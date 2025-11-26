Claude Louis-Combet s’est éteint : une voix majeure de “la mythobiographie

Né à Lyon en 1932, Claude Louis-Combet traverse son enfance marqué par la mort précoce de son père et par une éducation religieuse qui nourrira durablement son imaginaire. Après un passage dans les petits séminaires, puis trois années au sein des Pères du Saint-Esprit, il rompt avec la vie religieuse en 1953 avant d’entreprendre des études de philosophie à Lyon, sous l’influence du phénoménologue Henri Maldiney.

De 1958 à 1992, il enseigne à Besançon, d’abord comme professeur de philosophie, puis comme directeur d’un centre de formation d’instituteurs spécialisés. Parallèlement, il publie ses premiers articles dans les revues du mouvement Freinet et développe, dès les années 1970, une œuvre littéraire qui se déploie entre romans, récits, mythes revisités et essais.

Louis-Combet est aussi traducteur. On lui doit notamment la traduction de La Maison de l’inceste d’Anaïs Nin, parue en 1975 aux Éditions des Femmes, ainsi que celle de L’Art et l’artiste d’Otto Rank, publiée chez Payot en 1976. Éditeur chez Jérôme Millon, il dirige des textes spirituels et mystiques, allant de l’abbé Boileau à Berbiguier de Terre-Neuve, témoignant d’une curiosité constante pour les expériences religieuses, les imaginaires déviants et les marges de la littérature.

Il se définit aussi comme l’auteur de « mythobiographies », ces récits qui croisent figures historiques, mythiques ou mystiques et plongée dans les zones profondes du désir, du corps, de l’imaginaire et du sacré. Il revisite aussi bien la mythologie païenne - comme dans Le Roman de Mélusine ou Le Bœuf Nabu - que l’imaginaire chrétien, avec Marinus et Marina, Mère des croyants ou Beatabeata. Dans ses essais, tels L’Enfance du verbe, Du sens de l’absence, Écrire de langue morte ou Le Péché d’écriture, il explore cette langue enfouie qui règne, écrit-il, « entre le nid des entrailles et l’écume de la Voie lactée ».

Une grande part de son œuvre a trouvé refuge chez José Corti, où sont parus notamment Blesse, ronce noire, L’Âge de Rose, Le Petit œuvre poétique, Le Recours au mythe, Les Errances Druon ou encore Bethsabée, au clair comme à l’obscur. En 2022, il publie Christine l’admirable, où l’on retrouve sa manière de mêler contemplation, spiritualité et visions fulgurantes. À Besançon, un fonds Claude Louis-Combet est en cours de constitution.

François Angelier, entre autres production de l'émission de France Culture, Mauvais genres, partage : « Salut, hommage et reconnaissance au maître écrivain, homme des deux abîmes, céleste et infernal, entre visions mystiques et émois érotiques, créateurs de la fascinante collection « Atopia »

(Éditions Jérôme Millon) et auteur de tant de grands livres chez Corti, Fata Morgana et Flammarion. Repose en paix ! »

Crédits photo : Claude Louis-Combet (Éditions José Corti)

