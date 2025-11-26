Autrice italienne expulsée de France : “une dérive autoritaire” selon son éditeur

Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
Le 26/11/2025
Publié le :
26/11/2025 à 15:48
Expulsée dès sa sortie de l'avion. Sur son blog personnel, l'autrice de bande dessinée Elena Mistrello raconte comment son voyage en France, à l'occasion du festival BD Colomiers, a été singulièrement écourté.
Invitée sur le stand de sa maison d'édition française, Presque Lune, à l'occasion de la parution de Syndrome Italie, cosigné avec Tiziana Francesca Vaccaro (traduit par Laurent Lombard), l'autrice sortait du vol Francfort-Toulouse, ce vendredi 21 novembre à 18h, quand « trois agents de la Police nationale » l'arrêtent et « me mettent au courant du fait que je ne peux pas mettre les pieds en France, qu’ils ne savent pas exactement pourquoi, mais qu’il existe un signalement du ministère de l’Intérieur concernant le danger que je représenterais », explique-t-elle.
Une lettre attestant de sa participation au festival BD Colomiers n'y changera rien : « On me dit que je dois immédiatement remonter dans l’avion et retourner à Milan : ils ont reçu l’ordre de me rapatrier et si je refuse, “ce sera pire pour moi”, ils seront obligés de m’arrêter et, probablement, de me transférer dans un CRA (Centre de rétention administrative pour migrants). »
Sous pression, Elena Mistrello fait demi-tour et reprend l'avion vers Milan. À bord, elle reçoit « une sorte de procès-verbal de rapatriement dans lequel il est précisé que je n’ai pas pu entrer en France car je constituerais “une menace grave pour l’ordre public français” et qu’en conséquence, je fais l’objet d’une “mesure d’interdiction d’entrée” », indique-t-elle.
En l'absence d'informations plus détaillées, Elena Mistrello relie cette interdiction d'entrée à sa participation, en 2023, « aux journées d’assemblées, de concerts et de manifestations publiques organisées à Paris à l’occasion du dixième anniversaire du meurtre de Clément Méric », tué par des membres du groupe d'extrême droite Troisième Voie.
Elle revendique par ailleurs « être active politiquement », ce qui constitue aujourd'hui, selon elle, « un motif de profilage de la part de l’État ». S'excusant pour son absence lors du festival, elle tient à souligner « la gravité de ce qui s’est passé : si, d’une part, je pense que la dérive autoritaire et répressive des États européens à l’encontre des militants et des activistes politiques est désormais évidente pour tous, d’autre part, je constate une dérive arbitraire croissante de la part des forces de police, qui peuvent décider sans explication de vous renvoyer chez vous simplement parce que vous êtes “indésirable” ».
Ironie du sort, sa bande dessinée Syndrome Italie évoque justement le traitement des réfugiées dans l'Italie de Giorgia Meloni, présidente d'extrême droite du Conseil des ministres depuis 2022.
Contacté par ActuaLitté, Ivan Apostolo, dirigeant des éditions Presque Lune, assure qu'il n'a « jamais été averti » du signalement du ministère de l'Intérieur concernant l'autrice. « Nous étions au festival de Colomiers et sommes tombés des nues. Nous étions tous atterrés par cette dérive autoritaire qui n'est pas anodine », explique-t-il.
Concernant les motivations des autorités pour interdire l'entrée d'Elena Mistrello en France, Ivan Apostolo indique ne pas avoir plus d'éléments à sa disposition que l'autrice. « On se doute que ses ateliers BD qu'elle a menés en Cisjordanie et qu'elle a documentés sur son compte Instagram ont pu peser dans la balance, en plus de ce qu'elle avance », ajoute-t-il toutefois.
À LIRE - Face aux agressions, des libraires appellent à une riposte antifasciste
L'autrice a pris attache avec un avocat en France, afin d'entamer des démarches et contester son signalement, mais le ministère de l'Intérieur n'aurait, pour l'instant, fourni aucune information supplémentaire sur ce cas.
Le cas de l'autrice, en attendant, se médiatise rapidement : « Les gens commencent à se dire que l'on passe à une vitesse supérieure, et que tout cela est franchement très inquiétant », conclut Ivan Apostolo.
Ce mardi 25 novembre, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) a fait parvenir une lettre au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, pour faire part de sa « sidération ». Elena Mistrello « n’ayant commis à notre connaissance, aucun crime ou délit, ou tout acte susceptible de mettre en péril la sécurité publique, notre incompréhension est totale », écrit le conseil syndical de l'organisation.
« Elle l’est d’autant plus que nous nous permettons de rappeler à qui lirait ce courrier, que dans la hiérarchie des normes, et ce depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe de liberté est supérieur à celui d’une éventuelle “anticipation” d’atteinte à la sécurité », ajoute le SNAC.
À LIRE - Coauteur en détention, Moben a-t-il été sanctionné pour son livre de cuisine ?
Soulignant que France et Italie font partie de l’Union européenne et de l’espace Schengen, le syndicat s'inquiète d'un acte « d'autoritarisme » fondé sur l'écriture ou l'illustration, susceptibles « d’empêcher la liberté de déplacement des citoyen·nes européen·nes ». Il demande l'ouverture d'une enquête, « afin de saisir la mécanique des dysfonctionnements qui se sont donnés lieu pour arriver à une telle situation à tout le moins déplorable ».
Nous avons contacté les ministères de l'Intérieur et de la Culture, et mettrons à jour cet article en cas de réponses.
Photographie : illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
