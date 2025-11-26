Louise de Brisson récompensée par le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025

L’ouvrage primé raconte l’histoire de Ruta, narratrice qui quitte sa vie urbaine pour s’installer dans la maison isolée de son père — un père qu’elle n’a jamais connu — au bord d’une rivière. Ce retour dans un lieu empreint d’absence la ramène à un traumatisme jamais résolu : la disparition, dix ans plus tôt, de sa sœur Dina, jamais élucidée.

Dans une langue tenue, délicate, Laura Vinogradova explore les silences, les manques, les souvenirs en fragments, et le lent travail qui mène de la perte à la possibilité d’une renaissance. La Rivière se lit comme une méditation sur le deuil, la mémoire et l’ancrage.

Le jury du prix Pierre-François Caillé a distingué la traduction de Louise de Brisson pour plusieurs qualités majeures : la fluidité maîtrisée de la langue française, la fidélité à la sobriété poétique de l’original,

la capacité à restituer une atmosphère intime et feutrée, « une traduction qui coule comme une rivière », naturelle et épurée, sans jamais trahir l’esprit de l’autrice.

Une cérémonie en hommage à la littérature traduite

Organisée par la SFT en partenariat avec l’ESIT, la cérémonie a été marquée par une forte affluence et une mise en valeur du travail des traducteurs. Bernhard Lorenz, président du jury, et Agnès Bousteau, présidente de la SFT, ont remis le prix à la lauréate, dont la traduction a également bénéficié du soutien du programme Europe Créative de l’Union européenne.

La rencontre s’est prolongée par une séance de signatures en présence de Louise de Brisson et de deux autres finalistes : Nikol Dziub et Katia Vandenborre, offrant l’occasion d’un dialogue riche autour de leurs pratiques et parcours.

De gauche à droite : Aurélie Bontout-Roche (International Project Manager – EU Prize for Literature), Tatiana Sirotchouk (fondatrice des Éditions Bleu et Jaune), Nikol Dziub (finaliste du prix PFC 2025), les membres du jury et la lauréate, Louise de Brisson. SFT.

Créé en 1981, le prix Pierre-François Caillé distingue chaque année un·e traducteur·rice faisant ses premiers pas dans l’édition — trois ouvrages publiés au maximum au moment de l’appel à candidatures. Doté de 3000 €, il vise à encourager les jeunes talents et à affirmer l’importance fondamentale de la traduction dans l’accès aux littératures du monde.

Le jury, composé d’une quinzaine de traducteurs et traductrices professionnels — dont plusieurs anciens présidents de la SFT et des enseignants en traduction — a tenu à saluer à la fois la qualité du roman choisi et l’excellence du travail linguistique de Louise de Brisson.

En distinguant La Rivière, la SFT souligne l’importance de rendre accessibles des œuvres venues de pays et de langues moins diffusées. Elle rappelle également la place essentielle des traductrices et traducteurs d’édition : artisans de la transmission littéraire, passeurs de voix, créateurs d’un espace commun entre les langues.

Le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2024 a été décerné à Raphaëlle Lacord pour sa traduction de l'allemand de Trois âmes sœurs de Martina Clavadetscher publiée aux éditions Zoé.

Crédit : ©Éditions Bleu et Jaune / ©Alice Daumas

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com