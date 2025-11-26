Marie Richeux remporte le Prix littéraire des Écrivains de marine 2025

Dans Officier radio, Marie Richeux remonte le fil d’une histoire familiale marquée par une disparition longtemps tue : celle de son oncle Charlot, mort dans le naufrage mystérieux de l’Emmanuel Delmas en 1979, au large des côtes italiennes. Autour d’un drame dont « on ne saura jamais » vraiment les circonstances – brume, collision, rares survivants, récits contradictoires –, la narratrice entreprend une enquête sensible qui la mène des archives aux correspondances diplomatiques, en passant par les témoignages de marins et de leurs veuves. À mesure qu’elle reconstitue la tragédie, se dessine aussi un pan de Bretagne intime, où s’entrelacent vie rurale, attentes à terre et liens communautaires.

Interrogeant la mémoire, ses silences et ses ruses, Marie Richeux compose un roman d’investigation autant qu’un autoportrait en femme de radio, pour qui l’enregistrement – comme l’écriture – lutte contre l’effacement.

Écrivaine et productrice du Book Club sur France Culture, elle mène depuis 2011 des émissions où se croisent enjeux sociétaux et création. Formée à l’EHESS et à la Sorbonne nouvelle, elle publie chez Sabine Wespieser depuis 2013, notamment Climats de France, Sages femmes et Jours de naissance.

La cérémonie s’est tenue au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence de l’éditeur et des membres du jury.

Un jury composé d’écrivains, navigateurs, artistes et académiciens

Créé il y a trois ans, le Prix littéraire des Écrivains de marine distingue une œuvre où la mer apparaît comme espace d’aventure, d’exploration, de mémoire ou de poésie. Il s’appuie sur un jury prestigieux, à l’image de la diversité des parcours réunis au sein des Écrivains de marine – écrivains, navigateurs, artistes ou membres des académies française et navale.

Le bureau des Écrivains de marine réunit :

Patrice Franceschi, président (Prix Goncourt de la nouvelle)

Loïc Finaz, vice-président (Prix Tabarly)

Katell Faria, trésorière

Émilie Lahaye, déléguée générale

Autour d’eux, les jurés 2025 comptent quelques-uns des noms les plus marquants de la littérature maritime et contemporaine :

Didier Decoin, membre de l’Académie Goncourt ;

Andréa Marcolongo ;

Isabelle Autissier, lauréate du Femina étranger ;

Sylvain Tesson, Prix Renaudot ;

Olivier Frébourg, Prix des Deux Magots ;

Jean-Luc Coatalem, Prix Femina essai ;

Jean Rolin, Prix Médicis ;

Anne Quéméré, navigatrice ;

Erik Orsenna, de l’Académie française ;

Emmelene Landon ;

Titouan Lamazou, Artiste pour la paix de l’UNESCO ;

Dominique Le Brun, Prix Tabarly ;

Yann Queffélec, Prix Goncourt ;

Arturo Pérez-Reverte, membre de l’Académie royale espagnole ;

François Bellec, de l’Académie de Marine ;

Daniel Rondeau, de l’Académie française ;

Philibert Humm, Prix Interallié ;

Arnaud de La Grange, Prix Roger Nimier ;

Patrick Deville, Prix Femina.

Créé il y a seulement trois ans, le Prix littéraire des Écrivains de marine a déjà trouvé sa singularité : célébrer la mer, non comme simple décor, mais comme espace littéraire. La récompense s’inscrit dans une tradition qui mêle aventure, exploration, récits intimes et poésie, et propose une dotation de 10 000 € attribuée grâce au soutien constant de Sisley.

En 2024, la récompense avait été attribuée à Arnaud de La Grange pour La Promesse du large, publié aux éditions Gallimard.

