d’une lisière, d’une haie ou d’une rivière, en se faisant discret et patient, l’animation débute. Il faut attendre une bonne demi-heure avant que les yeux ne s’accoutument au faible flux lumineux. Contrairement aux animaux qui pour bon nombre sont nyctalopes.

Très vite, on perçoit des sons, la plupart inconnus (hormis peut-être la chouette hulotte). Viennent des crissements, des feulements, d’autres hululements, des craquements. Les sens, aux aguets, s’éveillent, captent quelques invisibilités — l’odeur musquée d’un renard, le parfum d’un chèvrefeuille, le déplacement d’une forme fugitive sur une branche, des yeux brillant un instant. Parfois, ce sont des cris de mort, des vociférations bruyantes.

Les animaux sont bien là, nocturnes, ils guettent, chassent. Ils ont tous leur utilité. Ils régulent sans que nous le sachions. On peut les distinguer plus facilement aux heures crépusculaires. Certains animaux changent leur régime et pour se protéger de l’homme, ou pour contrer des températures caniculaires, déménagent. Le chamois, agile dans les rochers, se réfugie plus bas en lisière, parce que la pierre renvoie trop de chaleur.

Lorsqu’on méconnaît les comportements de ces hôtes, l’angoisse peut prendre le dessus. Les chauves-souris nous frôlent. Le cri d’un grand-duc nous glace. L’expérience de plusieurs heures nocturnes en forêt, voire d’une nuit entière, en solitaire, est à ce titre révélatrice. Tout s’agite, avec une baisse d’activité entre minuit et le petit matin. Plus que la nuit elle-même, ce sont le crépuscule et l’aube, entre fin du jour et descente de la nuit, entre fin de la nuit et éclaircissement… qui sont les plus riches, heures à la marge…

Même chose pour les insectes, dont nous ne soupçonnons même pas l’existence, et pourtant tous ont un rôle à jouer dans le déroulement de la nature, dans la pollinisation, dans la nourriture des oiseaux… Ce mouvement heurte nos habitudes. Rouler vite la nuit, sans oublier le danger que cela représente pour nous, participe d’une hécatombe invisible – chouettes effraies et hérissons en payent un tribut très lourd, sans compter les chevreuils et les blaireaux.

Mais on ne retient souvent que l’image du sanglier qui a immobilisé la voiture. S’il y a danger la nuit, c’est bien pour les animaux entre braconnage et accidents. Le danger vient de l’homme le plus souvent. Et non de ce pauvre loup revenu (qui se nourrit à 80 % de gibier, mais ne néglige pas le mouton le cas échéant…). Et non de la sauvagine, accusée de vol de poules (ce qui existe), mais aussi extraordinaire régulatrice d’autres espèces.

Qui n’a jamais dormi à la belle étoile se prive d’un spectacle et d’une émotion souvent inoubliables. La terrasse d’une maison à l’écart suffit, dès lors que la nature l’environne. La contemplation des étoiles, l’explosion visuelle de la Voie lactée (parfois d’une aurore boréale), le silence entier (les bruits de tracteur, de tronçonneuse ou d’automobile sont au point mort) et la thérapie mentale font leur œuvre.

D’autres expériences avivent l’empathie que l’on peut avoir avec cette autre part de la vie. Une marche de nuit (avec un éclairage frontal en secours), la plus silencieuse possible, permet le plus souvent de croiser un peu de monde.

Rien de tel que cette pratique avec des enfants, cela les habituera à une fréquentation pacifiée. Une précaution, connaître le terrain et son relief auparavant ! S’introduire la nuit en terrain inconnu, c’est prendre le risque de se retrouver égaré dans des blocs rocheux, une zone humide ou sur un bord de falaise. Là, il faut s’asseoir et attendre le jour.

Pourquoi se priver de la moitié de la vie, s’amputer de cette part mystérieuse ? Prenons au mot l’initiative nationale, chaque année en octobre, « Le jour de la nuit » qui rappelle le rôle de l’obscurité pour la biodiversité, mais aussi pour nous.

Par Auteurs Piktos

Contact : f.lamotte@piktos.fr