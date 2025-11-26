Artistes de BD : leurs parcours racontés dans un nouveau podcast

Ce podcast propose à des figures de la BD de revenir sur leurs carrières, des premiers pas aux grands succès. Les épisodes plongent dans les ressorts de leur inspiration et mettent en avant leur manière d’aborder leur travail. Les intervenants racontent eux-mêmes leurs trajectoires ou laissent leurs proches en témoigner.

Le casting annoncé réunit André Juillard par la voix d’Anne Juillard, Ralph Meyer, Jean-Claude Fournier, Olivier Schwartz, Jean-Pierre Gibrat et d’autres artistes qui seront présentés dans de prochains volets. L’objectif est de faire découvrir l’histoire de talents qui ont marqué le monde de la BD. Les entretiens sont divisés en plusieurs épisodes afin de proposer un panorama complet de leur vie.

Les cinq premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui. Par la suite, un rendez-vous mensuel est prévu pour poursuivre cette exploration du neuvième art.

Les sept vies d’André Juillard racontées par Anne Juillard

Les trois premiers épisodes sont consacrés à l’auteur et dessinateur français André Juillard, connu pour Le Cahier Bleu, Les 7 Vies de l’épervier ou encore Plume aux vents. C’est son épouse Anne Juillard qui témoigne et revient sur différents moments de sa vie. Elle raconte sa jeunesse parfois douloureuse, ses succès et les dernières années de son parcours.

Ces épisodes sont présentés comme un entretien inédit. Ils offrent une perspective personnelle sur la manière dont l’artiste a construit son œuvre. Le récit met en avant des souvenirs et des éléments biographiques qui éclairent son évolution.

Les propos d’Anne Juillard permettent d’aborder les différentes étapes traversées par André Juillard. L’ensemble retrace ainsi un itinéraire artistique marqué par des œuvres devenues des références de la bande dessinée.

Ralph Meyer : premières BD et fabrication d’un best-seller

Les deux épisodes suivants donnent la parole au dessinateur français Ralph Meyer. Il y évoque ses premières bandes dessinées, un passage qui permet de comprendre ses débuts dans le milieu. L’entretien revient sur la manière dont il a abordé ses premiers projets.

Ralph Meyer partage également les secrets de fabrication de Undertaker, série publiée chez Dargaud et présentée comme un best-seller. Il détaille les coulisses de ce travail réalisé avec Caroline Delabie. Le témoignage met en avant les aspects concrets du processus créatif. Ces épisodes complètent les précédents en apportant un autre regard sur le métier de dessinateur.

