Deux voix littéraires et musicales dans Au bonheur des livres

Dans cette nouvelle édition d’Au bonheur des livres, Claire Chazal met en lumière deux autrices dont les œuvres récentes sont traversées par la musique. Elsa Fottorino, également journaliste et musicienne, explore dans Passion brève (Mercure de France) la relation complexe entre un pianiste virtuose et une femme de quarante ans sa cadette. Le récit s’attache à décrire un lien marqué par l’intensité et par les écarts d’âge, tout en interrogeant la manière dont l’art rapproche ou bouscule les individus.

Agnès Desarthe présente pour sa part L’Oreille absolue (Éditions de L’Olivier), un livre dont la musicalité traverse chaque page. Elle y imagine une forme de composition littéraire qui joue avec les thèmes du son et du temps, en évoquant un désir universel : celui de suspendre la mort. L’autrice inscrit son travail dans une mise en scène où la musique devient un moyen d’exprimer l’indicible.

Les deux invitées partagent ainsi une même inclination pour les univers sonores, qu’elles traduisent chacune selon leurs sensibilités.

Une conversation où les voix s’accordent

La rencontre orchestrée par Claire Chazal permet aux deux romancières de confronter leurs approches tout en évoquant les enjeux de leurs livres. Elles y mettent en lumière le rôle que joue la musique dans leur travail, qu'elle soit source d’inspiration, structure narrative ou moteur émotionnel. Leurs échanges soulignent la manière dont cette passion influence leur écriture et leurs personnages.

Pour Elsa Fottorino, la musique devient un langage subtil qui éclaire les relations humaines. À travers l’histoire qu’elle raconte, elle montre comment une rencontre artistique peut transcender les conventions ou les attentes sociales. Le couple qu’elle met en scène se construit autant dans la tension que dans la recherche d’accords intérieurs.

Chez Agnès Desarthe, la musique est pensée comme un espace de création où se mêlent mémoire, sensations et réflexion. Son récit déploie une orchestration littéraire qui interroge la frontière entre vie et disparition. Par ce travail, elle propose une manière d’échapper au fil du temps en recourant au pouvoir évocateur des sons.

Crédits photo : Au bonheur des livres

