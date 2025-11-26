Au grand jamais : la quête bouleversante d’une fille pour retrouver sa mère

Quand la narratrice découvre sa mère morte — assise dans un fauteuil, un livre à la main, une tasse de café pleine à portée —, c’est moins un deuil qu’un vertige qui se déclenche. L’autre fauteuil, face à elle, était vide. Elle n’était pas là. Et ce n’est pas elle qui a trouvé le corps.

Dès les premières pages, le roman indique sa direction : il ne s’agit pas de retracer une vie rationnelle, mais de remonter le sillage d’une absence, de recomposer les fragments d’une histoire à demi-enseignée, à demi effacée. La narratrice, fille d’une poétesse d’ex-Yougoslavie, s’engage dans une quête sans répit : saisir ce que fut vraiment sa mère — celle qui écrivait des vers à Belgrade, qui explorait la poésie, puis qui, après l’exil, s’est retirée, s’est tue, a glissé dans l’anonymat.

Le roman ne se déroule pas selon une chronologie linéaire. Il se déploie en cercles, en reflets, en retours — comme pour mieux capter l’éclat vacillant d’une mémoire qui s’évanouit. On croise des traces éparses : un manteau rose démodé, des gants usés, des bribes d’histoires balkaniques, une enfance parisienne marquée par le déracinement. Chaque élément, apparemment anodin, devient une pièce d’un puzzle sensible.

Silence(s) et transmission(s)

Si Au grand jamais interroge la disparition, il interroge aussi la transmission — non pas celle des certitudes, mais celle des silences, des non-dits, des manques. La mère reste une figure insaisissable, à la fois présente dans l’absence — un fantôme de chair et de mots. La narratrice tente de combler le vide, de lui restituer une forme, un visage, un écho. Mais plus elle avance, plus la disparition s’enfonce dans l’obscur. C’est cette oscillation, cette fragilité même, que l’auteur(e) capte avec délicatesse.

Le roman explore aussi ce que signifie appartenir à une famille marquée par l’exil et le déracinement. Dans ce contexte, la quête identitaire et filiale de la narratrice devient plus vaste : ce n’est pas seulement sa mère qu’elle cherche, mais ses racines, ses propres traces, la part de mémoire qui la fonde.

Une écriture entre poésie et clair-obscur

La force de ce récit tient largement à l’écriture de Jakuta Alikavazovic. Son style, limpide, mais chargé de sous-entendus, combine sobriété et intensité. Les mots sont choisis, chaque phrase respire — d’un rythme parfois lancinant, parfois nerveux, selon le moment. Plusieurs critiques soulignent cette alliance de clarté et de profondeur, oscillant entre réalismes et presque fantastique.

Le roman fonctionne comme une musique discrète, tissée de silences, de blancs, d’interstices. Là où d’autres paraîtraient vides, Alikavazovic installe une présence, diffuse, mais bien réelle. C’est un art de l’effacement pour mieux rendre visible ce qui disparaît.

Portrait de femme, fugitive et lumineuse

À travers le portrait de cette mère fuyante, l’auteur(e) ne tente pas de figer un type, ni de la réduire à un passif. Cette femme-là reste mystérieuse, fluctuante, multiple. Elle est à la fois poétesse, migrante, épouse, mère, survivante de ses propres silences. Et surtout — ce qui touche — elle incarne ce que veut dire être femme, artiste, immigrée, et mère dans un monde qui oublie trop vite.

En se confrontant à cette absence, la narratrice, elle-même devenue mère, transforme le vide en élan : elle ne cherche pas tant à comprendre qu’à honorer ce mystère, à le préserver, à le laisser vibrer, muet et puissant.

Un ouvrage à lire, parce qu'il est l’un de ces livres rares qui n’expliquent pas tout, mais qui disent beaucoup — à travers les espaces vides, les mots tus, les mémoires fragiles.

Parce qu’il interroge la filiation, le deuil, l’identité, l’écriture, avec une sincérité téméraire. Parce qu’il offre, enfin, un portrait de mère et de fille tissé dans l’évidence du manque, et dans la beauté durable de l’amour silencieux. Si vous vous aventurez dans ce texte, attendez-vous à flotter à la frontière de l’intime et de l’universel. Vous y rencontrerez des fantômes — mais surtout leur lumière inextinguible.

Un extrait du roman est proposé en fin d'article.

