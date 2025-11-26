Pépites 2025 : Adèle Maury récompensée par la Pépite d’Or

Les Pépites du Salon, organisées par le Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse en partenariat avec Place des libraires, distinguent quatre ouvrages choisis par un jury entièrement composé d’enfants et d’adolescent·es âgés de 8 à 18 ans. Les catégories concernées sont la fiction juniors, la fiction ados, le livre illustré et la bande dessinée. Une Pépite d’Or, décernée séparément par un collège de critiques littéraires, vient compléter cette sélection annuelle.

Cette année, la Pépite d’Or revient à Béril en bataille, signé Adèle Maury. L’ouvrage est publié par Sarbacane. Ce prix bénéficie du soutien du Crédit Mutuel de la Dhuys, implanté à Montreuil, Noisy-le-Sec et Villemomble. Le jury de critiques réunit notamment Raphaëlle Botte, Alexis Demeyer, Fabienne Jacob, Sandrine Mariette, Laurent Marsick, Cécile Ribault Caillol, Frédérique Roussel, Sylvie Vassallo et Lauriane Le Dûs.

Les autres lauréat·es, désignés par les jeunes membres des jurys, seront mis à l’honneur lors de rendez-vous publics organisés au Salon. Les enfants et adolescent·es qui ont participé au vote y présenteront leurs choix et échangeront avec les auteurs et autrices primés. Les rencontres sont toutes accessibles en streaming sur la chaîne YouTube du Salon.

Un programme de rencontres tout au long du week-end

Les échanges débuteront samedi 29 novembre avec un premier « Pépitt’Café » consacré au livre illustré à 10h30. La séance sera animée par la journaliste Emmanuelle Soler en présence de Benoît, Clara-Lou, Garance et Victor, membres du jury, et d’Aurore Petit, autrice lauréate. Ils seront accompagnés de la lectrice Frédérique Bruyas et du violoniste Lucien Alfonso. L’événement aura lieu au Studio Télé, en direct et en public.

À 14h30, un second rendez-vous portera sur la fiction juniors. Emmanuelle Soler y recevra Jeanne, Marin, Souhayl et Vilma, ainsi que Benoît Richter, auteur récompensé. Là encore, Frédérique Bruyas et Lucien Alfonso participeront à l’échange. Cette séance sera également diffusée en ligne depuis le Studio Télé.

Le dimanche 30 novembre, les discussions reprendront à 10 h 30 avec un Pépitt’Café dédié à la bande dessinée. Déborah, Élias, Éthan et Léa échangeront avec Lisa Blumen, autrice lauréate, aux côtés des deux intervenants réguliers du week-end, Frédérique Bruyas et Lucien Alfonso. La rencontre sera, comme les précédentes, accessible en direct sur YouTube.

Remise des prix et entretien final

L’après-midi du dimanche sera consacré à la fiction ados, à partir de 14h30. Adèle, Florian, Maelann et Mariam, membres du jury, dialogueront avec Alex Cousseau, lauréat de la catégorie. Les animations musicales et lectures accompagneront ce rendez-vous, également capté en direct.

La cérémonie « D’une Pépite à l’autre ! » suivra à 15h sur la Scène d’en haut. Les membres des jurys d’enfants et de critiques littéraires remettront officiellement les distinctions en présence de Lucien Alfonso et de Frédérique Bruyas. La modération sera assurée par Benjamin Roure, pour Télérama et Bodoï.

Le Salon se clôturera le lundi 1er décembre avec un entretien consacré à Adèle Maury, lauréate de la Pépite d’Or. La rencontre sera menée à 10h30 par la journaliste Lucie Servin et permettra de revenir sur la création de Béril en bataille et sur le travail de l’autrice.

