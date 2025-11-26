Chabouté récompensé par le Prix Landerneau BD 2025 pour Plus loin qu’ailleurs

Créé en 2012, le Prix Landerneau BD distingue chaque année un album francophone paru depuis janvier. Il met en avant la capacité d’une œuvre à toucher un large public, la richesse de son univers et la singularité de son dessin. Les jurés, tous libraires du réseau des 233 Espaces Culturels E.Leclerc, forment un comité de lecture chargé de sélectionner un titre qu’ils jugent représentatif de ces critères.

Cette année, la présidence a été confiée à Catel, autrice et dessinatrice reconnue pour ses romans graphiques consacrés à des parcours féminins marquants. Aux côtés des libraires jurés, elle a contribué à orienter la sélection vers un album qui valorise un regard sensible porté sur le réel. L’ensemble du réseau accompagne ensuite la mise en lumière du lauréat grâce à une promotion nationale.

Christophe Chabouté succède ainsi à Antoine Cristau, Stéphane Servain et Xavier Dorison, récompensés en 2024 pour Ulysse et Cyrano. Comme eux, il voit son ouvrage bénéficier d’une visibilité renforcée dans les semaines suivant l’annonce du prix.

Le parcours d’un auteur attaché aux nuances du quotidien

D’origine alsacienne, Christophe Chabouté publie ses premières planches en 1993 dans Les Récits. Son travail s’impose véritablement avec Quelques jours d’été en 1998, qui reçoit l’Alph’Art Coup de Cœur au Festival d’Angoulême. Depuis, il explore des récits centrés sur des existences solitaires, des quêtes intérieures et des instants suspendus.

L’auteur a construit une œuvre en noir et blanc marquée par des personnages marginaux ou en retrait, auxquels il apporte une attention minutieuse. Ses albums Pleine Lune, Tout seul, Un peu de bois et d’acier ou encore son adaptation de Moby Dick témoignent de cette constance dans la mise en scène d’atmosphères mélancoliques et contemplatives. En 2023, Musée lui vaut également le Grand Prix RTL de la BD.

Avec Plus loin qu’ailleurs, il poursuit cette exploration du quotidien sous un angle introspectif. L’album s’inscrit dans la continuité d’un travail où les détails deviennent matière à récit et où les gestes ordinaires ouvrent des espaces d’interprétation.

Une aventure à portée de regard

Situé en Alaska, Plus loin qu’ailleurs interroge la notion même de voyage. Le personnage central observe son environnement immédiat comme un explorateur des grands espaces : il « observe, écoute, traque, note » et transforme ce qui l’entoure en terrain de découverte. Le récit met ainsi l’accent sur une approche attentive du quotidien, vécue comme une forme d’expédition intérieure.

Le héros a « rêvé de partir, mais a été contraint de rester… Alors il est parti en restant ». Cette idée structure tout l’album, qui propose une réflexion sur la manière dont un paysage proche peut devenir l’objet d’une quête personnelle. Les gestes répétés, les observations infimes et les variations de lumière deviennent les moteurs d’une narration à petite échelle.

L’ouvrage invite à considérer différemment les lieux familiers en s’arrêtant sur des éléments a priori secondaires. Il fait le choix d’une approche lente et contemplative, centrée sur l’émerveillement face à ce qui, d’ordinaire, échappe au regard. Cette démarche rejoint les préoccupations récurrentes de Chabouté autour des marges, de la solitude et des micro-événements.

Une présidente engagée, un réseau structuré

Catel, présidente du jury 2025, poursuit une trajectoire marquée par des œuvres consacrées aux figures historiques ou littéraires féminines. Depuis ses débuts dans l’illustration jeunesse, elle développe un travail d’autrice qui s’adresse à un large lectorat, en France comme à l’international. Ses collaborations avec José-Louis Bocquet ont donné lieu à plusieurs albums consacrés à Olympe de Gouges, Joséphine Baker ou Alice Guy.

Le réseau met également en avant la diversité des sensibilités représentées au sein de son jury. Les membres : libraires de Vannes, Querqueville, Saint-Paul-lès-Dax, Blois, Pont-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray, Langon, Quimperlé, Nantes et Ivry-sur-Seine, incarnent la dimension nationale de ces distinctions.

