Prix Toute première fois 2025 : Bénédicte Muller récompensée au Festival BD de Colomiers

À l’image du premier voyage, du premier baiser ou du premier concert, la première BD est souvent un jalon essentiel – un instant dont on se souvient longtemps. Le prix met en lumière une œuvre inaugurale qui a particulièrement touché le jury par son originalité, sa sensibilité ou sa maturité. Doté de 1500 €, il vise à encourager les jeunes artistes à poursuivre leur parcours créatif.

Pour cette édition 2025, le prix est décerné à Bénédicte Muller pour sa première bande dessinée, La tête sur mes épaules, publiée aux éditions Atrabile. Le festival salue une œuvre d’une grande maîtrise, « remarquablement fine dans sa construction comme dans son écriture ». Avec une subtilité rare, l’autrice explore les mécanismes de l’emprise des adultes sur les enfants et la difficulté à briser le silence sur certaines violences.

Son trait graphique, à la fois intemporel, expressif et profondément incarné, confère au récit une force émotionnelle singulière et une puissance narrative qui ont particulièrement impressionné le jury.

Une histoire troublante, entre imaginaire et traumatisme

Le récit met en scène Martha, qui vit dans une grande maison où les têtes se séparent des corps et se replacent sans effort. Elle partage cet espace étrange avec sept autres enfants et des adultes immenses, dont l’attention ne se met que rarement à hauteur d’enfant. Seule celle qu’on surnomme « la grosse tête » semble accessible, disponible pour jouer. Les enfants l’aiment, la redoutent parfois, fascinés par sa présence à la fois protectrice et inquiétante.

Une nuit, pourtant, la « grosse tête » commet un acte qui dépasse l’entendement : elle écrase Martha, la laissant dans un état de choc profond. La fillette, incapable de comprendre ou de dire, se retrouve enfermée dans une histoire dont le traumatisme ne s’efface pas avec le temps. Peu à peu, cette blessure la coupe d’elle-même et des autres, l’empêchant de grandir. Le livre interroge alors : comment garder la tête sur ses épaules quand on est enfant et que l’on vous dépossède de votre propre corps ?

Diplômée de la HEAR (Haute école des arts du Rhin), Bénédicte Muller est dessinatrice et illustratrice. Elle avait déjà publié en 2019 un livre jeunesse remarqué, La Minuscule Maman (éditions Magnani). Avec La tête sur mes épaules, elle signe son entrée dans le monde de la bande dessinée. Cette première œuvre confirme l’étendue de son talent et donne un aperçu d’un univers puissant, singulier, qui laisse entrevoir un avenir artistique prometteur.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com