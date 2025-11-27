Transition écologique : pourquoi les plus pauvres sont en première ligne

Non : les pauvres n'abîment pas la planète. Leurs pratiques quotidiennes, réparation, seconde main, sobriété contrainte, génèrent une empreinte carbone bien plus faible que celle des plus riches.

Non : avec les aides, tout le monde ne peut pas rénover son logement. Les démarches complexes et le reste à charge excluent ceux qui en auraient le plus besoin.

À travers des exemples concrets, canicules meurtrières dans les cités, passoires thermiques, inégalités d’accès aux espaces verts ou aux soins, ce livre révèle l’absurdité d’une transition écologique pensée sans les premiers concernés. Porté par ATD Quart Monde et présenté par Isabelle Motrot, il offre un plaidoyer limpide : il n’y aura pas de transition réussie sans justice sociale et environnementale.

Les Éditions de l’Atelier nous en offrent les premières pages en avant-première :

ATD Quart Monde est un mouvement international, sans appartenance politique ni confessionnelle. Fondé en 1957 avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne, il donne la parole aux personnes en situation de pauvreté et vise à réduire la misère par l’accès aux droits fondamentaux.

Journaliste et écrivaine, Isabelle Motrot a travaillé sur France Inter et Europe 1, et collaboré pendant douze ans au magazine Causette en tant que directrice de la rédaction. Elle a conforté son engagement dans la lutte contre la pauvreté en devenant alliée d’ATD Quart Monde.

Parution le 9 janvier 2026.

