Édition jeunesse : ce que montrent les 822 contrats analysés par la Charte

L’initiative ne sort pas de nulle part. Depuis cinquante ans, la Charte s’est construite autour d’un principe simple : partager les contrats pour garantir une transparence indispensable au secteur. Cette logique collective — presque militante — demeure au cœur du projet.

La nouvelle brochure entend prolonger cet engagement, en offrant aux auteurs et autrices des repères chiffrés et des recommandations concrètes afin d’améliorer leur capacité de négociation… et, in fine, leur rémunération.

Comprendre pour mieux négocier

Le document détaille les usages actuels en matière de cessions de droits, d’avances, de pourcentages, de paliers progressifs ou encore de droits dérivés. Les auteurs y trouveront des médianes, des fourchettes de rémunération, mais aussi des conseils pratiques pour mieux appréhender des contrats parfois labyrinthiques.

La Charte le rappelle : beaucoup d’enjeux échappent au strict cadre du Code de la propriété intellectuelle et relèvent plutôt de jurisprudences ou de traditions… qu’il est toujours possible de faire évoluer.

En filigrane, la brochure porte un message clair : une négociation solide bénéficie à l’ensemble de la profession. Dans un contexte de précarisation croissante, l’organisation plaide pour une continuité de revenus et une revalorisation des métiers de la création.

Le guide est disponible en téléchargement et sur le stand de la Charte, au Salon de Montreuil, jusqu’au 1er décembre.

Illustration © Julia Frechette

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com