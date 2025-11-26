Christian Signol remporte le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis 2025

Le jury, présidé par Reha Hutin, réunit Teresa Cremisi, Didier Decoin de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l’Académie française et la présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis. Réunis dans le mythique salon Goncourt, ils ont récompensé à l’unanimité le roman de Christian Signol.

« Je suis ravi de cette distinction décernée par un jury prestigieux. En tant qu’amoureux des animaux et de la nature depuis toujours, je m’étais promis d’écrire un livre sur les loups. Je ne savais pas que j’allais entrer dans un milieu très divisé concernant l’espèce. J’ai écrit avec le regard des loups pour ce roman », a réagi Christian Signol après l’annonce de son prix.

Reha Hutin a salué un ouvrage « formidable », rappelant que « ceux qui sont en faveur du loup et ceux qui sont contre y sont représentés équitablement. Tous ceux qui restent fascinés par le loup seront conquis par cet ouvrage ».

Le Prix 30 Millions d’Amis « Essai » revient à Sandra Kollender pour Snoopy, un chien qui fait du bien, publié aux éditions Solar. L’autrice, accompagnée de l’équipe de l’Institut Curie, explique : « On est en train de monter une étude clinique multicentrique sur l’intégration de chiens auxiliaires de vie comme Snoopy, ou de chiens dits de compagnie dans les chambres de patients, pour la lutte contre le cancer. L’objectif : lever les tabous pour montrer que l’hôpital est ouvert aux 30 millions d’amis. »

Le jury salue un « récit très émouvant, plein de cœur et d’humanité ». Reha Hutin rappelle que, grâce à Snoopy, « toute l’équipe de soigneurs s’est lancée dans une thérapie où ce chien extraordinaire, adopté dans un refuge, intervient auprès de patients pour leur apporter du réconfort et de l’attention ».

Comme le veut la tradition du prix, la Fondation 30 Millions d’Amis a remis un chèque de 3000 euros à Christian Signol et 1000 euros à Sandra Kollender. Ces sommes devront être reversées en intégralité à une association de protection animale choisie par chacun des lauréats.

L’an dernier, le Prix du meilleur roman avait récompensé Frédéric Joignot pour Zoographie ((Éditions Maurice Nadeau). Le Prix du meilleur essai avait distingué Françoise Malby-Anthony pour La sagesse des éléphants (Albin Michel).

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com